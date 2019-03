SPØR, SÅ FÅR DU SVAR: Anna Fiske sikter rett på når hun svarer på spørsmålet: Hvordan lager man en baby? Foto: Anna Fiske/Cappelen Damm

Ærlig og fantastisk! Bokanmeldelse: Anna Fiske: «Hvordan lager man en baby?»

Den prisbelønte barnebokforfatteren Anna Fiske har laget en fantastisk feel good-barnebok om tema som får voksne til å famle med ordene og barn rope «æsj, så ekkelt».

Kristine Isaksen

Publisert: 17.03.19 08:53







Svaret på spørsmålet «Hvordan lager man en baby?» involverer både sex og fødsel, og kan være kinkig å legge fram for spørrehungrige førskolebarn. Selv voksne kan lure. En av bokas fremste kvaliteter er at den klarer å formidle både naturvitenskapelig kunnskap og mirakelet en baby er.

Faktabok for barn fra 4 år og oppover Forfatter og illustratør: Anna Fiske

Tittel: «Hvordan lager man en baby?»

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 80

Pris: 279 kr. Vis mer vg-expand-down

Det begynner med kjærlighet. Språket er muntlig, og de retoriske spørsmålene som blir stilt i teksten har mange morsomme svaralternativer. Hvilke typer kjærlighet finnes, hvordan kommer foreldrene seg til sykehuset (med helikopter? Til hest?).

Mer for barna: Helproff norsk humorserie

Mange ganger tar forfatteren lekne omveier, men når det handler om sex og fødsel, sikter hun rett på. Her finnes ingen tåkeleggende sammenligninger med blomsten og bien. Oppslagene med en naken kvinne og en naken mann med spredte bein som attpåtil peker på sitt eget kjønnsorgan, er klar tale.

Fotografier hadde kanskje vært for tøff kost for bokas målgruppe, men siden alt er tegnet i Fiskes nydelige dempede fargepalett og tilsynelatende barnlige strek, tror jeg ingen mister nattesøvnen.

Teksten har dessuten en muntlig og lettsindig tone som ufarliggjør alt som er pinlig eller litt vanskelig å forstå. Fordelen med tegnede faktafortellinger er nettopp at forfatteren får sette stemning til hele hendelsesforløpet. Fiske eier fortellingen om livet i denne boken, og hun skjøtter det med respekt.

les også Slik skapte de Bukkene Bruse på badeland

Forfatteren er kjent for myldrebøker som «Hallo Jorda!» og vant i fjor Brageprisen for «Elven». Oppslagene med mange like, men forskjellige sædceller, babyer og barnevogner blir en aldri mett av å studere. Det er nesten som at en får lyst til å finne fram fargeblyantene selv og melde seg på Anna Fiskes tegneskole.

BRAGEPRISVINNER: I fjor vant Anna Fiske Brageprisen for barne- og ungdomsboken «Elven». Foto: Maja Hattvang

Nå er det ikke sikkert den voksne høytleseren vil nikke gjenkjennende til alle beskrivelsene av svangerskap, fødsel og ikke minst spedbarnstid. Alle bekymringene og legebesøkene er IKKE med i denne boken. Tegningen av en smilende fødende gjør at man får lyst til å dra i håndbrekket.

Men siden boken er til barna, er det helt greit at kjærligheten til fosteret og deretter babyen sitter i forsetet. Derfor er det også fint at forfatteren har inkludert adoptivbarn, homofile foreldre og prøverørsbefruktning.

les også Helproft for barna! Simon Stranger: «Kokotopia i oldtiden»

Den siste setningen i boken sier alt: «Det er et under og så fint at du er du.»

«Hvordan lager man en baby?» gir et skikkelig svar på spørsmålet boken selv stiller – uten tullball, men på muntert vis. Undring og takknemlighet for livet ligger som en undertone hele tiden. Anna Fiske har laget en komplett faktabok om livet som inkluderer alle.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Om forfatteren: Anna Fiske (f. 1964) er forfatter, illustratør og tegneserieskaper, bosatt i Oslo. Hun har mottatt en rekke priser, bl.a. Brageprisen for «Elven» (2018) og Illustrasjonsprisen i Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur (2014). Vis mer vg-expand-down