THRILLERDEBUT: John Kåre Raake (56) har skrevet en sjangertro thrillerdebut som bæres av et livlig og levende språk. Foto: Frode Hansen

Morderjakt på Nordpolen. Bokanmeldelse: John Kåre Raake: «Isen»

John Kåre Raake er opprinnelig dramatiker og manusforfatter, blant annet delaktig i filmene «Bølgen» og «Skjelvet». Nå prøver han seg som thrillerforfatter, og debuten står til mer enn godkjent.

Publisert: 01.02.19 07:24







Thriller Forfatter: John Kåre Raake Tittel: «Isen» Forlag: Gyldendal Sider: 368 Pris: 399,- Vis mer vg-expand-down

Vi skal til Nordpolen, med andre ord så langt vekk fra sivilisasjonen man skulle tro det var mulig å komme.

Sjekk: 10 krimbøker å merke seg i vår

Men den gang ei: Mens klimaendringene sakte men ubønnhørlig sikkert endrer virkeligheten også i isødet, er alle stormakter, inkludert kineserne, for lengst i gang med å posisjonere seg i Arktis. Det gjelder å sikre sine territoriale interesser, de nye isfrie handelsforbindelsene og ikke minst: Det handler om tilgang til de enorme mineralressursene som sannsynligvis skjuler seg under lokket av århundregammel is og snø.

Siste: Vigdis Hjorths mor varsler søksmål mot Den Nationale Scene

les også Bemerkelsesverdig romandebut! Bokanmeldelse: Klara Hveberg - «Lene din ensomhet langsomt mot min»

Det er denne virkeligheten som møter bokens hovedperson, Anna Aune, når hun melder seg som «mannskap» på ekspedisjonen til den eksentriske, 73 år gamle professoren Daniel Zakariassen. Planen er å la luftputebåten deres drive nordover ned isen, mens han gjør sine vitenskapelige undersøkelser.

Fått med deg? Jakter på ukjent unggutt til å spille Jon Michelets skogsmatros

Duket for morderjakt

Men når et nødbluss fører dem til den kinesiske Nordpol-basen Isdragen, møter de to et syn som skal endre alt de måtte ha lagt av planer. Det er åpenbart at det her har foregått en grusom massakre. Like åpenbart som at (masse)morderen fremdeles er på frifot. Det er duket for morderjakt, mens stormen herjer over isen.

Det viser seg raskt at Anna Aunes bakgrunn som elitesoldat på utenlandsoppdrag kan komme til sin nytte. Men er hun for traumatisert av det hun har opplevd i Syria til å handle rasjonelt og gjennomtenkt? Og kommer trusselen mot de to nordmennene virkelig utenfra? Hva er egentlig historien til de to kineserne som har overlevd det fryktelige som skjedde på basen?

Bok-orm? Alt om bøker og flere bokanmeldelser her

Fullkommen thriller

«Isen» er en teknisk sett nær fullkommen thriller, profesjonelt skrevet.

Raakes språk er på sitt beste frosset ned til korte, konkrete setninger – klare som iskrystaller.

les også Krimmester! Bokanmeldelse: Håkan Nesser: «De venstrehendtes forening»

Det kan likevel innvendes at det blir litt vel mange runder med baksing i snø og is, og at særlig slutten med fordel kunne vært strammet inn.

Persontegningene er som i thrillere flest heller ikke overdrevent kompliserte, men effektivt skissert. Det episodiske preget, der det er kort mellom høydepunktene, kamuflerer svakhetene ved selve hovedintrigen. Samtidig som det viser oss en forfatter som kan kunsten å holde spenningen oppe.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk