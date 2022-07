ENGASJERENDE: Unni Lindell får terningkast fem av VG på hennes nye kriminalroman.

Bokanmeldelse: «Fremmedlegeme»

Unni Lindell har skrevet en engasjerende krim om menns vold mot kvinner. Og om hevnen som venter.

June og Lilja har en ting til felles. De er begge på flukt fra sine voldelige partnere. Slik har det seg at de havner på samme sted, det gamle hvite huset på landet. Huset fungerer som en trygg havn for voldsutsatte kvinner og barn, som her kan leve i trygghet og full anonymitet. Det blir drevet på tilsynelatende ideell basis av Dagny Brede Wiik. Hun samarbeider med Evelyn Moos, som leder et av byens krisesentre.

Livene til June og Lilja skal ta radikalt ulike vendinger. June lar seg lokke tilbake til byen, med fatalt utfall. Lilja blir mot sitt eget vitende brukt for å lokke partneren hennes Tøger til å oppsøke det hvite huset. Det skal vise seg å få dramatiske konsekvenser!

Info BOKANMELDELSE: «Fremmedlegeme» Forfatter: Unni Lindell Tittel: «Fremmedlegeme» Forlag: Bonnier Sjanger: Krim Sideantall: 384 sider Pris: 399kr Vis mer

Politikvinnen Snø Winther, Unni Lindells nye hovedkarakter, blir involvert når Tøger etter hvert blir meldt savnet av sine foreldre. Ganske uengasjert til å begynne med, men etter hvert blir hun oppmerksom på at det kan være en sammenheng mellom anmeldelser for partnerdrap, og forsvinningssaker blant menn flere år tilbake. Hvordan henger dette sammen med livet i det hvite huset?

Unni Lindell smir en gjennomarbeidet og tydelig intrige ut fra dette materialet. Det er en bredt anlagt historie med mange karakterer og flere fortellervinkler, og den tar seg god tid. Innimellom kan den også bli litt omstendelig, og Lindells evne til å skildre menn som sammensatte vesener er ikke akkurat imponerende stor.

Til gjengjeld er hun befriende tydelig om tematikken partnervold og drap på kvinner, og det sørgelige faktum at enkelte kulturer er sterkt overrepresentert i denne statistikken.

Bokens personer er også enkle å forholde seg til, og fremstilt på en måte som engasjerer leseren.

Snø Winther, som egentlig heter Lydia, er dessuten en karakter i utvikling. Historien streifer flere ganger innom traumatiske hendelser i hennes eget liv, og minner som hun trodde var fortrengt glimter frem igjen.

Unni Lindells mange trofaste lesere vil kjenne igjen et typisk trekk fra forfatterens tidligere bøker. Nemlig kvinners følelse av å være utrygg og forfulgt av truende krefter. Her er Lindell virkelig på hjemmebane.

Årets bok bekrefter noe jeg tidligere har skrevet, og jeg gjentar det gjerne: Unni Lindell befinner seg i det absolutte toppsjiktet av norske krimforfattere, hun skriver godt og presist og har et fast grep om de viktigste litterære virkemidlene. Det hele ender i en voldelig finale, som nærmer seg det gotisk bloddryppende. Spenningsutløsningen kommer nøyaktig når den skal, og selvsagt har den drevne forfatteren Lindell spart en aller siste, overraskende hemmelighet helt til slutt.

Vil du føle litt på utryggheten i sommer? Da er «Fremmedlegeme» et trygt valg.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk