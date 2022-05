NY HARRY HOLE-BOK: Jo Nesbø røper at det kommer en ny bok om Harry Hole 30. august. Det er bok nr. 13 i serien – og den har fått tittelen «Blodmåne».

Mens Jo Nesbø (62) jobber knallhardt for å nå sitt livs form, har Harry Hole dratt til Los Angeles for å drikke seg i hjel.

Av Camilla Norli og Gabriel Aas Skålevik (foto)

– Det som er jævlig irriterende når du er 62 år, er at du må trene beinhardt for bare å beholde styrken, du kan ikke bli så mye sterkere, sier Jo Nesbø som innrømmer at han er i «imponerende god form» til å nærme seg pensjonsalder.

Han trener fortsatt for å nå det urealistiske målet han satte seg i 2019: Å klatre en rute med grad 8a – som betyr en overhengende rute på mellom 20 og 30 meter og med minimale tak for hender og føtter.

Han rakk ikke det hårete målet innen første deadline, men har nå gitt seg selv en ny frist:

63-årsdagen i mars neste år.

GOD FORM: Jo Nesbø forteller at han snart skal få trene med Lynn Hill – den første som friklatret The Nose på El Capitan i California.

– Når jeg blir 63 skal jeg vende tilbake til mitt gamle liv og forfalle igjen. Da blir det brioche og ost og skinke, sier Nesbø.

Under intervjuet med VG nøyer forfatteren seg med en svart kaffe med varm mandelmelk.

– Men jeg er ikke like streng som jeg var sist vi snakket om dette. Den gangen nektet jeg meg alt, men nå har jeg sluppet opp litt.

– Hva betyr det?

– Det betyr at jeg har tatt meg en øl, smiler han under sixpencen – og bak de samme gamle Oakley-solbrillene som først og fremst er på fordi han plages av kronisk øyebetennelse.

I desember skrev VG at han var i gang med den 13. boken om Harry Hole – selv om Hole-eventyret egentlig skulle vært over. Bare i Norge er bøkene om Harry Hole solgt i over fem millioner eksemplarer – og på verdensbasis har Nesbø rundet 50 millioner solgte.

– Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli riktig så mange bøker i denne serien.

– Men det hadde kanskje noe med at jeg trodde jeg skulle dø før jeg var 50 år.

– Nå er jeg her fortsatt, og det samme er Harry. Han vokser vel med meg, sier Nesbø.

STYRTRIK: Jo Nesbø har solgt over 50 millioner bøker på verdensbasis, og Nesbø har ifølge skattetallene fra 2021 passert 321 millioner i formue.

Men mens han selv kjører seg hardt med klatring, styrketrening og et strengt kostholdsregime – kjører han sin antihelt Harry Hole hardt på en helt annen måte:

– Han er dratt til Los Angeles for å drikke seg i hjel etter at livet hans er gått i stykker i Norge. Og langt på vei har han greid det. Men ikke helt.

For i den 13. boken, som har fått tittelen «Blodmåne», blir Harry «reddet» av en 70 år gammel tidligere veldig kjent amerikansk skuespiller.

– Fra å leve som uteligger, blir Harry rett og slett hennes eskorte, hennes eiendom.

– Hun shiner ham opp, gir ham en skreddersydd dress, ny klokke – og ber ham gro skjegg som skal skjule arret i munnviken. Harry, som har havnet i skikkelig trøbbel, gjemmer seg hos denne eldre damen.

Hjemme i Norge står Katrine Bratt ovenfor det som virker som en seriemorder: To jenter er forsvunnet og drept – og Katrine vil at sjefen skal kontakte spesialisten på seriemord, Harry Hole.

– Men det er uaktuelt. I stedet blir Harry kontaktet av en advokat som vil hyre ham som privatetterforsker i den samme saken.

– For den eneste forbindelsen mellom de to jentene er at de har vært på samme party i Oslo-bukta og hatt en eiendomsbaron som sugar daddy. Det er han som hyrer Harry for å bli renvasket.

Harry Hole setter kursen mot Oslo i det eneste han eier, den spesialsydde dressen.

– Og den dressen skal få kjørt seg de neste ukene. Handlingen foregår over to intense uker i Oslo hvor det er varslet full måneformørkelse med blodmåne på fredagen i den andre uken, sier Nesbø som kan fortelle at dette fenomenet skjer om få dager i Norge i år.

– Det er det varslet blodmåne 15.–16. mai, så det passer jo bra å slippe tittelen på boken nå.

Uten å avsløre for mye fra eventuelt nye lesere, er det en ødelagt mann vi møter i bok 13.

SPOILER-ALERT: Dersom du ennå ikke har lest, men har planer om å lese den 12. boken «Kniv», kan du hoppe over neste avsnitt som kommer etter dette bildet:

BLODMÅNE: Denne uken ble coveret til Jo Nesbøs 13. bok om Harry Hole klart.

– Harry mistet jo Rakel i forrige bok. Han ble mistenkt for å ha drept henne, og selv om mistanken faller bort, føler han vel fremdeles på skyld. Han er definitivt sterkt plaget av skyldfølelse.

– Samtidig vet han at Katrine Bratts sønn, også er hans sønn. Han har altså en liten gutt i Oslo. Vi møter en ødelagt mann som prøver å samle sammen bitene for igjen bli en person som har lyst til å leve.

– 13. bok – 13 høres ut som et fint tall, er dette den siste?

– 12 var også et fint tall. 10 også.

– Men 14 er kanskje ikke like fint?

– Nei, nå kan jeg med sikkerhet si at det kommer flere bøker. Historien har vokst. Det er ikke mer dramatisk enn at jeg har fått ideer til historier som jeg har lyst til å fortelle. På et tidspunkt trodde jeg at serien skulle bestå av 12 bøker.

– Nå er jeg helt avslappet på at det ikke ble slik.