TILTALT: Cissi Wallin risikrer nå fengsel i Sverige etter at hun ga ut sin selvbiografi «Alt er mitt» i Sverige i fjor.

Cissi Wallin tiltales og risikerer fengsel i Sverige

Den svenske justitiekanslern tar ut tiltale mot Cissi Wallin for brudd på ytringsfriheten og trykkefriheten i forbindelse med den svenske utgaven av hennes bok «Alt som var mitt».

Saken skal nå opp i Stockholm tingrett til høsten.

Den svenske medieprofilen Cissi Wallin var også saksøkt i Norge av den tidligere Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen for ærekrenkelser etter at det norske forlaget Memo ga ut Wallins selvbiografiske bok på norsk i 2020.

I boken forteller Wallin om en påstått voldtekt i 2006 - og om sin versjon av det som kanskje er blitt Sveriges mest omtalte metoo-sak.

I Norge trakk Fredrik Virtanen søksmålet bare en uke før rettssaken skulle starte i Ringerike, Asker og Børum tingrett i mai i år.

I desember 2019 ble Wallin dømt for grove ærekrenkelser etter voldtektsanklagene hun kom med i 2017 i et Instagraminnlegg. Både Wallin og Virtanen anket saken i Sverige.

I dag skriver Cissi Wallin på Instagram at den svenske justitiekanslern har tatt ut tiltale mot henne for brudd på ytringsfriheten og trykkefriheten - og legger ved en kopi av tiltalebeslutningen.

– Nå blir jeg historisk. Jeg er den første kvinnen i svensk historie som staten tiltaler to ganger for at hun har fortalt åpent om en voldtekt og hvem hun politianmeldte for dette, skriver Wallin under Instagraminnlegget.

Det er Fredrik Virtanen som har anmeldt boken til justitiekanslern som representerer den svenske staten - og som nå tiltaler Cissi Wallin.

Wallins norske forlegger Marie Lexow sier til VG at hun ikke hadde trodd at Wallin ville bli tiltalt for den svenske utgaven av boken.

– Jeg er både overrasket og sjokkert over at Justitiekanslern faktisk har gått til dette skrittet. Cissi Wallin blir med dette den første kvinnen i svensk historie som staten tiltaler to ganger fordi hun åpent har fortalt om en voldtekt og hvem hun har politianmeldt for dette. Rettssaken ventes til høsten, straffen kan bli fengsel, sier forlegger Marie Lexow i Memo forlag til VG.

Det norske forlaget har hele veien ment at Cissi Wallin er i sin fulle rett til å fortelle sin historie og har omtalt boken «Alt som var mitt» som en «motbok» til Fredrik Virtanens bok «Uten nåde – en ransakelse» som kom ut over et år før Wallins bok.

VG har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med noen av partene i saken.

