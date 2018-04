BAUTA: Jon Michelets død preger hans venner. Foto: Trond Solberg

Jon Michelet er død - En bauta i norsk kriminallitteraturs historie

Norske forfatterkolleger minnes «bautaen» Jon Michelet. Han rakk akkurat å bli ferdig med siste bind av storverket En sjøens helt før sin død.

– Han var dypt elsket, og han kommer til å bli dypt savnet, sier hans kone Toril Brekke på vegne av familien i en pressemelding.

Forfatterens bortgang har også preget hans kolleger og venner.

– Det er en trist, men ikke overraskende melding. Jon har vært syk i mange år, sier Rivertonklubb-president Tom Egeland til VG.

Dag Solstad, forfatter og god venn av Jon Michelet befinner seg for tiden i New York, og hadde akuratt fått den triste beskjeden om kameratens bortgang da VG tok kontakt.

– Jeg har akkurat fått beskjeden. Det var ikke uventet, men selvfølgelig veldig trist. Det er et stort tap for norsk litteratur, sier en tydelig berørt Dag Solstad til VG.

Dag Solstad og Jon Michelet skrev hele fem bøker sammen fra fem forskjellige fotball-VM i perioden fra 1982 til 1998.

– Jeg hørte det akkurat på radioen i bilen. Jeg er naturligvis veldig trist nå, men vet at han har slitt med sykdom, sier Egil «Drillo» Olsen til VG.

Olsen og Michelet har gjennom årene hatt mye og gjøre med hverandre, og blitt gode kamerater gjennom sitt politiske ståsted og sin felles interesse for fotball.

Rakk å fullføre siste bok

Jon Michelet jobbet helt fram til det siste med det avsluttende bindet av storverket En sjøens helt . Dette gedigne verket vil bli stående for ettertiden som den store norske sjøromanen. Med verket En sjøens helt har Michelet gitt krigsseilerne et minnesmerke som vil leve i generasjoner framover. En sjøens helt. Krigerens hjemkomst vil bli utgitt til høsten på Forlaget Oktober.

– Jon gjorde en enorm kraftanstrengelse på slutten for å bli ferdig med siste bind om krigsseilerne, og han var veldig stolt og letta over at han klarte det, sier Toril Brekke.

Forlagssjef i Oktober, Ingri Engelstad, bekrefter at boken kommer:

– Jon Michelet skrev helt til det siste. Det var svært viktig for ham å få avsluttet det siste bindet om krigsseilerens historie, som var hans store livsverk, sier hun til VG.



Nære venner

– Jeg var så glad i Jon, sier en sorgtung Unni Lindell etter forfatterkollegaen og vennen Jon Michelets bortgang.

– Jeg er så glad for at han oppnådde så stor suksess de siste årene. De første krimbøkene hans solgte bra, men så gikk han gjennom lange perioder der han solgte lite, sier Unni Lindell til VG.

Hun er derfor veldig glad for at han han suksessen han opplevde de siste årene, med bøkene om krigsseilerne.

– Der gjorde han et solid stykke nasjonalt arbeid, som ikke har vært gjort tidligere.

Hun vet at Michelet jobbet med den siste boken i serien om krigsseilerne, men vet ikke om han kom i mål.

- Jeg håper det og syns i så fall det er trist at han ikke får oppleve utgivelsen av boka.

– Det er leit. Jeg unnet ham å kunne lene seg tilbake etter at den siste boken var utgikk, sier Lindell, og legger til at hun vet at Michelet brukte de siste kreftene sine på å ferdigstille det siste bindet.

Lindell forteller at hun SMSet med Michelet helt frem til for tre uker siden. Både hun og venninnen Anne B. Ragde hadde et nært forhold til forfatteren.

– Anne, Jon og jeg hadde mange fantastiske, politiske diskusjoner. Da kunne det gå hardt for seg- vi hadde jo ikke helt likt politisk ståsted. Men kanskje det var derfor vi var så nære- fordi vi var så forskjellige. Det gjorde båndet vårt sterkere.

Lindell oppkalte sågar hovedpersonen i ungdomsromanen «Sugemerket» etter Jons yngste datter, Stella.

– Han snakket så mye om henne. Og at navnet hennes betydde stjerne. Så jeg valgte det da jeg skrev «Sugemerket».

Innledet den norske krimbølgen

– Han er en bauta i norsk kriminallitteraturs historie. Det var Jon og Gunnar Staalesen som på midten av 70-tallet innledet den norske krimbølgen, minnes Egeland.

Han legger vekt på Michelets allsidighet som forfatter.

– De siste årene nøt han enorm suksess med sine romaner om krigsseilerne og norske sjøfolks historie, og fotballbøkene han skrev sammen med Dag Solstad, sier Egeland.

Michelet har selv innehatt vervet som president i Rivertonklubben, som har som formål å fremme den gode kriminallitteraturen i Norge.

– Han tilhørte den fløyen av krimforfattere som brukte litteraturen til å si noe viktig om samfunnet vi lever i. Både som privatperson og forfatter var han særdeles samfunnsbevisst, sier Egeland.

Imidlertid så det et øyeblikk ut til at Michelet ikke var velkommen i klubben.

– Grunnen til det var at han på den tiden var en kjent kommunist. André Bjerke var en sentral forfatter i klubben, og han ville ikke ha kommunisten Jon inn i den ærverdige Rivertonklubben. Men etter at de begynte å prate sammen og ble bedre kjent, snudde Bjerke og tok ham inn i klubben, der han senere ble president, forteller Egeland.

Michelet satt som president fra 2003 til 2009.

– Jon var et flott menneske på alle vis

Forfatteren Nils Nordberg sier til VG at dette er en trist dag.

– Jeg vet at han har vært syk, og slitt med helsen over flere år. Men samtidig håper man jo alltid at det skal gå bra alikevel. Han var en mann med mange talenter, og dette er et stort tap. Det er ingen som står klare til å fylle hans plass, sier han.

Nordberg blir glad når han får høre at kameraten har rukket å fullføre den siste boken i serien om krigsseilerne.

– Man har sett før at forfattere har klart å stå imot sykdom til de har fullført et verk. Det er vel en slags kraft i folk som gjør dette.

– Jon var et flott menneske på alle vis. Politisk var vi ikke alltid så veldig enige, men vi utvekslet aldri et vondt ord, sier Nordberg til VG.

Ragde: - En morsom konkurrent

Anne B. Ragde og Jon Michelet var nære venner, og hørte også til samme forlag, Oktober forlag, som Jon selv startet.

Ragde tar nyheten om Michelets bortgang tungt.

– Tapet er enormt. Det er et tap av både en venn, en kollega og et stort tap for norsk kulturliv. Han var en bauta, sier Ragde, og som Unni LIndell kan hun fortelle at diskusjonene deres var friske og hyppige.

– Han var jo kommunist, og jeg er kapitalist, så det hadde vi mye moro med. Også hadde vi en masse felles interesser. Jon var et vandrende leksikon. Enormt kunnskapsrik.

– Når vi var ute med nye bøker konkurrerte vi om å komme øverst på bestselgerlistene. En veldig morsom og kjærlig form for konkurranse, vel og merke, legger Ragde til.

Hun hadde kontakt med Michelet via SMS helt frem mot slutten, men sier han de siste ukene var opptatt med skrivingen av det siste bindet om krigsseilerne.

– Han var et arbeidsjern av det sjeldne. Trippesjekket alt. Det var journalisten i ham det.