#METOO 2.0: Vanessa Springoras bok «Samtykket» har fått store ringvirkninger i hjemlandet Frankrike.

Den rystende Metoo-boken som endret Frankrike! Bokanmeldelse: Vanessa Springora: «Samtykket»

Vanessa Springoras memoarer «Samtykket» slo ned som en bombe da den først kom ut i Frankrike januar 2020. Nå er boken kommet på norsk.

Av Oda Faremo Lindholm

Utgivelsen satte i gang et enormt metoo-oppgjør i den franske kulturbransjen og var med på å føre til flere endringer i fransk lov knyttet til seksuelle overgrep.

Boken burde leses av alle som vil lære mer om seksuelle maktrelasjoner og hva som utgjør et informert samtykke.

FAKTA: «Samtykket» Forfatter: Vanessa Springora Forlag: Oktober Sjanger: Biografi/ memoarer Sidetall: 176 Pris: 379 Vis mer

I «Samtykket» forteller Springora om sitt «forhold» til en høyst reell, berømt, fransk forfatter, Gabriel Matzneff, i boken kun omtalt som «G».

Jeg skriver «forhold» i hermetegn, fordi det åpenbart er snakk om seksuelt misbruk. I kjølvannet av bokutgivelsen er det satt i gang kriminaletterforskning av Matzneff som selv har kommet med motboken «Vanessavirus».

Det franske lovverket er også endret som følge av Springoras bok: Seksuell omgang med barn på 15 år og under anses som voldtekt uansett.

GA UT MOTBOK: Den nå 83 år gamle berømte franske forfatteren Gabriel Matzneff har i år selvpublisert motboken «Vanessavirus» - som ingen franske forlag ville utgi. Hans tidligere bøker som omhandler seksuell omgang med mindreårige er trukket fra markedet som følge av Vanessa Springoras bok «Samtykket».

De to møttes via hennes mor, da Springora var 13 og «G» 49. «G» overøste umiddelbart den unge jenta med oppmerksomhet og relasjonen mellom de to varte i flere år.

«En far som har forsvunnet og etterlatt seg et bunnløst tomrom i livet mitt. En stor hang til litteratur. En litt tidlig utviklet seksualitet. Og mest av alt, et enormt behov for å bli sett. Alle forutsetninger er nå tilstede», skriver Springora, om hvor mottagelig hun var for forfatterens oppmerksomhet.

På tross av fysisk aversjon mot de seksuelle aktivitetene han ønsket og krevde, ble hun raskt forelsket og emosjonelt avhengig av ham. At hun fortsatt var et barn var det få rundt henne som så som grunn god nok til å fjerne henne fra situasjonen.

Selv moren tillot dem å være sammen.

DEBUTBOK: Vanessa Springora (f. 1972) er forlagssjef i det franske forlaget Julliard. Hun er også regissør. «Samtykket» (utgitt på fransk i 2020) er hennes første bok. Den er allerede gitt ut på flere språk, blant andre engelsk, italiensk og spansk.

Kan en purung tenåring gi et reelt samtykke til en seksuell relasjon med en 50 år gammel mann, er kjernespørsmålet i boken.

Svaret står svært tydelig frem for leseren: Nei.

Men på 80-tallet, da Springora selv vokste opp, syntes omverden å mene noe annet. Hun skriver sjokkerende om hvordan kultureliten rundt henne nærmest hyllet forholdet for å være grensesprengende og «ekte».

«G» skrev på sin side flere selvbiografiske tekster om sin forkjærlighet for sexturisme og unge kropper, uten å m|otta nevneverdige reaksjoner da de ble gitt ut.

Han har også utlevert intime detaljer om sin relasjon til Springora. Flere ganger under lesingen av boken tok jeg meg i å fortrenge det faktum at dette er en sann historie.

For det virker så absurd, så forferdelig galt, og 80-tallet er tross alt ikke så lenge siden.

«Samtykket» er på den ene siden en rystende beretning om hvordan voksne kan fullstendig svikte et barn. Men det er også en utrolig viktig bok om nettopp begrepet samtykke, og om hvor skadelig myten om det perfekte voldtektsofferet er.

Springora skriver innsiktsfullt om hvor forvirrende det var å vite at hun ble misbrukt, samtidig som hun hadde intense følelser for sin overgriper.

Hun var desperat etter at en ansvarlig voksen, en forelder, en lærer, en familievenn – hvem som helst, skulle gripe inn.

Men det skjedde ikke, for hun virket jo å ville det selv.

Samtidig er hun klar på at hun ikke hadde noen forutsetning for å kunne gi noe informert samtykke, og det samme gjelder for andre veldig unge jenter hun har snakket med som også ble misbrukt av samme mann. Språket i «Samtykket», oversatt av Agnete Øye, er både drivende og nøkternt. Det trengs heller ikke stort med utbrodering for å forstå hvor galt det hele er.

«G» så på seg selv som en voksen som tok ansvar for å «trene opp» barna han forgrep seg på i voksen nærhet. Springora gjør det derimot smertelig klart for leseren hva det var snakk om: pedofili og voldtekt.

