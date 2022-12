FORNØYD: Dagen VG møter Sarah Zahid er hun i godt humør. Ikke bare har boken blitt godt mottatt, men denne kvelden skal hun også ha lanseringsfest.

Overhørte samtaler på bussen - skrev bok til østkantungdom

Sarah Zahid er 26 år og har allerede skrevet sin andre bok. Hun håper den vil gjøre unge på Oslos østkant stolte av hvem de er.

VG møter forfatter Sarah Zahid (26) mens hun har en kort pause fra trainee-stillingen i et advokatfirma i hovedstaden.

– Det er ganske heavy akkurat nå, og jeg rekker egentlig ikke over alt, sier Zahid.

Selv om hun er forfatter og har gitt ut to bøker, har Zahid lite tid til å lese lange romaner akkurat nå. Som fjerdeårs jusstudent ved Universitetet i Bergen må hun heller prioritere pensumlitteratur.

Zahid har høstet gode anmeldelser for diktsamlingen om livet til de to elevene Nawal og Sergio på Bjørnholt videregående skole, som ligger på østkanten i Oslo. Av VGs anmelder får hun terningkast seks.

Men det var ikke gitt at boken skulle bli noe av.

Zahid forteller at prosjektet startet som et bestillingsverk fra et annet forlag kort tid etter at den første boken hennes kom ut.

– Vi forsto ikke hverandre helt, og etter noen runder frem og tilbake endte det med at jeg fikk avslag.

Ifølge Zahid mente forlaget at teksten ikke «brant nok».

– Jeg tenkte, shit, hvordan kan dette skje? Jeg hadde jo brukt så mye tid på dette.

Resten er historie, og hennes gamle forlag Flamme ga ut «Bjørnholt vgs».

Inspirasjon fra bussen

Selv gikk Zahid på en privat videregående skole i sentrum, og ikke på skolen som har gitt diktsamlingen tittel. Det er likevel oppveksten på østkanten som har preget henne, forteller hun.

Hun valgte Bjørnholt videregående skole som kulisser for diktsamlingen fordi hun pleide å ta bussen forbi skolen hver dag.

– Jeg overhørte samtalene folk hadde, og mange ganger tenkte jeg at det ville være gode historier, sier hun.

Karakterene i boken strever med det alle ungdommer strever med, i tillegg til rasisme, frykt for å skuffe omgivelsene – og en mor som er døende.

Gjenkjennbart for Bjørnholt-elevene

På den virkelige Bjørnholt vgs, møter VG fire elever i tredjeklasse på studiespesialiserende.

Uken VG er på besøk har tre av dem heldagsprøver, og de kjenner seg dermed godt igjen i Zahids beskrivelse av presset elever møter i skolen.

18-ÅRINGENE: Fra venstre ser vi Javed Mirza Muhammad Manzoor, Musab Alzaid, Narmin Zafar Malik og Rabea Javed. De går på Bjørnholt VGS, skolen elevene i boken går på.

Elevene har ikke lest boken ennå, men får se de første sidene mens VG er på besøk.

Det står:

jeg har ingen talenter

jeg har disiplin

jeg har en femårsplan

og jeg har plan B

jeg har elleve notatblokker

og jeg har stort sett ikke tid

til noe annet

enn å pugge til neste prøve

kall meg Kanye

men planen er å ha egen Wikipedia-side

før jeg runder 30

en god utdannelse på LinkedIn

pluss en trygg ektemann

PRESS: Narmin Zafar Malik (18)

Teksten får elevene til å nikke ivrig.

– Man kan kjenne seg igjen i det. Jeg har jo nesten samme planer. Jeg har også en femårsplan. Det legger jo press. Jeg har bare den planen, jeg må få det til, sier Narmin Zafar Malik (18) til VG.

Også 18 år gamle Javed Mirza Muhammad Manzoor kjenner seg i igjen det som står i boken.

– Det er ekstra press på de som er flerkulturelle fordi for eksempel foreldrene eller besteforeldrene våre kom hit for å gi bedre muligheter til barna sine, så vi føler jo også at vi må prestere godt, sier han.

KJENNER SEG IGJEN: Javed Mirza Muhammad Manzoor mener det mye press som tredjeklassing på videregående. Han ønsker å lykkes i livet, slik som hovedkarakteren i boken også vil.

Liker at forfatteren viser hele bildet av skolen

Elevene er glade for at forfatteren viser frem ulike sider av livet på Bjørholt. Her finnes både karakterer som strever for å få høye karakterer og rotløs og usikker ungdom. De som sitter helt musestille i timen, og de som har anmerkninger for mye bråk i klassen.

Også at de to hovedkarakterene i bøkene er så ulike, setter de virkelige elevene pris på.

– Det hun prøver å si er at selv om man kommer fra samme området, kan man være forskjellig, sier Rabea Javed (18).

– Jeg synes det er interessant at hun viser hele bildet av Bjørnholt, sier Musab Alzaid (18).

STOLT AV SKOLEN SIN: Musab Alzaid går 3. året på studiespesialisering ved Bjørnholt VGS. Han mener er fornøyd med hvordan skolen fremstiller skolen han går på.

Elevene på Bjørnholt liker denne karakteren.

– Jeg synes det er interessant at hun viser hele bildet av Bjørnholt, sier Musab Alzaid (18).

Erfaringer fra eget liv

Forfatteren har dedisert «Bjørnholt vgs» til moren, og til «alle østkantens unge».

– Mange unge fra østkanten, inkludert meg selv, føler kanskje at våre perspektiver og erfaringer ikke blir tatt like seriøst som andres, sier forfatteren og utdyper:

– Vi har også opplevd å miste noen, kjærlighetssorg og identitetskonflikter – sånne helt allmenne ting. Det er jo egentlig det karakterene i boken opplever.

TERNINGKAST SEKS: VGs anmelder har gitt boken til Sarah Zahid terningkast seks. For tiden ligger «Bjørnholt vgs» som nummer to på den norske boklista for lyrikk.

Deler av boken er hentet fra erfaringer i sitt eget liv.

– Det er fiksjon, men med elementer fra mitt liv. Kanskje Nawal ikke hadde mistet moren sin hvis ikke jeg gjorde det selv da jeg gikk på videregående, sier hun, og legger til:

– Det er sånne ting som farger perspektivet ditt og brillene du ser livet ditt med.

– Hva håper du østkantungdom sitter igjen med etter å ha lest boken din?

– Jeg prøver ikke å «claime» «claime»Å claime betyr at man kommer med en påstand som hevder noe som et faktum. å vite hvordan de har det. De må opparbeide seg sine egne meninger, og hvis de tenker at det ikke er sånn som jeg beskriver det, så er det helt innafor. Men så er det veldig fint hvis de faktisk kjenner seg igjen.

Hun håper boken hennes kan gi noen litt av den samme følelsen som hun selv fikk da hun leste Zeshan Shakars debutroman «Tante Ulrikkes vei».

– Det var en så enestående roman om et miljø jeg kunne kjenne meg igjen i – og alle likte den! Jeg husker at jeg tenkte at da liker de kanskje meg også.

Fikk først avslag

Hun ringte bestekompisen sin og fortalte om beskjeden fra forlaget. Han ba henne sende manuset til Flamme, som hadde gitt ut debutboken hennes, isteden.

Heldigvis likte redaktøren hennes i Flamme det han leste. Derfra gikk utgivelsen i en rasende fart.