Ari Behn om bruddet: «Skal ikke lenger kysse og elske»

Publisert: 21.03.18 21:57

I den omstridte dokumentaren «Ari og halve kongeriket» leser Ari Behn (45) sterke og såre utdrag fra sitt kommende verk.

Da VG snakket med Ari Behn på lanseringen av Mikael Persbrandts biografi 1. mars, svarte han unnvikende på spørsmålet om når hans egen biografi kommer:

– He he, den kommer om en stund. Persbrandt er jo over 50, så jeg har litt igjen, svarte en leende Behn .

I torsdagens episode av Ari-dokumentaren på TV3, den siste av tre, er det imidlertid tydelig at Behn håper å gi ut en bok i vår, og at den handler om nettopp privatlivet.

Forfatteren leser høyt fra det dokumentarskaper Katharina Gellein Viken (32) i episoden hevder er Behns nye bestillingsverk fra Kolon forlag.

Høytlesningen starter med det Behn forklarer er hans svigerforeldres 25-årsjubileum som landets kongepar i juni 2016. Feiringen i Nidarosdomen fant sted knapt to måneder før prinsesse Märtha (46) og Ari Behn slapp «bomben» om at ekteskapet var over.

Paret visste under kongeparfeiringen at skilsmissen var like rundt hjørnet, men gjorde gode miner for offentligheten.

« Det er absurd å se tilbake på katedralen vår, der vi giftet oss for 14 år siden. Nå skal vi skilles. Det er ikke oss to lenger », leser Behn og fortsetter:

«Jeg går med din gamle tante i armen, jeg er hennes ledsager. Du går med våre barn, to meter bak. Jeg forsøker å fange blikket ditt, du unngår mitt. Jeg fanger det likevel. Det er flyktig. Ingen av oss greier å sammenfatte øyeblikket.»

Utdragene er skrevet som om de er til prinsessen direkte:

« (...)Det var her vi ga løftene våre om troskap i gode og onde dager. Dette er onde dager. Vi er plutselig så brutalt adskilt. Vi skal ikke lenger være sammen. Vi skal ikke lenger kysse og elske med hverandre. Bestandig adskilt. Den sølvstrengen i stemmen din som når helt frem til meg, den er nå brutt. Slitt over. Sølvstrengen eksisterer nå kun som et ubrytelig blodsbånd gjennom våre tre døtre» .

Behn forklarer i dokumentaren at til tross for den tunge tiden før, under og etter bruddet, ville han ikke vært noe foruten:

– Jeg er glad for valgene jeg har gjort som har ført meg hit. Det har åpenbart vært viktig for meg. (...) Nå kan jeg iscenesette de opplevelsene jeg har hatt.

En ordknapp Behn forklarer i en tekstmelding til VG at materialet han leser høyt fra på TV, er «en tekst som er i stadig forandring»:

– Jeg arbeider med en ny novellesamling på Kolon, som er ferdig til høsten, og et nytt skuespill. Tekstene vil nok gå inn i disse to prosjektene, men det er altså ingen roman om mitt liv, sier Behn til VG uten å utdype innholdet i tekstene.

– Uansett er TV-dokumentaren en prosess og et prosjekt jeg nå har lagt bak meg, legger han til.

Det hører med til sjeldenhetene at tidligere medlemmer av kongefamilier utbroderer privatlivet i bokform. VG har vært i kontakt med assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, som velger å forholde seg taus:

– Dette har vi ingen kommentar til.

Bjørn Aagenæs, forlegger i Kolon, sier til VG at de er stolte over å ha Behn i sin stall.

– Vi arbeider i disse dager med en ny skjønnlitterær utgivelse, ikke noe bestillingsverk. Utgivelsestidspunkt er ikke fastsatt. Utover det har jeg ingen kommentar.

Behn har blitt filmet av sin nære venninne Katharina Gellein Vik gjennom de siste tre årene. Likevel var det mot Behns vilje at dokumentaren gikk på lufta. Både Behn, hans foreldre, hans manager og ikke minst hans nye kjæreste , mener at forfatteren burde vært skjermet fra å bli utlevert i en så sårbar posisjon som han var i rundt ekteskapsbruddet.

Kjæresten Ebba Rysst Heilmann (33) har gått hardt ut i VG og kritsert både TV3 og dokumentarskaperen for å forsømme seg i forhold til Vær Varsom-plakaten. Rysst Heilmann er så vidt med i siste episode.

– Jeg har sagt det jeg vil si i denne saken, så jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Rysst Heilmann til VG.

Det er tydelig at kjæresten også er tema i Behns kommende verk. Forfatteren leser høyt i dokumentaren mens bilder av Rysst Heilmann vises på skjermen:

«Du vil holde meg i live, sier du. Jeg vil ikke dø, sier jeg. Jeg vil dø, det er sannheten. Det er ingenting imellom. Det er ingenting som gir mening lenger. (...) Du insisterer virkelig på å holde meg i live, koste hva det koste vil. (...). Det er ingenting igjen å leve for. Tror jeg. Men selvfølgelig er det mer å leve for».

Behn sier i dokumentaren at han og Rysst Heilmann har en felles plattform i det litterære og intellektulle.

– Hun er veldig hengiven. Etter hvert som vårt fohold har vokst frem, har det hatt stor betydning i den tiden jeg har vært i og står i.

I forrige uke ble det kjent at Behn har inngått en syvboks-avtale med et nytt forlag – Juritzen Forlag. Han forklarte til VG at han likevel blir værende hos Kolon.

Det er 19 år siden Behn debuterte som forfatter med «Trist som faen» , som ble belønnet med en sekser på terningen i VG - en terning han valgte å tatovere på kroppen. Behn har siden gitt ut tre romaner, flere novellesamlinger og et skuespill.