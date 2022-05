KAN BLI HISTORISK: Torsdag kveld kan Jon Fosse (62) vinne den internasjonale Bookerprisen som regnes som den største litteraturprisen i verden – etter Nobelprisen.

I kveld kan Jon Fosse vinne en av verdens største bokpriser

Hver natt i fem år – fra klokken 16 til 09 om morgenen – skrev Jon Fosse på storverket «Septologien». I kveld kan det gi ham den gjeve internasjonale Bookerprisen.

Av Camilla Norli

– Jeg er takknemlig for at jeg klarte å skrive denne romanen, og for å være ærlig, tror jeg ikke jeg kunne ha klart å skrive den nå, sier Jon Fosse i et intervju med arrangøren bak Bookerprisen.

Som en av seks internasjonale forfattere på kortlisten, altså finaleheatet, er Jon Fosse nå på plass i London for å delta på prisutdelingen og den høytidelige seremonien torsdag kveld.

Blant de han kjemper mot er blant annet nobelprisvinner Olga Tokarczuk – som også har vunnet Bookerprisen tidligere. Det er bare Roy Jacobsen som tidligere har vært nominert til prisen av norske forfattere.

– Dette er stort. Vi vet absolutt ingenting på forhånd og er veldig spente. Dette viser at Jon Fosse er i verdenseliten som forfatter, sier Jon Fosses forlegger Håkon Kolmannskog i Samlaget til VG.

– Det er også stort å være forlegger i en tid der Jon Fosse skriver sine beste verk. Vi er alle stolte over det som skjer, sier Kolmannskog som er med Fosse på turen til London.

Kolmannskog mener at prisen er den største litteraturprisen i verden – etter Nobelprisen.

SYV BØKER, TRE BIND: Jon Fosses «Septologien» består av syv bøker fordelt i de tre bindene: «Det andre namnet» (2019), «Eg er ein annan» (2020) og «Eit nytt namn» (2021).

– Denne prisen har bare økt i prestisjé, og den har stor betydning for de forfatterne som er nominert. Hele bokverdenen følger med når prisen deles ut i kveld. Det er en seier uansett å være på kortlisten, sier Kolmannskog.

Jon Fosse er nominert for den engelske oversettelsen av «Eit nytt namn», bind 3 av storverket «Septologien», som kom ut i fjor høst og går sin seiersgang verden over.

New York Times kaller verket «ekstraordinært» og hinter til Nobelprisen, The Guardian skriver at det er «et nådeløst oppslukende verk», mens Financial Times mener «Septologien» er «gjennomsyret av selve mysteriet ved livet».

Og danske Weekendavisen skriver intet mindre enn:

«De syv bøkene reiser seg som en usynlig bue over verden og viser den i et nytt lys.»

Les VGs seksernameldelse her: Jon Fosse avslutter sitt mørke romanverk på lysende vis.

NOBELPRIS-FAVORITT: Jon Fosses «Septologien» går sin seiersgang verden over – og han rykker hvert år stadig nærmere Nobelprisen. Her er han med kronprins Haakon under bokmessen i Frankfurt i 2019.

Jon Fosses forlegger understreker hvor mye hardt arbeid som ligger bak.

– Dette er et internasjonalt gjennombrudd som er unikt og godt skrevet. Det handler om gjenkjennelige universelle tema – om det å være menneske i verden. Det har krevd mye jobbing, sier Kolmannskog.

Jon Fosse selv var ikke tilgjengelig for intervju før prisen.

Men i et intervju som er gjort i forbindelse med Bookerpris-nominasjonen, sier han selv at han skrev på verket hele natten lang – i fem år.

– Jeg startet å skrive rundt klokken fire eller fem om kvelden og skrev til ni på morgenen, sier Fosse i intervjuet som ligger på nettsidene til The Booker Prizes.

NOMINERT TO GANGER: Jon Fosse ble også nominert til Bookerprisen for bind 1 av «Septologien». Før ham er det kun Roy Jacobsen av norske forfattere som har vært nominert.

Etter å ha opplevd stor internasjonal suksess som dramatiker, bestemte han seg for å skrive romaner igjen – og endte med den lengste teksten han noensinne har skrevet: «Septologien» - syv bøker i én eneste lang setning.

– Kanskje grunnen til at jeg skrev dette, var at jeg følte jeg hadde noe viktig og avgjørende å si, og at det på en måte var min plikt å si det.

– Jeg klarer ikke å si hva det er, det kan bare romanen, men det har noe å gjøre med mystikken rundt det vanlige livet. Så det er ikke feil å beskrive romanen som en slags «mystisk realisme», sier Fosse.

Fosse er nominert sammen med sin engelske oversetter Damion Searls. Fosse ble også nominert for bind 1 av storverket, den gang nådde han langlisten. Prisen er på 60 000 pund – rundt 725.000 kroner.

De fem andre nominerte er: «Heaven» av Mieko Kawakami, «Elena Knows» av Claudia Piñeiro, «Tomb of Sand» av Geetanjali Shree, «The Books of Jacob» av Olga Tokarczu og «Cursed Bunny» av Bora Chung.