Petter Northug med selvbiografi: – Jeg har mye på hjertet

Petter Northug (32) mener det er på tide at folk får vite hva han virkelig tenker og føler og gir ut biografi til høsten.

– Dette blir min første biografi, og jeg har mye på hjertet, sier Petter Northug til VG

Boken kommer til høsten på Pilar forlag – som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden etter Petter Stordalens forlagskupp . Det er Pilar-forlegger Jonas Forsang som er medforfatter på den kommende biografien.

Fortalt i jeg-person

– Det blir en veldig åpen og personlig selvbiografi – fortalt av Northug og skrevet i jeg-person. Northug har imponert meg veldig underveis med sin åpenhet og sine refleksjoner rundt både eget liv og hvorfor han har fått til det han har fått til, sier Forsang.

De to har hatt flere samtaler underveis – og skriveprosessen er fortsatt ikke ferdig.

Petter Northug mener at biografien også blir hans måte å svare alle Northug-ekspertene som har ment noe opp gjennom:

– Det er mange «eksperter» og «bedrevitere» som har fortalt omverdenen hva jeg har tenkt og hva som har motivert meg i karrieren. Nå er det på tide at alle som har fulgt meg får vite hva jeg virkelig tenker og føler, sier Northug som ikke kommer til å spare på noe.

Bilulykke og damehistorier er med

På spørsmål om for eksempel bilulykken kommer til å bli omtalt, svarer han:

– For å si det sånn: Man skriver ikke biografi om Thor Heyerdahl uten å nevne Ra-ekspedisjonen.

Det blir også en viss dose damehistorier:

– Ja, det blir for mange for mamma, og for få for Emil Iversen, sier Northug – som derimot ikke har tenkt å ta et oppgjør med skiforbundet.

– Akkurat som Rune Rudberg i sin tid hadde «kulere bilder liggende hjemme!», har jeg langt mer interessante historier på lager enn om skiforbundet, mener Northug.

Han har ingen planer om å sende ut passasjer i biografien til gjennomlesning.

– Jeg tror boken både kommer til å overraske og røre ved manges følelser. Derfor har jeg besluttet at ingen – absolutt ingen – får lese boken før den går i trykken. Dette blir mellom leseren og meg. Dette blir min første og sikkert min siste biografi, så vi gjør det ordentlig.

Heller ikke manager Are Sørum Langås har fått lese noe underveis.





– Hehe, nei, jeg har ikke fått lov til å være med på denne prosessen. Og jeg som har levd så tett på Petter Northug i flere år, klarer jo heller ikke å lese og tolke ham. Så jeg er like nysgjerrig på hva han kommer til å si som alle andre. Jeg er i alle fall helt sikker på at jeg også får meg noen overraskelser. Det er jo ikke alltid Petter Northug tenker som andre, sier Sørum Langås til VG.

Medforfatter og forlegger Jonas Forsang understreker at de vil vurdere om det faktisk er noen som bør få lest gjennom passasjer på forhånd.

– En av de aller kuleste

Samarbeidet kom i gang allerede våren 2017 etter at Petter Northugs manager Are Sørum Langås hadde nevnt for Coop-ledelsen at Northug vurderte å skrive biografi. Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop tipset Team Northug om å kontakte Jonas Forsang i Pilar – som på det tidspunktet hadde stor suksess med Petter Stordalens biografi.

Og over en middag på Alex Sushi i Oslo ble Northug, Sørum Langås, Friis og Forsang enige om å gå i gang. Forsang ble mildt sagt gira da Team Northug ringte ham.

– Ja, altså, dette må jo være en av de aller, aller, aller kuleste personene i Norge å skrive biografi om. Og fra et forfatter-ståsted, så er det jo uhyre interessant. Petter Northug har ikke levd et så langt liv, men han har opplevd så vanvittig mye. Han har en fantastisk historie. Bare dramaturgien i Northugs liv er enestående med alle nedturene og oppturene, sier Forsang.

Aller mest spe nnende har det vært å prøve å komme på innsiden av Northugs hode, mener medforfatteren.

– Jeg kan ikke akkurat si at jeg har rundet hjernen til Northug ennå, men det å forsøke å krype inn i hodet hans og prøve å forstå hvordan han er skrudd sammen – det har vært noe av det mest interessante. Han er unik – det er det ingen tvil om.

I likhet med Northug selv, tror Forsang at boken vil overraske.

– Han har jo vært utrolig mye omtalt og diskutert. Men han har valgt å ikke prate så mye om privatlivet i media, så spesielt her tror jeg det vil komme en del ting som vil overraske, mener Forsang.

Are Sørum Langås opplyser til VG at det har kommet en rekke forespørsler både om bøker og biografier fra andre forlag.

– Det kommer jo hele tiden. Men vi føler at vi er i trygge hender, vi har hørt på anbefalinger og lest biografien om Stordalen, sier Sørum Langås.

