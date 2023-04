UTESTENGT: Jørn Lier Horst og Ruth Lillegraven mener Storytel utestenger korte barnebøker.

Ut mot Storytel: − Boikott og maktmisbruk

Forfattere og norske forlag går nå hardt ut mot lydboktjenesten Storytel og eierforlaget Cappelen Damm.

Kortversjonen Norske forlag og forfattere anklager Storytel og Cappelen Damm for forskjellsbehandling og maktmisbruk. Forfattere som Jørn Lier Horst og Ruth Lillegraven er kritiske til situasjonen og mener det strider mot norsk litteraturpolitikk.

Ifølge forlagene har Storytel siden 1. mai 2022 ikke tatt inn korte barnebøker fra andre forlag enn Cappelen Damm.

Nye bøker i populære barnebokserier som «Detektivbyrå nr. 2» og «Kodeklubben» finnes ikke i Storytel, noe som påvirker forfatteres inntekter og barnas boktilbud.

Storytels direktør, Ludvig Andreas Johansen, sier det er viktig med et bredt tilbud, men påpeker også behovet for en sunn økonomi i tjenesten. Vis mer

– Norges største strømmetjeneste forskjellsbehandler norske forlag. Vi blir utestengt, og det er helt krise for forfattere, lesere og forlag, sier forlagssjef Håkon Kolmannskog i Samlaget.

Han har sammen med forlagssjefene i Vigmostad & Bjørke, Kagge og Bonnier skrevet en kronikk – som hevder at Storytel misbruker makten sin.

«Sidan 1. mai 2022 har Storytel ikkje tatt inn korte barnebøker frå andre forlag enn Cappelen Damm», skriver forlagssjefene i kronikken.

– Her misbruker de makten sin. Barna får et dårligere tilbud, og forfatterne mister inntektene fra den største lydboktjenesten. Storytel lar i stedet Cappelen Damm melke tjenesten, sier Kolmannskog.

SKREV KRONIKK: Forlagssjef Håkon Kolmansskog i Samlaget.

Ifølge forleggerne finner du derfor ikke nye bøker i populære barnebokserier som Jørn Lier Horsts «Detektivbyrå nr. 2», Ruth Lillegravens «Kodeklubben» og Lars Mæhles «Dinosaurgjengen» i Storytel.

Dette gjør forfatter Ruth Lillegraven opprørt:

– Det er rett og slett trist og leit for oss forfattere og ikke minst for de små lytterne som bare får tilgang til en bitte liten del av utvalget av barnebøkene.

– Det å bli utestengt på denne måten er uforståelig. Det er også stikk i strid med hele fundamentet i norsk litteraturpolitikk, sier Lillegraven.

Hun får støtte av Jørn Lier Horst som i 2021 gikk gjennom en rettssak for å få strømme boktitlene sine i lydboktjenesten Storytel.

Han vant, men nå opplever han likevel at Storytel nekter å ta inn nypubliserte bøker i det som er Norges mest populære barnebokserie, «Detektivbyrå nr. 2»

MAKTMISBRUK: Jørn Lier Horst mener Storytel hindrer konkurranse mot Cappelen Damms barnebøker ved å ikke ta inn bøker fra andre forlag.

– Dette er jo ren boikott. Jeg opplever at Cappelen Damm og Storytel både er forfatter- og publikumsfiendtlige når de ikke lar abonnentene sine få tilgang til disse bøkene.

– Et av spørsmålene jeg får oftest fra lesere er: Hvorfor er ikke alle barnebøkene dine i Storytel, sier Jørn Lier Horst.

Jørn Lier Horst mener det ikke er noen god grunn til at lydbøkene ikke er tilgjengelig i Storytel.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at målet er å hindre konkurranse mot Cappelen Damms barnebøker i Storytel. I så fall er det rå maktmisbruk fra et gigantforlag, der både kunder og forfattere er tapere, sier Jørn Lier Horst.

Storytels konstituerte direktør Ludvig Andreas Johansen understreker at det er viktig for Storytel med et godt og bredt tilbud i tjenesten.

MEST POPULÆR: Storytel er Norges største lydboktjeneste – med over 50 prosent markedsandel. Tjenesten eies 50/50 av Cappelen Damm og svenske Storytel AB.

– Samtidig må tjenesten ha en sunn økonomi slik at den kan vise seg levedyktig i en tøff konkurranse. Dette vil ikke alltid være sammenfallende hensyn, sier Johansen.

Han er forelagt kritikken fra forlag og forfattere.

– Vi registrerer påstandene som fremmes, men dette er dessverre umulig for oss å kommentere da de berører konkurranserettslige forhold det vil være lovstridig å gå inn på, sier Johansen.

I kronikken påpeker forlagssjefene at det i forslaget til den nye bokloven er en ikke-diskrimineringsparagraf som skal hindre at eierskap påvirker utvalget av bøker i bokhandlene.

– Men denne paragrafen omfatter utrolig nok ikke strømmetjenestene, noe som er merkelig siden det er denne delen av markedet som vokser, sier forlagssjef Kolmannskog i Samlaget.

