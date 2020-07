DEN GODE SAMTALEN: Karin Fossum er redd smarttelefonen bremser den gode samtalen og øyekontakten mellom mennesker. Foto: Terje Bringedal

Karin Fossum: Tror det er tøft å være ung i dag

I sin nyeste kriminalroman tar Karin Fossum (65) farvel med kriminalbetjent Konrad Sejer, men tematikken drap og forbrytelser er hun ikke helt ferdig med.

Kriminalbetjenten Konrad Sejer har fått 25 års fartstid i Fossums sted- og tidløse univers, men nå er det altså over.

– Dette er slutten på det universet. Om jeg hadde villet gjøre en bok til om Sejer, så finnes det ikke mer stoff der, sier Karin Fossum til VG.

Denne uken ga hun ut sin nyeste kriminalroman «Bakom synger døden», og boken har allerede høstet gode anmeldelser.

VGs anmelder rullet en sekser på terningen: Mesterlig!

Om forfatteren: Karin Fossum debuterte som lyriker i 1974, I 1995 kom hennes første kriminalroman, «Evas Øye», hvor leserne ble introdusert for overbetjent Konrad Sejer. Krimserien om Sejer består av i alt 15 bøker. Fem av bøkene i serien er filmatisert med Bjørn Sundquist i rollen som Sejer. Fossum har mottatt Rivertonprisen for to av bøkene i serien, samt Brageprisen, Bokhandlerprisen og flere utenlandske priser. Bøkene er utgitt i 36 land. Vis mer

Boka er også svært aktuell. Den skildrer den utenforskapen flere unge kjenner på i møte med sosiale medier og skjønnhetsidealer – følelsen av å være krenket og annerledes.

Men det var ikke sånn prosessen startet. Først så Fossum bare for seg to karakterer:

– Jeg hadde et bilde av en livsfarlig sjarmør, og en som er lite attraktiv i egne øyne, og jeg visste at når de møttes, da ville det bli katastrofe, forteller Fossum.

«Et vurderende samfunn»

At romanen endte opp med å omtrent kommentere vår samtid, var langt fra planlagt.

– Nei, jeg føler meg gammeldags i krimjungelen med denne streite, kjedelige politimannen i hovedrollen. Jeg føler det er 60 pluss, liksom. Men man kan jo ikke bare skrive om ting fordi det er trendy.

Likevel uttrykker Fossum en skepsis til dagens skjermkultur, en skepsis som ble grobunnen for hennes ferske roman.

PANDEMI: Krimforfatteren blir engstelig når smitteeksperter sier livet kanskje aldri vil bli det samme igjen. Det hun savner mest denne sommeren er klemming, nærkontakt og å gå på butikken uten antibac. Foto: Terje Bringedal

– Jeg var tenåring på 60-tallet, og vi hadde en type frihet som tenåringer ikke har i dag. Hvis vi gikk på fest, ble fulle og gjorde noe dumt, var det ingen som hadde det på mobilen dagen etterpå, sier hun og legger til:

– Den danske forfatteren Peter Høeg sa: «Vi lever i et ekstremt vurderende samfunn», og det sa han lenge før sosiale medier. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å være femten i dag, hvor du blir veid, målt, kommentert og mobba, hvor trangt livet blir og hvor lite som skal til før ungdommen nærmest ligger i grus.

– Tror skjermsamfunnet får konsekvenser

På 60-tallet «ertet de», forteller Fossum. Men hun kan ikke huske at ertingen var satt i system, eller at det var noe som het mobbing. Samtidig vet hun at det alltid er vanskelig å være tenåring.

– Men det som er nå, jeg lurer på om vi «godt voksne» i det hele tatt kan skjønne hvor tøft det er, sier forfatteren, mens hun rister litt på hodet.

Selv er hun ikke på sosiale medier. Hun har prøvd å finne en grunn til å være der, men aldri funnet det. Hun uttrykker seg gjennom bøkene.

– Jeg tror skjermsamfunnet får konsekvenser, og jeg tror det kan gå 20 til 30 år før vi virkelig ser hva det fører til. Men det intense behovet for å være med på noe, samtidig som man er trygt hjemme på barnerommet, det er ikke en heldig greie, mener Fossum.

Samtidig tror hun det er mye positivt med sosiale medier og nettet.

– Det er jo viktig å ha flere forum og plattformer, men kostnaden er så høy. Og nå er ofte begge foreldre ute i jobb, så ingen er hjemme og ser hva de unge driver med. Ingen skal fortelle meg at ikke det får konsekvenser på sikt. Men noen av konsekvensen kan jo være gode, sier hun, og ber om forståelse for at hun er født i 1954, og fortsatt utelukkende leser papiravisen.

ALT ER GØY: Karing Fossum elsker å skrive, men også forfattere har dårlig dager på jobben: – Vi går lei, kommer ikke videre, står fast og får plutselig følelsen av at alt er søppel, at det ikke er noe verdt, men nesten hele tiden er alt fantastisk. Foto: Terje Bringedal

Drap og forbrytelser

Men det er dette som er tematikken i «Bakom synger døden», hvor forvirrende det er å være ung i dag, og hvor lett det er å gjemme seg fra virkeligheten. Dette er Fossums ekspertise, nemlig å skildre hvorfor «vanlige folk» dreper.

– Jeg har droppet seriemorderne, for de ser jeg på som de minst interessante. Det er mye verre hvis det er en du kjenner, en som er god, som begår et drap. Det er skummelt, for da blir alt rundt deg utrygt – hvis han kunne drepe, da kan jo alle det, sier krimforfatteren.

Det var tidlig på 1990-tallet at Karin Fossum opplevde drap i sin egen omgangskrets, hvor hun kjente både offer og gjerningsmann, men hun hadde nok vandret inn i krimsjangeren uavhengig av denne hendelsen. Helt siden hun var barn har hun vært vanvittig fascinert av forbrytelser, spesielt av det psykologiske som ligger bak drap.

– Det opptar meg mye, det som skjer frem til drapet. De er blant oss, i klassen vår, en bror eller en far, vanlige mennesker. Og jeg kan ikke komme på noe som er mer stigmatiserende enn å ha begått et drap. Det drar man etter seg, til man går i grava.

Fossum er godt i gang med sin neste bok, også denne skal handle om en forbrytelse, og to veldig nære søsken.

Publisert: 24.07.20 kl. 10:39

