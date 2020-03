GIFT: Woody Allen er fortsatt gift med Soon-Yi Previn, adoptivdatteren til sin tidligere samboer Mia Farrow. Her er paret avbildet i 2016. Foto: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES

Woody Allen om «forbudt forhold»: Forstår at Mia Farrow ble rasende

I sin nye bok hevder Woody Allen at han og Mia Farrow hadde avsluttet forholdet da han innledet romansen med datteren hennes, Soon-Yi Previn.

Oppdatert nå nettopp

Allens omstridte selvbiografi «Apropos of Nothing» ble lansert mandag uten forhåndsvarsel – etter at det opprinnelige forlaget valgte å droppe avtalen like før publisering.

Et av de ømtålige temaene er den bitre striden mellom Allen (84) og hans tidligere samboer, filmstjernen Mia Farrow (75).

Det vakte voldsom oppstandelse da Allen for snart 30 år siden innledet et forhold til Farrows unge adoptivdatter Soon-Yi Previn (nå 49), som han i 1997 giftet seg med og fikk to barn sammen med. Allen og hans 35 år yngre kone er fortsatt gift.

– Rettmessig reaksjon

Allen forteller i boken ifølge nyhetsbyrået WENN om de «forbudte» følelsene.

«Vi klarte ikke å holde hendene fra hverandre», sier han om den intense forelskelsesfasen.

les også Ronan Farrow: – Han er min far og gift med min søster

84-åringen bedyrer at forholdet til Farrow var over da han begynte å date Previn. Han trekker frem den dagen da Farrow avslørte romansen etter å ha funnet erotiske bilder av datteren.

«Jeg forstår selvsagt hennes sjokk, avsky og raseri. Alt sammen. Det var en rettmessig reaksjon», skriver Allen.

Men han angrer ikke – og det er han tydelig på.

«Noen ganger, da det sto på som verst, og jeg ble svartmalt overalt og av alle, ble jeg spurt om jeg hadde blitt kjæreste med Soon-Yi hvis jeg visste hvordan det ville ende. Jeg svarte alltid at jeg hadde gjort det samme på nytt uten å blunke».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MOR OG SØNN: Mia Farrow og Ronan Farrow under hennes 75-årsfeiring i februar i år. De ligger begge i bitter strid med Woody Allen. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Allen og Farrows sønn, Ronan Farrow (32), reagerte sterkt da det for få uker ble kjent at forlaget som ga ut hans egen Harvey Weinstein-avsløring «Catch and Kill», også skulle utgi farens biografi.

Saken fikk stor oppmerksomhet i amerikanske medier. Forlaget Hachette valgte i kjølvannet av kontroversen å trekke seg fra kontrakten med Allen og droppe hele bokslippet. Nå har den 400 sider tykke boken likevel sett dagens lys.

Om overgrepsbeskyldningene

Tittelen er den samme, men det er Arcade Publishing som står for utgivelsen. I memoarene dykker også Allen ned i den betente situasjonen mellom ham og sønnen Ronan Farrow (32) og datteren Dylan Farrow (34).

les også Woody Allens sønn: – Vilt uprofesjonelt

Familieforholdene er preget av mer turbulens enn Allens nye ekteskap. Ronan Farrow har støttet søsteren Dylan Farrow (34), som hevder at pappa Allen forgrep seg mot henne i 1992, da hun var syv år.

Regissøren har alltid nektet skyld, og hevder det er Mia Farrow som har instruert Dylan til å fremsette anklagene. Allen ble etterforsket, men aldri siktet.

I den nye boken holder han fast på sin uskyld, og påstandene om at det er ekssamboeren som har diktet opp en falsk historie som hevn.

«Jeg la aldri en finger på Dylan. Aldri har jeg heller gjort noe mot henne som kan misforstås og tolkes som overgrep. Det var en total løgnhistorie fra ende til annen», lyder det i biografien.

Hverken Mia Farrow eller Dylan Farrow har kommentert Allens nye bok.

Publisert: 24.03.20 kl. 16:23 Oppdatert: 24.03.20 kl. 17:14

Les også

Fra andre aviser