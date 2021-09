SKRIVER OM SELVMORD: Den cubansk-amerikanske forfatteren Cecilia Samartin har hatt enorm suksess i Norge – og hennes norske lesere fikk henne til å skrive om selvmord i sin nye roman, «Kolibri».

Bestselgerdronning Samartin: − Det var en grusom og mørk tid

Arve Juritzen (60) solgte forlaget sitt til Petter Stordalen, men gjør nå comeback sammen med sin bestselgerforfatter Cecilia Samartin (59) som ikke fant tonen med Stordalen-forlaget.

Arve Juritzen fikk et forlagseventyr av de sjeldne med Cecilia Samartin som har solgt over 1,2 millioner bøker i Norge. Men da han solgte forlaget sitt til Stordalens Strawberry Publishing i 2019, fulgte Samartin med på lasset.

– Strawberry fikk rettighetene til Samartin, men de fant ikke tonen. Så da jeg fikk mulighet til å jobbe med Cecilia igjen, måtte jeg bare gripe sjansen. Jeg solgte forlaget, men ikke navnet – så nå er vi på mange måter tilbake til start. Cecilia er jo en av de første forfatterne jeg ga ut bok med da jeg startet for 14 år siden, forteller Arve Juritzen.

Han har koblet oss opp med den cubansk-amerikanske forfatteren på Zoom – og snart smiler Cecilia Samartin til oss på skjermen fra sitt hjem i California. Hun er kjent for å ha et helt spesielt forhold til sine mange lesere, og kanskje spesielt de norske leserne – som gjerne står timer i kø når Samartin er på signingsferd rundt om i Norge.

LANGT SAMARBEID: Etter en pause fra hverandre, er Arve Juritzen igjen tilbake som Cecilia Samartins forlegger: – Det føltes som å komme hjem, sier Cecilia Samartin.

Nå er forfatteren, som er mest kjent for trilogien om «Señor Peregrino», ute med en ny bok for første gang på fire år, og hun forteller at den er inspirert av norske fans. For da hun besøkte Norge forrige gang, var det flere lesere som ville snakke med henne om temaet selvmord.

– Noen ville bare snakke med meg om tragedier som har skjedd i deres liv, men det var også noen som spurte meg om jeg ikke kunne skrive en bok som handlet om selvmord. Jeg tar ikke lett på lesernes meninger og spørsmål, så dette begynte så smått å jobbe i meg. Jeg tenkte, mediterte og reflekterte rundt dette – og ja, slik ble romanen «Kolibri» til, sier Samartin.

Hun understreker at det ikke er en deprimerende eller tung bok om tematikken.

– Jeg vil ikke at folk skal føle seg deprimerte av å lese, men vil heller gi dem håp.

For hva skjer når man vil hoppe i døden, men faktisk overlever.

NÆRT FORHOLD TIL NORSKE LESERE: Cecilia Samartin beskriver hennes enorme popularitet i akkurat Norge som et stort mysterium.– Det er et mysterium som jeg ikke vet om jeg klarer å forklare. Men når jeg er i Norge, føler jeg at jeg hører til. Jeg kjenner meg sterkt knyttet til norsk natur og det norske folks jordnære temperament, sier hun til VG.

– Jeg gjorde mye research rundt folk som på mirakuløst vis har overlevd å hoppe fra veldig høye broer – uten noen skader. Det fascinerte meg veldig hvordan livene deres ble forandret etterpå. Du skal ha et veldig sterkt ønske om å ta ditt eget liv om du hopper fra en bro – og flere som overlever dette har etterpå forklart at det å overleve gjorde noe med dem.

– De fikk en følelse av at det var meningen, at de fikk en ny sjanse, forteller Samartin.

Det er dette det handler om i «Kolibri» som starter med at en ung kvinne prøver å ta livet sitt ved å hoppe fra en 80 meter høy bro. Hun overlever og blir reddet av en kystvakt – som blir besatt av å finne ut mer om kvinnen han reddet. Vi møter flere som står kvinnen nære og får høre om hvordan dette påvirker og forandrer dem alle.

– Noen av karakterene har båret på mørke hemmeligheter over lang tid, og det handler om hva det kan få oss til å gjøre – og hvor viktig det er å tilgi.

Hun har selv vært på et mørkt sted.

Det er en historie hun har snakket om i VG tidligere: Samtidig som hun jobbet som familieterapeut og hjalp kvinner, var hun selv fanget i et voldelig forhold. Hun løy på seg en dødelig sykdom og spilte et skuespill for å komme seg unna.

I dag forteller hun at det kunne endt annerledes.

GIKK GJENNOM DØDENS DAL: Cecilia Samartin fyller 60 i slutten av september og er på et godt sted i livet, men det har ikke alltid vært slik.

– Det var en grusom og mørk tid. Jeg gikk gjennom dødens dal, og visste ikke om jeg kom til å overleve. Når man er på et sånt sted i livet, kan det føles ut som om du bare har to valg – der det ene valget som handler om å ikke være i situasjonen, føles umulig. Det andre valget er å dø. Jeg kjente på dette selv.

– Men så finnes et jo alltid flere muligheter, flere valg. Livet er ikke så svart-hvitt. Jeg klarte å komme meg ut, jeg overlevde. Og det er noe av det jeg håper å kunne bringe videre til leserne mine med denne nye boken: Det finnes alltid håp, sier Cecilia som er rask til å føye til at hun ikke ønsker å rakke ned på det mentale helseaspektet.

– Jeg undervurderer så klart ikke omfanget av psykiske lidelser. Det er bare å innse: Det er overhodet ikke alle som kan gå gjennom en slik transformasjon etter et selvmordsforsøk. Jeg har selv jobbet som psykoterapeut og vet hvordan det er å leve med slike alvorlige psykiske diagnoser.

23. september fyller hun 60 – og Cecilia Samartin føler på seg at hun går inn i en ny livsfase.

– Jeg er på et veldig godt sted i livet nå, og jeg har vært gjennom så mange faser. Nå har jeg en sterk følelse av at ting er i endring, at noe skal skje. Og jeg gleder meg til å se hva det neste tiåret bringer. Jeg er absolutt ikke bekymret over å skulle gå over i 60-årene. Å bli eldre er en naturlig del av livet, og nå kjenner jeg på en visdom jeg ikke engang hadde bare for fem år siden. Det er en god følelse.

VG har vært i kontakt med administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing som har følgende kommentar til at Arve Juritzen igjen tar over Samartin-rettighetene:

– Ingen kan gjøre en bedre jobb for Cecilia Samartin enn Arve Juritzen, og vi håper de sammen vil selge masse bøker og spre lesegleden i det ganske land, sier Henriksen.