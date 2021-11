UT AV BOKVERDENEN: Petter Stordalen selger alle aksjene i Strawberry publishing og sier han nå skal fokusere på det han kan best.

Petter Stordalen selger seg helt ut av Strawberry publishing

I 2018 kuppet Petter Stordalen (58) norsk bokbransje og sa han var kommet for å bli: Nå forlater han forlagsverdenen og selger alle aksjene sine til den svenske eieren Bonnier.

Av Camilla Norli

– Selv om beslutningen har ligget i kortene siden Bonnier kjøpte seg inn, er det ikke uten et visst vemod jeg forlater Strawberry Publishing, sier Petter Stordalen i en melding fra forlaget.

Med salget av de siste aksjene sine går Bonnier books opp til 83 prosent eierandel i forlaget. Forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen eier sammen med forfatter Jørn Lier Horst fortsatt 17 prosent av selskapet.

For én måned siden solgte også Petter Stordalen seg ut av strømselskapet Tibber for 350 millioner. Salgsgevinstene gikk inn i hans private satsing Strawberry Equities, og det vil også kjøpesummen for forlagssalget gjøre. Summen er ikke kjent.

OPPSUMMERER: Petter Stordalen sier til VG at to ting skjedde: En pandemi og den svenske bokgiganten Bonnier books ønske om å kjøpe seg inn.

– Vi har i dag drøye syv milliarder kroner i investeringsporteføljen vår, de neste årene skal det dobles slik at Strawberry blir et av Nordens ledende investeringsselskaper.

– Da er det naturlig at vi realiserer gevinster i selskaper hvor vi ikke lenger er den ledende investoren, sier Petter Stordalen til VG.

Han gikk hardt ut da han overrasket alle med å gå inn i bokbransjen på starten av 2018, og da Stordalen reiste på sin første bokmesse i London, uttalte han følgende til VG:

– Vi mener alvor. Vi er kommet for å bli. Tror du jeg hadde dratt til London Book Fair, hvis jeg ikke hadde trua? Det er mye du kan beskylde meg for, men ikke at jeg er komplett tilbakestående når det gjelder bisniss.

I dag sier han at dette fortsatt står seg godt:

BØRS OG KATEDRAL: – Du er børs, jeg er katedral, sa Petter Stordalen til Vigmostad og Bjørke-forlegger Arno Vigmostad da de møtes på London Book Fair i 2018.

– Vi mente alvor, vi er blitt en maktfaktor i bokbransjen, og Strawberry er kommet for å bli. Så skjedde det to ting vi aldri hadde drømt om etter at dette intervjuet ble gjort: En pandemi og Bonniers ønske om å satse i Norge med Strawberry.

– Så da ble fasiten at Bonnier trer inn i min rolle slik at både Bonnier og jeg kan fokusere på det vi er best på, sier Petter Stordalen til VG.

For han er tydelig på at han ikke forlater noe synkende skip.

– Vi forlater Strawberry Publishing som et selskap i kraftig vekst og med tilsvarende dominans på bestselgerlistene, sier Stordalen og viser blant annet til at denne uken har forlagets forfattere Vetle Lid Larssen og Jørn Lier Horst Norges to mest solgte romaner. Bare tegneserieboken Pondus selger mer akkurat nå.

– Dette er med andre ord bare slutten på begynnelsen for et forlag som vil fortsette å skrive historie. Det har vært en ære og et eventyr å bygge Strawberry Publishing, sier Petter Stordalen i pressemeldingen.

STORE PLANER: Stordalen sammen med forlegger Jonas Forsang og forfatter Tom Egeland – som Stordalen personlig overtalte til å forlate Aschehoug og gå til hans den gang nystartede forlag.

I morgentimene i dag forsøkte han å oppsummere litt for seg selv.

– Jeg landet på at Strawberry publishing har vært en suksesshistorie for meg, men også for konkurransen i norsk bokbransje. Det at Bonnier, Nord-Europas største og mest respekterte bokkonsern, har valgt Strawberry Publishing som sitt forlag i Norge, det kan både forfattere, ansatte og undertegnede være stolte av, sier Stordalen.

– Med Bonnier som kjøper er dette en lykkelig slutt på alle mulige måter.

Bonnier kjøpte seg inn i Strawberry på tampen av 2020 – og etter litt mikkmakk med konkurransetilsynet, samt at Bonnier etter hvert solgte seg ut av Cappelen Damm – ble de hovedeier med 70 prosent av aksjene. Nå går de altså opp til 83 prosent, og CEO Håkan Rudels i Bonnier Books sier at de har hatt et godt samarbeid med Stordalen.

Dessuten vil Stordalen fortsette som forfatter på forlaget:

– Jeg tror de fleste ble overrasket da Petter Stordalen trådte inn i den norske bokbransjen. Konkurranse og nytenkning var sårt tiltrengt. Vi har hatt et godt samarbeid med Petter gjennom oppkjøp av hans forlag i Danmark, Sverige og Norge, og vi er allerede enige om at hans forfatterskap vil fortsette hos Bonnier i årene fremover, sier Rudels i en pressemelding.

Forlaget skriver i en pressemelding at Strawberry publishing siden oppstarten i 2018 har etablert seg som Norges fjerde største allmennforlag. Forlagsgruppen som også inkluderer Bastion, Pioner, Goliat og Pitch forlag, endte totalomsetningen i 2020 på mer enn 150 millioner kroner.

I stallen har forlagsgruppen forfattere som Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland, Sally Rooney, Jojo Moyes, Jørgen Jæger, Linn Skåber, Katrine Wessel-Aas, Thomas Enger, Sophie Elise og Camilla Läckberg – og de skal alle være informert om at Stordalen nå er ute.

Forlaget skal enn så lenge fortsatt hete Strawberry Publishing.