Her er oversetternes favorittsitater fra Trump-boken «Fire and Fury»

Publisert: 20.01.18 08:35

Hele syv oversettere jobber på spreng for å få ferdig en norsk utgave av den kontroversielle Trump-boken «Fire and Fury». Her er de syv oversetternes favorittsitater fra deres syvendedel av boken:

Øyvor Dalan Vik, filmkritiker/forfatter/oversetter:

«Trump viste liten interesse for de små tingene. Han ble tiltaksløs og irritabel. Så, greit, da måtte det bli fred i Midtøsten.»

– Setningen illustrerer hvordan Trump stadig er på utkikk etter noe ganske grandiost. Og så er det litt komisk. Nesten som en sketsj, hva skal vi finne på nå, liksom, jo, fred i Midtøsten hadde jo vært noe, sier Dalan Vik.

Sindre Kartvedt, skribent bosatt i i LA

«Ta deg en dusj, Steve.»

– Trump til Steve Bannon. Trenger ingen nærmere forklaring.

Gunnar Kagge, Aftenposten-journalist og forfatter:

«Trump hadde liten eller ingen interesse i republikanernes ønske om å avvikle Obamacare. En overvektig 70 år gammel mann med et utvalg fysiske fobier (for eksempel løy han om høyden sin for å holde kroppsmasseindeksen nede og slippe å bli karakterisert som fet).»

– Setningen viser to ting, at Trump ikke interesserer seg for eller behersker politiske detaljer, men lar seg styre av helt personlige og ganske irrasjonelle følelser, sier Kagge.

Kaja Rindal Bakkejord, oversetter/språkvasker:

«’Han bare fortsetter og fortsetter’, hadde Ailes med forbløffelse i stemmen sagt til en venn etter den første debatten mellom Trump og Hillary Clinton. ’Du gir Donald et slag i hodet, og han bare fortsetter. Han vet ikke engang at han er truffet.’»

– Trumps gamle venn Roger Ailes har en klar formening om hvem Trump er og hvor lite skikket han er til presidentvervet, men samtidig beundrer han ham og støtter ham. Dette viser selve essensen i det bildet av Trumps støttespillere som tegnes i boken: kontrasten mellom beundring og aversjon, og håpet om makt og innflytelse og egen vinning, sier Rindal Bakkejord.

Lars Lenth, forfatter og fluefisker (også på TV):

«Når presidenten plukket opp telefonen etter middag, gikk det ofte over stokk og stein. På paranoid eller sadistisk vis bablet han i vei om sine nærmeste medarbeideres svake sider og mangler. Bannon var illojal (dessuten så han helt jævlig ut). Priebus var svak (for ikke å snakke om at han var kortvokst, en dverg). Kushner var en sleip jævel. Spicer var stokk dum (og så faen ikke ut i måneskinn). Conway var en sytekopp, og Jared og Ivanka burde aldri flyttet til Washington.»

– Fint og slemt avsnitt som viser den forvirrede presidentens oppførsel de første ukene, sier Lenth.

Jan Chr. Næss, forfatter og oversetter:

«I går ringte han rundt og spurte folk i New York hva han skulle foreta seg,” la Preate til. (I Det hvite hus brukte de presidentens telefonpartnere kvelden i forveien som en indikator på hva han kom til å tenke i dag).

– Jeg synes utdraget gir et talende bilde av en president som har et stort ego men lite eget å fare med, sier Næss.

Lene Stokseth, oversetter:

«Hvem er det du har der inne?» spurte Joe Scarborough i en panisk

telefonsamtale. «Hvem er det du stoler på? Hvem kan snakke deg gjennom

dette før du bestemmer deg for å gjøre noe?»

«Tja,» sa presidenten, «du kommer ikke til å like svaret, men svaret er

meg. Meg. Jeg snakker med meg selv.»

– Sitatet jeg har valgt ut, er dekkende for det bildet Michael Wolf tegner av Trump – en udannet, ukultivert mann som nekter eller simpelthen ikke

evner å lytte til andre, sier Stokseth.