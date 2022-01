Anne Holt reagerer på prinsesse Ingrid Alexandras bokpakke fra bransjen. Her i sitt eget Oslo-hjem i 2021.

Anne Holt reagerer på prinsessens bokgave: − Ubegripelig

Bokbransjen ga prinsesse Ingrid Alexandra en variert litteratursamling til 18-årsdagen. Men krimlitteraturen er utelatt fra samlingen. Det får Anne Holt til å reagere.

Publisert: Nå nettopp

– Denne sjangeren er et lokomotiv for bransjen, og gjør også norsk litteratur store tjenester i utlandet. Ubegripelig at giverne ikke inkluderte de siste års Rivertonpris-vinnere, skriver Anne Holt på Facebook.

Rivertonprisen deles ut av Rivertonklubben hvert år, og skal gå til årets beste norske krimlitterære arbeid. Men krimsjangeren er altså ikke inkludert i prinsessens gave fra bokbransjen, som består av et utvalg av prisvinnende litteratur fra de siste årene.

«Bøkene i samlingen er et utvalg utgitt på norske forlag av landets fremste forfattere, oversettere, tegneserieskapere og illustratører, som de siste årene er hedret med Norges viktigste litteraturpriser. Litteraturutvalget er dermed gjort av anerkjente juryer, og representerer det ypperste av litteratur på norsk», står det i pressemeldingen fra Forleggerforeningen.

– En liten skandale

Krimforfatter Anne Holt skriver på Facebook at hun syns det er flott at den unge jubilanten får variert bokpakke på den store dagen.

– Fint at også barnebøker og tegneserier er representert. Smart å gå etter vinnerne av de siste års diverse priser, så blir det liten diskusjon om innholdet, skriver hun, og fortsetter:

– En liten skandale er det likevel at ikke voksen krimlitteratur er inkludert i utvalget.

Holt avslutter innlegget med å gratulere prinsessen med dagen, fredag, og skriver:

– Og husk at det er veldig mye bra krim som skrives her i landet ditt! Selv om bransjen selv ikke ser ut til å være særlig stolt av det.

VG har vært i kontakt med Holt, som ikke har hatt mulighet til å gi en kommentar.

Lover å gi krim

Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen, skriver i en e-post til VG at prinsessen skal få krimbøker:

– Selvsagt skal prinsessen også få bøkene fra de siste års vinnere av Rivertonprisen, skriver Austlid.

Hun mener at påstander om at de ikke er stolte av krim, er feil.

– Dette er en særdeles viktig sjanger i det brede og mangfoldige litteraturtilbudet vi har her i landet. Krim er viktig for både leserne og for bransjen. For øvrig får prinsessen også samisk litteratur.

Her kan du se hvilke bøker prinsessen fikk av bokbransjen: