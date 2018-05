TUNG STUND: Earl Spencer (nummer to fra venstre), prins William, prins Harry og prins Charles sto med bøyde hoder da kisten med deres kjære Diana ble lagt i bilen. Foto: Kieran Doherty, Reuters

Prins Harry: – Ingen barn skal bli bedt om å gjøre dette

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 03.05.18 05:59

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

BOK 2018-05-03T03:59:35Z

Som 12-åring mistet prins Harry (33) sin mamma, prinsesse Diana i en tragisk ulykke. Men ifølge den gifteklare prinsen snakker de fortsatt sammen.

Torsdag, bare drøye to uker før prins Harry gifter seg med sin kjære Meghan Markle (36) i London, lanseres en splitter ny biografi om prinsen. Og i boken «Harry – en biografi om prinsen» snakker Harry, gjennom forfatter Angela Levin, om blant annet forelskelsen til sin kommende kone.

Det var 27. november i fjor at Harry og Meghan annonserte at de gifter seg. Samme dag avslørte Meghan at frieriet hadde skjedd i hjemmet deres og at «Faktisk kunne jeg knapt vente til han ble ferdig med å fri, og jeg sa – Kan jeg si ja nå?».

– Hun ville blitt fra seg av glede

I den samme seansen innrømmet prinsen at det var på dager som dette at han savnet sin mor som aller mest, og at han lengtet etter å fortelle henne nyheten.

– Jeg tror hun ville blitt fra seg av glede. Og så begeistret på mine vegne, sa Harry, før Meghan trådde støttende til og sa at «Hun er sammen med oss».

LES OGSÅ: Da Diana døde

– Ja. Hun er med oss. Jeg er sikker på at hun er et eller annet sted og hopper av glede, svarte Harry.

I den nye biografien skildres også historien om hvordan det var for prinsen å miste sin mamma, prinsesse Diana, i ung alder, og om hvordan han som bare 12 år gammel taklet begravelsen, som ble kringkastet over hele verden.

– Riktig vakkert

I tillegg mener han at han kommuniserer med moren – selv etter hennes død. Som forfatteren selv skriver: «På et eller annet vis føler han at han har hatt kontakt med Diana etterpå.

– Jeg vet instinktivt hva moren min ville jeg skulle gjort, forklarer Harry.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland mener at både Harry og William har vært opptatt av å hedre sin avdøde mamma i lykkelige øyeblikk.

– Da Harry i år forlovet seg med sin Meghan, brukte han diamanter som hadde tilhørt hans mor i forlovelsesringen. Slik markerer han at moren også er med ham ved de store anledningene i livet.

– Harry forteller jo også at han ser sin mors åpenbare glede over hans nye lykke. Han er overbevist om at hun ville ha vært overlykkelig på hans vegne. Selv synes jeg det er noe riktig vakkert over dette, sier Totland, som også står bak TV 2s Kongebloggen , til VG.

«En katastrofe i emning»

I boken, som er kommet i stand etter at forfatter har hatt flere samtaler med Harry, kommer det også tydelig fram prinsen har hatt det svært tøft uten sin mor, som 31. august 1997 omkom i en bilulykke i en tunnel under Seinen i Paris. Prinsessen ble 36 år gammel, og dødsfallet førte etter hvert Harry inn på et helt feil spor i livet.

«Mang en gang så det ut til at han var på full fart inn i selvdestruksjonen, en katastrofe i emning, en som kunne bringe skam over kongefamilien og til og med påvirke dens fremtid».

– Det er fremdeles mye sorg som må ut, sier han i boken.

«Jeg tror at hans vedvarende ønske om å glede moren sin og være en snill gutt i hennes øyne er den grunnleggende årsaken til at han har dukket opp igjen fra denne personlige avgrunnen. Hun er frosset i minnet hans som denne unge kvinnen på 36 år, tilfeldigvis samme alder som Meghan Markle da hun og Harry ble forlovet», skriver Levin i boken.

«For ham er det en trøst å tro at han på ett eller annet vis har kontakt med Diana, og at hun vet hva han gjør, ikke minst når det gjelder saker som betydde noe for henne».

Harry har senere uttalt at Diana «hoppet av glede» over nyheten om forlovelsen, og at hun «gledet seg til å bli bestemor igjen».

– Ville ikke skjedd i dag

I morens begravelse måtte Harry og broren William – på utstilling for en hel verden – gå bak kisten til sin døde mamma. Dette er noe som, ifølge forfatteren, fortsatt gjør prinsen opprørt, ifølge boken.

For mens Dronningen ønsket en liten, privat begravelse, insisterte Charles på å bryte med tradisjonen og gi Diana en full kongelig begravelse i Westminster Abbey. Så kom spørsmålet om hvem som skulle gå bak kisten, og Charles ville gå sammen med sønnene som et tegn på respekt.

– William og jeg var femten og tolv da moren vår døde, og jeg måtte gå bak kisten hennes et langt stykke, forteller Harry om den brutale opplevelsen.

– Ingen barn skal miste moren sin i så ung alder og så oppleve at tusenvis av mennesker følger med på sorgen deres, mens enda flere millioner verden rundt ser den på TV. Jeg synes ikke noe barn skal bli bedt om å gjøre det, under noen omstendigheter. Jeg tror ikke det ville skjedd i dag.

Hjerteskjærende syn

«Strekningen fra hjertet av London, fra ST James’s Palace og til Westminster Abbey, er litt over halvannen kilometer, men må ha virket mer som hundre. Kisten var pyntet med buketter av liljer, hvite fresiaer og roser, sammen med en hvit konvolutt med den enkle påskriften MAMMA»», skriver forfatteren i boken, som ble lansert torsdag i både Norge og England.

– Jeg var selv i London i forbindelse med prinsesse Dianas begravelse høsten 1997, og glemmer aldri det hjerteskjærende synet av de to prinsebrødrene som gikk med bøyde hoder bak sin mors kiste gjennom Londons gater. Og det rørende synet av Harrys krans av hvite roser på kisten, der han selv hadde skrevet bare ett ord: Mummy.

– Men jeg synes faktisk det var enda tristere å se de to guttene kvelden før begravelsen, da morens båre ble kjørt i bil fra St. James Palace til deres hjem Kensington Palace. I det blå lyset fra fotografenes blitzer kunne jeg se to sønderknuste sønner sitte bleke og utrøstelige i baksetet i bilen bak. Jeg glemmer det aldri, sier Kjell Arne Totland til VG.