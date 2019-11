AKTIV: Sophie Elise har mange jern i ilden, deriblant miljvern. Her avbildet på miljøkonferansen Seabed i Sortland i september. Foto: Mattis Sandblad, VG

Sophie Elise bytter forlag – lover bok til neste år

Toppblogger Sophie Elise Isachsen (24) går fra Cappelen Damm til Petter Stordalens forlag Pilar.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Strawberry Publishing, som eier Pilar, i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Forlaget opplyser samtidig om at Sophie Elises neste bokutgivelse kommer til høsten neste år.

– Jeg har lagt mange spennende planer med Strawberry, og ser fram til å realisere flere kule prosjekter i årene som kommer, sier Sophie Elise i kunngjøringen.

les også Sophie Elise (24) bekrefter: «Elsk meg» handler om Henrik Thodesen

Hun er stolt over å ha fått denne muligheten med et forlag som hun mener ønsker å fornye bokbransjen

– Det er noe jeg vil være med på. Vi har landet konseptet for min tredje bok, og jeg kan allerede nå fastslå at den vil bli veldig annerledes enn mine to første bøker, legger hun til.

– I førsterekken

Forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing mener at deres nye samarbeidspartner har en unik posisjon i offentligheten, men også i det norske, litterære landskapet.

– Hun holder ingenting tilbake og beviser bok for bok at unge liv også kan ose av levd liv. Sammen med Yahya Hassan, Sally Rooney, Holly Ringland, Nicola Rayner og Joseph Knox inngår hun i vår førsterekke av unge superstjerner, sier Forsang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MAKKERE: F.v.: Jonas Forsang, Ingrid Eia Ryvarden og Sophie Elise Isachsen. Foto: akam1k3

les også Elisabeth Nordeng om bruddet med prinsesse Märtha: – Har gruet meg til å fortelle

Sjefredaktør Ingrid Eia Ryvarden i Pilar Forlag fremhever Sophie Elise som en viktig signering.

– Ikke bare fordi hun er en dyktig forfatter, men fordi hun evner å motivere yngre mennesker til å lese bøker. Vi har allerede hatt flere gode møter, og jeg gleder meg over å jobbe med et menneske som er så fristilt fra normer og tabuer, sier hun.

Selvutleverende

Toppbloggeren ga ut debutboken «Forbilde» i 2016 og nummer to – «Elsk meg» – i fjor, begge på Cappelen Damm. Førstnevnte fikk terningkast fire av VGs anmelder, og det samme gjorde oppfølgeren. I begge utgivelsene utleverte Harstad-kvinnen seg selv og eget liv. Interessen var stor, og både første og andre bok havnet på bestselgerlistene.

les også TV-anmeldelse «Sophie Elises verden»: Ensomt på toppen

Husker du? Sophie Elise kåret til mektigste mediekvinne i Norge

24-åringen har siden bloggoppstarten for åtte år siden tjent gode penger på businessen, som også er utvidet til å gjelde TV-serier, forfattervirkksomhet, foredrag, podkast, musikk, kosmetikk og kleskolleksjonssamarbeid. Selv om økonominettstedet E24 i sommer kunne melde om et inntekstfall for influenseren, leverte hun fortsatt et overskudd på nærmere 2,4 millioner kroner i fjor.

les også Sophie Elise: – Vet at jeg vil få et forklaringsproblem

I 2018 omsatte aksjeselskapet Sophie Elise AS for 4,2 millioner kroner, mot 4,82 millioner kroner i 2017. Årsresultatet endte på 2,38 millioner kroner, mot 2,89 millioner kroner året før.

Tirsdag meldte Sophie Elise på Instagram at hun og venninnen Fetisha Williams (23) nå runder av med podkasten «Status».

«Det er en tid for alt», skriver hun under bildet av de to.

Publisert: 21.11.19 kl. 16:03 Oppdatert: 21.11.19 kl. 16:21

Mer om