SVIKTET BARN: Lars Ramslie er tilbake med sin første roman på syv år. «Fjellet, geværet, vannet» er både et farsportrett og et portrett av et sviktet barn.

Uhyggelig presist om en drankers psyke: Bokanmeldelse: Lars Ramslie: «Fjellet, geværet, vannet»

Lars Ramslie er tilbake med et farsportrett fullt av kjærlighet, men også preget av frykt og svik.

Lars Ramslies første nye roman på syv år tar oss med til sommeren 1983.

Den ni år gamle hovedpersonen, som deler fornavn med forfatteren, er på sommerferie med faren sin. De tilbringer sommeren på farsslektens gamle eiendom på Vestlandet, men vi skjønner snart at dette er et sted der de egentlig ikke hører hjemme lenger.

Info BOKANMELDELSE: «Fjellet, geværet, vannet» Forfatter: Lars Ramslie Sjanger: Roman Forlag: Oktober Sider: 208 Pris: 429 Vis mer

Faren er en utfarende og utagerende sjel.

Han har vært sjømann og ført store tankskip, men nå er han mest av alt som en fisk på land. Han klarer ikke å holde drikkingen under kontroll, og alkoholen har gjentatte ganger drevet ham fra både jobber og damer.

Også arveretten til familieeiendommen har han mistet, ingen stoler lenger på ham.

Likevel har faren beholdt en sterk eierfølelse til den store vestlandseiendommen, og det er derfor han insisterer på å ta med seg lille Lars dit disse sommerukene.

Sønnen skal introduseres til stedet faren ennå kaller «vårt», og ikke minst til naturen rundt.

Det er en form for manndomsprøve som stiller far/sønn-forholdet overfor store utfordringer.

OM FORFATTEREN: Lars Ramslie (f. 1974) debuterte i 1997 med romanen «Biopsi» som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. «Fjellet, geværet, vannet» er hans sjuende roman.

Lars er vokst opp med moren og diverse stefedre, og kjenner egentlig ikke sin biologiske far særlig godt. Ved hjelp av sprang frem og tilbake i tid, blir vi introdusert til en lang historie preget av fravær, svik og skuffelser utløst av farens uforutsigbare oppførsel.

Nå er det farens nesten maniske opptatthet av familiestedet og den tapte arven som står i sentrum, fyrt opp av rikelige mengder alkohol.

Lars’ forhold til faren veksler mellom kjærlighet, opprør og forvirring.

Faren er en naturkraft som Lars hele tiden trekkes til, men som han også på klassisk vis må gjøre opprør mot og frigjøre seg fra. En utmattende fjelltur skal bli et slags klimaks på denne prosessen.

Like mye som et farsportrett, er boken et portrett av et sviktet og oversett barn.

«Fjellet, geværet, vannet» føyer seg inn i en lang og rik litterær tradisjon med far/sønn-portretter. En tradisjon som Ramslie for øvrig skrev seg inn i allerede med debutboken «Biopsi» fra 1997.

Årets roman inneholder fine natur- og tidsbilder, særlig synes jeg at Ramslie er god på å formidle natur, farger og lignende inntrykk.

Samtidig kan det også bli stillestående og smått, med en monoton, repeterende og stakkato fortellerstemme. Det er som om forfatteren av og til vender ryggen til leseren, og forteller med piggene ut. Romanen er rett og slett litt tungt skrevet. Og noe egentlig dramatisk høydepunkt får vi aldri.

En ting blir likevel sittende igjen hos meg etter lesingen. Nemlig det nesten uhyggelig presise portrettet av en drankers psyke. Det er nesten verdt en skål.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

