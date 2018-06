BEST I 2015: Kjell Ola Dahl fikk både Rivertonprisen og Brageprisen 2015 for krimboken «Kureren». Nå er han ute med ny krim. Foto: Sara Johannessen

Bokanmeldelse: Kjell Ola Dahl: «Søsteren»

Publisert: 03.06.18 12:43

Mye skal med, men ikke alt henger like godt sammen i Kjell Ola Dahls nye krim.

Kjell Ola Dahl er tilbake med en gammel kjenning etter at han vant både Rivertonprisen og Brageprisen 2015 for den krigshistoriske krimboken «Kureren» . Frank Frølich kjenner vi fra Dahls tidligere krimbøker. Nå jobber han som privatetterforsker, og et filleoppdrag i Østfold gjør at han møter på den rødhårede og spennende Matilde.

Hun introduserer ham i sin tur for venninnen Guri, et idealistisk menneske som gjerne vil ha hans hjelp til å sammenføre to søstre. Den eldste forsvant for mange år siden her i Norge, uten å etterlate seg sikre spor. Mens den yngste nå sitter på et asylmottak, i akutt fare for å kastes ut av landet. Dette tilsynelatende håpløse oppdraget går Frølich i gang med, nærmest av mangel på annet å ta seg til, og ganske snart er det flere som viser til dels aggressiv interesse for undersøkelsene hans.

Ikke bare én, men etter hvert tre av dem han støter på i jakten på mystiske Sheyma, må bøte med livet. Et av drapsofrene har tidligere skrevet bok om den store dødsbrannen på Sea Breeze i 1988, der 159 mennesker omkom. En tydelig parallell til Kjell Ola Dahls egen bok «Dødens seilas» (2012) om Scandinavian Star-ulykken i 1990 som også kostet 159 mennesker livet.

Er det en sammenheng mellom dette og det faktum at den drepte forfatteren i boken blir spanet på av politiet? Og hvilken forbindelse kan dette igjen sies å ha med historien om den forsvunne Sheyma? For ikke å snakke om de andre drapene?

Det er en del tråder i denne veven, og ikke alle kan sies å henge tett sammen. Særlig ikke når Dahl går virkelig langt inn i detaljene rundt den store skipskatastrofen, der spekulasjonene om forsikringssvindel og dermed mordbrann som kjent har versert i mange år også i den virkelige verden. Det blir mange avstikkere og lang vei tilbake til bokens hovedhistorie. En historie som ellers står fint på egne ben.

Kjell Ola Dahl er en forfatter som skriver knapt og klart, det er bra driv over språket selv om han ikke beveger seg videre enn det rent deskriptive i personskildringene sine. Men jeg synes boken blir svakere mot slutten, i stedet for at spenningen bygger seg opp mot finalen, er det som om det hele nærmest dabber langsomt av.

Noen rariteter er det også i denne boken: For det første mottar Frank Frølich ved flere anledninger noe så avleggs som store kontantbeløp i forskudd av klientene sine. For det andre blir den uheldige etterforsker flere ganger slått hardt i hodet med et balltre, bare for å sette seg bak bilrattet (eller på sykkelsetet) like etter. Hjernerystelse eller ei, Frank Frølich ruller videre!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk