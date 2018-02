KYSSET: Ari Behn og Ebba Rysst Heilmann i Gyldendal Forlag torsdag kveld. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Ari Behn klinte til med kjæresten

Publisert: 15.02.18 21:28 Oppdatert: 15.02.18 23:31

BOK 2018-02-15T20:28:16Z

Ari Behn (45) og Ebba Rysst Heilmann (33) viste alle hvor forelsket de er på boktreff i Oslo.

Ari Behn intervjuet sin bokaktuelle kunstnervenn Mikael Persbrandt (54) i forlagshuset til Gyldendal i Oslo torsdag kveld.

Terningkast 5 : Forrykende og nådeløst portrett

På plass blant publikum var også Behns nye kjæreste, Ebba Rysst Heilmann. Hun kom til arrangementet sammen med Behns mor, Marianne Behn (63).

Det er første gang paret helt åpenlyst viser sin kjærlighet i en offentlig sammenheng. Etter at intervjuseansen med Persbrandt var over, steppet Behn ned fra scenen og kysset Heilmann ømt og inderlig foran de om lag 100 publikummerne i salen.

Persbrandt : – Lettere å si at man har vondt i magen enn vondt i sjelen

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Men selv om Behn visste at de hadde alles øyne på seg, ville han ikke utdype da VG ba om en kommentar om at forholdet omsider er offisielt.

– Vi snakker ikke om det nå, vi er her for Mikael Persbrandt, svarte han høflig, med armen rundt sin kjære.

Tilbakeblikk : Märtha om bruddet: – Helt åpent sår

Behn var mer snakkesalig når det gjaldt kveldens oppdrag. Persbrandt hadde nemlig avlyst alle intervjuer med journalister. I stedet ville han intervjues av Behn – som han kjenner godt, og som han har hatt en rekke kunstutstillinger med det siste året.

– For meg var det en helt spesiell opplevelse. Jævlig gøy. Persbrandt er en mann jeg beundrer dypt, både som skuespiller og maler. Vi kunne holdt på i timevis, sa Behn om den åpenhjertige samtalen på scenen.

– Det er den beste biografien jeg har lest, la han til om «Sånn jeg husker det», der den svenske skuespillerveteranen utbroderer livets bølgedaler. Blant annet om sjalusidramaet rundt ham selv, ekskjæresten Maria Bonnevie (44) og Fredrik Skavlan (51).

– Når kommer din biografi, Ari?

– He he, den kommer om en stund. Persbrandt er jo over 50, så jeg har litt igjen, svarte en leende Behn før han beveget seg videre – fortsatt med armen rundt 12 år yngre Heilmann.

Heilmann ville heller ikke kommentere kjærestens opptreden, men stilte opp på bilder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det var i juni i fjor at Se og Hør skrev at Behn hadde en ny kvinne i livet sitt etter skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise (46) – vel å merke uten bekreftelse fra paret selv. Frem til nå har Behn og Heilmann ligget svært lavt i terrenget.

Heilmann er utdannet jurist og rettssosiolog og jobber som namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo. Behn og Heilmann kommer begge fra Moss og skal ha kjent hverandre i en årrekke.