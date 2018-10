BLOGG: Anniken Jørgensen er med i årets sesong av «Bloggerne» på TV 2. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Anniken Jørgensen kan måtte møte i retten

Bloggeren Anniken Jørgensen (22) utleverer ekskjæreste og en rekke bekjentskaper i «Bare en natt til». Nå kan hun måtte møte i retten.

Onsdag ettermiddag bekrefter forlagets advokat Tony Vangen til TV 2 at partene høyst sannsynlig må møtes i retten på mandag.

– Vi jobber på sidelinjen for å se om vi blir enige. Men vi er ikke nærme nok en løsning til at berammingen på mandag fjernes, sier Vangen til TV 2.

Simen Aukes advokat, Åse Britt Olafsen i advokatfirmaet Olafsen AS, ønsker ikke å kommentere om saken vil gå rettens vei - men forteller at de er åpen for en god dialog mellom partene.

– Det er en dialog mellom partene - og det er positivt, men det betyr ikke at dialogen vil føre frem til en enighet, forteller Olafsen.

Hun ønsker imidlertid ikke å gå innpå hvilke kompromisser de kan være villige til å inngå.

– Simen Auke vil gjøre det han kan for å enten stanse - eller endre - bokens innhold. Det er det som er temaet, avslutter hun.

Toppbloggeren, som blogger under navnet «Annijor», åpner opp om den ekstreme kjærlighetssorgen og angsten i sin nye bok, som kom ut i slutten av september. I boken omtaler hun flere private detaljer om familie, venner og tidligere omgangskrets.

Forlaget skrev i går en pressemelding om at boken «Bare en natt til» forsøkes stoppet i norsk rett.

– Vi vil fortsette å kjempe for Annikens rett til å fortelle sin unike personlige historie, som er nyttig for alle unge og foreldre som trenger å vite hvordan det er å være ung i dag, sa forelegger Alexander Elguren.

Advokat Tony Vangen i Advokatfirmaet Elden bekreftet til VG at Panta har mottatt en begjæring.

– Den går ut på at motparten krever at Panta tilbakekaller Anniken Jørgensens bøker som allerede har blitt solgt. Videre krever motparten at salget av boken stanses. Resultatet av den midlertidige forføyning kan neppe bli at vi kan tilbakekalle bøker som allerede har blitt solgt. Det er ikke mulig, sa Vangen.

Simen Auke bekreftet til VG at det er han som står bak begjæringen. Auke reagerte på å bli omtalt med fullt navn i boken - der flere detaljer fra privatlivet hans blir beskrevet. Til VG fortalte Auke at han ikke hadde lest boken selv - og visste heller ikke at han var omtalt.

– Selvfølgelig går jeg til sak mot forlaget og forfatter. Det som har blitt gjort her er ikke greit. Det har blitt sagt mye rart fra deres side, blant annet det at «alle» har lest og godkjent boken, noe jeg ikke har gjort, skrev Auke en SMS til VG i går.

Forlagets advokat Tony Vangen uttalte seg til VG i går om hvilke kompromiss forlaget og Jørgensen kunne være villig til å inngå.

– Forlaget kan for eksempel være villig til å omformulere deler av boken til neste opplag, uten at det innebærer erkjennelse av skyld. Forlaget er innstilt på å lytte til motparten, men må ta en avveining i forhold til spørsmål om sensur.

Det har ikke lykkes VG i å få kontakt med Jørgensen.