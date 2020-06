GIR UT SELVBIOGRAFI: Det blir brutalt ærlig, sier Runar Søaard som gir ut selvbiografien «Gud gav oss ti bud – jeg har brutt ni av dem» i oktober. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Runar Søgaard gir ut bok: – Den ukjente sannheten om bruddet med Carola

Runar Søgaard (52) kommer med selvbiografien «Gud gav oss ti bud – jeg har brutt ni av dem» til høsten der han forteller «hele sannheten, den ukjente sannheten» om ekteskapsbruddet med Carola.

– Det er en veldig selvutleverende bok, og å skrive denne boken har vært det mest scary jeg noensinne har gjort, forteller Runar Søgaard på telefon fra Stockholms skjærgård der han denne kvelden skal feire midtsommeraften.

I store deler av coronatiden har han vært en av dem som faktisk har kunnet tilbringe annenhver uke i Norge og Sverige, på grunn av jobbsituasjonen. Nå forteller «Farmen Kjendis»-deltageren og ledelseskonsulenten «alt» i en ny selvbiografi som kommer 26. oktober.

Boken har fått tittelen: «Gud gav oss ti bud – jeg har brutt ni av dem». Men hvilket bud han ikke har brutt, det må du lese boken for å få vite, ler han.

– To be continued, sier han til VG.

– Hvilket bud er det du angrer mest på at du har brutt, da?

– Jeg angrer jo alt så klart. Og det har vært utrolig vanskelig å skrive denne boken. Det har rett og slett vært skremmende å gå så inn i seg selv, men samtidig nyttig å være så brutalt ærlig med seg selv. Det gir selvinnsikt og nye perspektiver, men ja, jeg kjenner meg sårbar: Det føles som å strippe for hele Norge og Sverige, sier Søgaard.

CORONA-KRITISK: Runar Søgaard har reist frem og tilbake fra Sverige flere ganger gjennom coronaperioden: – Norge og Sverige er jo som natt og dag nå, og jeg er imponert over hvordan Erna Solberg har styrt Norge gjennom dette. Vi kan jo ikke si helt det samme om Sverige, det er jo forferdelig å se hvordan de ikke har klart å beskytte sine eldre, sier Søgaard. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Det er ikke behagelig, men det var viktig. Viktig for meg selv og samtidig sette saker og ting på rett plass. Det er ikke alt som er kommet frem om meg som stemmer, og de stereotypene vil jeg til livs, samtidig som jeg gir mediene rett når de faktisk har hatt rett.

Det aller mest vanskelige har vært å skrive om de to ekteskapene med Carola Häggkvist og Jessica Karlsson, og ikke minst de to ekteskapsbruddene. Det første ekteskapet med popstjernen Carola fikk, og får fortsatt, mye oppmerksomhet i mediene – og det kan virke som om de begge to har fortalt sine versjoner av hva som gikk galt opptil flere ganger.

– Men nå skal hele sannheten frem, den ukjente sannheten, sier Runar Søgaard.

– Din sannhet, mener du?

– Altså mange snakker om din og min versjon av sannheter, at de kan være ulike, men så finnes det alltid én sannhet. Nå forteller jeg den.

Forlaget Vigmostad & Bjørke har sendt passasjene som omhandler ekskonene til gjennomlesning.

– De slår nok ikke akkurat salto av glede. Jeg går inn på grunnene til at jeg forlot det første ekteskapet og til at det andre ekteskapet tok slutt. Jeg vil for eksempel slå hull på myter om meg selv som mediene elsket. Media fikk det til å virke som om det var jeg som var røveren her, men i virkeligheten var det andre årsaker, sier Søgaard.

GIFT I TI ÅR: Runar Søgaard sier det vanskeligste å skrive om har vært de to ekteskapene og de to skilsmissene han har vært gjennom. Her fra tiden med Carola Häggkvist som han var gift med fra 1990 til 2000. Foto: Christian Fougner

Ifølge forlaget er det foreløpig ikke kommet noen krav om å endre noe i boken, og de er trygge på utgivelsen.

– Selvfølgelig er vi komfortable med å gi ut boken. Vi gjør som alltid etiske vurderinger hele veien, og det involverer også personer som blir omtalt. Vi har så langt ikke mottatt krav om endringer, sier informasjonssjef Anne Iversen i Vigmostad & Bjørke.

– Nå kan jeg endelig fortelle den ukjente historien, og det er viktig også fordi jeg er en kristen person. Det er viktig for min egent troverdighet, sier Søgaard som har ført boken i pennen helt selv.

– Plutselig har jeg kjent på en enorm skriveglede. Det har bare eksplodert, og ja, jeg vet ikke hva det er. Jeg føler meg jo litt på tynn is her, men samtidig føles det veldig bra. Jeg kan fortelle at jeg jobber med hele tre nye bøker nå. En som er en slags guide til alle gutter og menn, og to biografier om kjente svenske personer.

I sin egen biografi tar han også et oppgjør med den skandinaviske frikirken i boken. Han vokste selv opp i en frikirkefamile der alle var kristne.

FARMEN KJENDIS: Her er gjengen Runar Søgaard deltok i «Farmen kjendis» sammen med i 2019. Nylig deltok han også i «Camp Kulinaris». Til vanlig er han ledelseskonsulent i Next level Academy. Foto: Fredrik Hagen

– Det blir det største oppgjøret med frikirken vi har sett på lenge, og det kommer nok til å skape noen sjokkbølger. Det er jeg forberedt på, sier Søgaard uten å ville gå noe særlig mer inn på hva han skriver om.

– Jeg kan si så mye som at det er visse kristne lederne og TV-personligheter som jeg vil ta et oppgjør med. Jeg skjemmes over mye av de mine kristne «søsken» gjør. Selv blir jeg av mange innenfor frikirken sett på som for verdslig og for langt ute i verden, mens jeg ute i verden blir sett på som kjempe-frelst. Jeg har nok aldri riktig landet i noen av verdenene.

I februar i fjor ble han dømt til ubetinget fengsel i et år og åtte måneder for skatteunndragelse og brudd på regnskapsloven. Selv erkjente han seg ikke skyldig og anket saken.

– Den andre personen som var tiltalt er i ettertid kun gitt bøter, så jeg føler meg trygg på at dette kommer til å gå bra. Men det er klart at det er ubehagelig å ha dette hengende over seg og at folk som ikke kjenner meg dømmer meg ut fra de ensidige svenske skriveriene.

Likevel føler han at akkurat der han er i livet nå, har han endelig landet. Han har spilt ferdig første omgang, og nå venter andre omgang.

– Forhåpentligvis med ekstraomganger, sier Søgaard.

Publisert: 24.06.20 kl. 09:05

