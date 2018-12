SUPERSUKSESS: Forfatter Maja Lunde og illustratør Lisa Aisato har laget det som er årets mest solgte bok, «Snøsøsteren». Foto: Frode Hansen

Allerede klart: «Snøsøsteren» er årets mest solgte bok

Uansett sjanger, uansett utgave og utgivelsesår: Det er allerede klart at Maja Lunde og Lisa Aisatos julebok «Snøsøsteren» blir årets mest solgte bok.

– Ja, jo oss er det allerede god jul for lengst, sier forlegger Erling Kagge – som kan fortelle at «Snøsøsteren» er forlagets største suksess noensinne.

– Det er den aller største suksessen gjennom 23 år, og konkurransen er knallhard med Åsne Seierstads «To søstre», Lars Myttings «Hel ved» og Yann de Capronas Norsk Etymologisk ordbok. Vi trodde knapt det var mulig, sier Kagge.

Førsteopplaget revet bort

«Snøsøsteren» ble raskt utsolgt da den kom i butikk i oktober, VG ga boken terningkast 6 , bokhandlere meldte om lange ventelister, den er på VGs kåring over Årets beste bøker – og nå er det totalt trykket 250.000 bøker. Og på en liste fra Bokhandlerforeningen over årets mest solgte bøker uansett sjanger, utgivelsesår og utgave for uke 1–48 ligger boken på topp. Under finner vi bøker som Jojo Moyes’ «Fremdeles meg», «Tante Ulrikkes vei» av norske Zeshan Shakar, Jon Michelets siste bok i «En sjøens helt»-serien, samt Jo Nesbøs «Macbeth».

Hvordan listen vil se ut ved årets slutt, vil julehandelen vise, men det som er sikkert er at ingen vil danke ut «Snøsøsteren». Bøker som gjør det svært godt salgsmessig akkurat nå er også Lars Myttings «Søsterklokkene» , Simon Strangers «Leksikon om lys og mørke» og Are Kalvøs «Hyttebok fra helvete».

– Dette er alle forleggeres drøm. I ethvert land i hele verden er slike salgstall en sensasjon. Det er «Harry Potter»-tilstander hos norske bokhandlere. sier Kagge som nå har dratt inn millioner av kroner bare på noen uker. Hvor mye har han ikke oversikt over.

– Jeg har ikke telt. Forlagslivet er en evig blanding av bøker som ikke selger, og andre som heldigvis tar av, sier Kagge.

Tårer hele veien

Forlaget hadde tro på prosjektet hele veien, men de ble likevel tatt på sengen av den voldsomme suksessen. Kagge forteller at det virkelig gikk opp for ham at dette kom til å bli en suksess på grunn av alle tårene boken utløste:

– Jeg forsto det da bokens dyktige redaktør Guro Solberg, korrekturlesere, språkvasker og designer aldri klarte å arbeide med boken uten å begynne å gråte.

Maja Lunde er forfatteren som klarte kunststykket å selge aller mest bøker i Tyskland i fjor med sin roman «Bienes historie». Nå har hun feid alle av banen også på hjemmebane med «Snøsøsteren».

– Vi har fått signaler om at det kunne gå den veien, ja, men det er utrolig gøy når det blir bekreftet, sier Lunde – som sammen med illustratør Lisa Aisato egentlig bare lagde den boken de ønsket seg.

Trodde boken var smal

– Da jeg forsto om at jeg skrev om en familie i sorg og om en gutt som har mistet søsteren sin, tenkte jeg at dette antagelig ble ganske smalt. Derfor er det desto finere at dette har tatt sånn av, at folk vil ha også dette alvoret. Julen er jo en tid for de store følelsene. Savnet etter dem vi står oss nær blir ekstra sterkt i julen. Dette var noe Lisa Aisato og jeg snakket mye om mens vi jobbet med boken, og det er tydelig at dette har gitt gjenklang hos leserne, sier Maja Lunde.

Boken «Snøsøsteren» handler om Julian som har bursdag på julaften og derfor alltid har hatt det som sin favorittdag. Men nå er det annerledes, for i sommer døde storesøsteren hans – og midt oppe i den store sorgen er han redd for at julen i år er avlyst. Men så møter han juleelskeren Hedvig som er en slags blanding av Anne fra Bjørkely og Pippi Langstrømpe. Kanskje kan hun hjelpe Julian med å finne juleglede likevel.

Millionene ruller inn

Bare på få uker har både forfatter, illustratør og forlag tjent flere millioner kroner hver. Da opplaget rundet 161.000 for noen uker siden, regnet VG ut at dersom de solgte ut dette, ville det kunne bety hele 6,7 millioner kroner for Maja Lunde og rundt 4,4 millioner kroner (før skatt) for Lisa Aisato. Nå er opplaget på 250.000 eksemplarer.

Både forfatter og illustratør forteller om helt vanvittige tilbakemeldinger, henvendelser på sosiale medier og folk som kommer bort.

– Det er morsomt å merke at boken treffer nær sagt alle, både voksne og barn, menn og kvinner. «VI leser den i studentkollektivet» har jeg hørt fra flere. Eller «Jeg leser den for mannen min, vi tenner lys hver kveld og setter oss ned sammen.» Det er også gøy å se at den blir kjøpt i julegave til like mange voksne som barn. «Jeg skal ha den til datteren min. Hun er 55 år», var det en som fortalte meg i går, forteller Lunde som ikke er kjent for å feire. Da debutromanen «Bienes historie» ble solgt til toppforlaget Simon & Schuster for et syvsifret beløp, feiret hun med fiskekake og knekkebrød .

Så hva gjør man når man har skrevet årets mest solgte bok?

– Vi spiste en diger «Snøsøsteren»-kake og drakk champagne hos Kagge forlag. Og så skal jeg snart feire med juleferie på fjellet. Det blir godt etter en ganske travel høst. Jeg gleder meg dessuten til å høre «Snøsøsteren» som radioteater på NRK. Det legges ut allerede 17. desember, men jeg tror jeg skal vente til romjulen, og kose meg med det da, sier Maja Lunde.

Psst! Boken er solgt til 20 land og er allerede kommet ut i Tyskland, Danmark og Kroatia.