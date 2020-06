POPULÆR I TYSKLAND: Carmen Korns trilogi har solgt 1,7 millioner eksemplarer i Tyskland. Nå er den første boken «Døtre av en ny tid» ute på norsk.

Tysk millionsuksess på norsk: Bokanmeldelse: «Døtre av en ny tid»

Carmen Korns familiesaga har gått sin seiersgang i Tyskland, og selv om den er langt fra like god som Elena Ferrantes Napoli-kvartett – som den er blitt sammenlignet med – er dette en ganske trivelig pageturner og fin sommerbok.

I alle fall når man kommer inn i stoffet og får oversikt over det store persongalleriet rundt fire kvinner i Hamburg mellom 1919 og 1948.

Carmen Korns store suksess i Tyskland de siste årene kalles en familiesaga, men gir også et bilde av nettopp det tyske samfunn gjennom det turbulente 1900-tallet.

«Døtre av en ny tid» er første bok i en trilogi om fire kvinner i Hamburg, som ifølge forlaget har solgt 1,7 millioner eksemplarer i hjemlandet Tyskland.

Leseren trekkes inn i ruinene etter første verdenskrig – med mange tap av liv og arr i familiene – og føres med detaljrikdom og et vell av dialoger fram til 1948, etter marerittet under andre verdenskrig.

Fire unge kvinner er pur unge når boken starter i 1919, de er på fremmarsj inn i århundret. Den sentrale skikkelsen er den selvstendige Henny Godhusen som begynner på jordmorskolen i Hamburg og får med seg barndomsvenninnen Käthe. De har drømmer, ambisjoner og håper på et nytt liv etter verdenskrigen.

De blir på tilfeldige måter kjent med to andre kvinner, læreren Lina og rikmannsdatteren Ida. Rundt de fire spinner Carmen Korns familiekonstellasjoner fulle av komplikasjoner, hemmeligheter og frustrasjoner, og vennekretser ned et utall navn.

FORFATTEREN: Carmen Korn ble født i Düsseldorf i 1952, og er datter av komponisten Heinz Korn. Hun er utdannet journalist og har arbeidet i Stern magazine. Hun har skrevet flere kriminalromaner før suksessen med denne romantrilogien. Foto: Charlotte Schreiber

Boken lar kvinnene snakke fritt om seksualitet, arbeide selv om de får barn, her er levd homofilt samliv, kommunistisk aktivisme i konfrontasjon med den fremvoksende nazismen, gatekamper og strid politisk og privat, antisemittisme, eksklusjoner og deportasjoner av jøder i Nazi-Tyskland, angiveri i vennekretsen.

Kort sagt – ingredienser for mange bøker, stramt meislet inn i én bok. Omkostningene med det store lerretet som rulles ut, er noe sjablongmessige personskildringer. Det er litt forutsigbart hvem som vil havne i trøbbel, og hvem som er the good and the bad guy.

Bokens mange kapitler er gjerne små situasjoner og øyeblikk, og så springer vi videre til et nytt kapittel flere år senere.

Men ett ankerfeste blir sykehuset og føden, med sykepleiere, jordmødre og leger og skjebner blant de fødende. Det andre ankerfestet er byen Hamburg – bydeler og gater og adresser som vi kan følge bak på et bykart – med arbeidsplasser, kneiper og hoteller, forretninger.

Dette er bokens virkelig store styrke, den geografiske forankringen i Hamburg, og byens utvikling og skjebne i kaotiske og krevende år for folk flest. Ikke minst er de voldsomme allierte flyangrepene på byen i 1943 skildret med stor kunnskap og detaljrikdom.

Forlagsreklame har assosiert Carmen Korn med Elena Ferrante – her har de også etterlignet de norske bokomslagene til Ferrantes bestselgende Napoli-kvartett. Men sammenligningen er virkelig ikke dekkende. Korns prosa er enklere og gråere enn den fyrige italienske.

Men Korn makter på sin måte å fenge leseren, så forlaget bør snarest få de to neste bøkene oversatt, for her må leseren ligge tett på stoffet, og cliffhangeren er god.

Publisert: 27.06.20 kl. 07:52

