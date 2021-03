GÅR TIL SAK: Anne Lene Johnsen og Elin Natås går nå til sak mot sitt eget forlag som de mener blant annet har utbetalt for lite royalty. Foto: Oda Hveem

Forfattere saksøker Panta forlag: − Vi er milevis unna en løsning

Forfatterne bak boksuksessen «Hvordan fatte matte», Anne Lene Johnsen og Elin Natås, saksøker Panta forlag fordi de mener forlaget har utbetalt for lite royaltypenger i forbindelse med flere bokutgivelser.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG har skrevet flere kritiske saker om Panta forlag de siste månedene – der en rekke forfattere har meldt om manglende utbetalinger og økonomisk rot.

I midten av februar varslet to av forfatterne søksmål mot forlaget. Forfatterne bak boksuksessen «Hvordan fatte matte», Anne Lene Johnsen og Elin Natås, krevde blant annet en omfattende etterbetaling av royalty, inntekter fra utenlandssalg – og en tilbakeføring av bokrettighetene.

Etter å ha fått svar fra Panta-forlegger Alexander Elguréns advokat Marte Thorsby, ser de nå ingen annen utvei enn å gå til sak.

– Panta fikk først utsatt fristen vi satte for å imøtekomme kravene. Vi hadde et reelt håp om å bli enige, men av det svaret vi nå har fått, ser vi at vi er milevis unna en løsning. Vi har ikke fått noen ting av det vi krevde og ser oss nødt til å gå til sak, sier advokat Hans Marius Graasvold.

Alexander Elgurén skriver til VG på e-post at dette er en pågående prosess og henviser til sin advokat Marte Thorsby. Hun ønsker ikke å kommentere utviklingen i saken.

SAKSØKES: Panta-forlegger Alexander Elgurén. Foto: Terje Bringedal

– Vi uttaler oss ikke om en pågående sak til mediene, sier Thorsby.

Stevningen blir oversendt Oslo tingrett innen utgangen av måneden.

– Det gjelder kort fortalt krav om etterbetaling av royalty og heving av samtlige avtaler på grunn av alt rotet som har vært i forbindelse med kontrakter, urettmessige avkortinger av royalty og rot med avregninger. Det er snakk om betydelige summer i forbindelse med totalt fem bokutgivelser, sier forfatternes advokat Hans Marius Graasvold.

Norges faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFFO) stiller seg bak søksmålet.

– Det handler om at Panta har utbetalt for lite royalty for pluss minus 30.000 bøker, så her snakker vi et betydelig erstatningsbeløp, sier Graasvold.

Mye kritikk mot forlaget

VG har før og etter jul skrevet om flere forfattere og forlagsansatte som har gått ut mot Panta og forlegger Alexander Elgurén. Før jul skrev VG om den unge debutanten Rahma Hameds kontrakt med forlaget – og flere forfattere som følte seg lurt og misbrukt av samme forlag. De mener Panta blant annet tar fra forfatternes royalty.

Alexander Elgurén har uttalt at han ikke kjenner seg igjen i alle anklagene, men sagt at han vil rydde opp i kontraktene og betale flere av forfatterne som har stått frem.

– Belastende prosess

MEST SOLGT: «Hvordan fatte matte» ble den mest solgte nye norske sakprosaboken i 2017 – og er den 8. mest solgte norske sakprosaboken de siste ti årene. Men forfatterne Elin Natås og Anne Lene Johnsen går nå til sak mot forlaget Panta etter en to og et halvt års kamp. Foto: Oda Hveem

Anne Lene Johnsen og Elin Natås’ bok «Hvordan fatte matte» kom ut i 2017 og ble den mest solgte nye norske sakprosaboken det året. Den er også den 8. mest solgte norske sakprosaboken det siste tiåret, ifølge Bok365.

Men de to fortalte at boksuksessen ble starten en to og et halvt år lang kamp for å få riktige royaltyutbetalinger og informasjon rundt opplag og salgstall.

Forfatter Anne Lene Johnsen sier til VG at dette har vært en belastende prosess.

– Vi har åpenbart veldig ulike oppfatninger av hva et godt samarbeid skal være. Dette har vært en belastende prosess som allerede har vart lenge, men vi ser også at det eneste riktige er å følge dette videre, også på vegne av andre forfattere og aktører, sier Johnsen.