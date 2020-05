INFLUENCERBOK-BONANZA: Norske forlag kjemper om å gi ut bøker med de største influencerne. Her er noen av dem som kommer med bok til høsten.

Influencerboom i bokbransjen: «Samme hvor drit boken er, selger den bra»

Forlagene kjemper om influencerne som automatisk gir dem bestselgere – og i år kommer det bøker av blant andre Mads Hansen, Mina Jacobsen, Emma Ellingsen, Anniken Jørgensen, Sophie Elise Isachsen og Karolina Maria Griciute – som til sammen har tre millioner følgere.

– Influencere med mange følgere er jo nesten doping for forlagene. For uavhengig kvaliteten, selger de bra på grunn av lojaliteten til alle følgerne. Samme hvor drit boken er, så selger den bra. Det må jo føles ganske urettferdig for alle de ordentlige forfatterspirene der ute, sier Mads Hansen.

Han har selv 438.000 følgere på Instagram, og forhåndssalget av hans kommende bok «Min instastory» tok sånn av de første timene at redaktørene på forlaget Kagge fikk gåsehud og tårer i øynene. Boken kommer først 18. september, men Ark kan opplyse om svært gode tall.

– Jeg kan dessverre ikke gi deg konkrete salgstall, men forhåndssalget har vært eksepsjonelt bra, det er sjelden vi ser slike tall, sier Jonathan Orrall som er kommersiell sjef i bokhandlerkjeden Ark.

Etter at Anniken Jørgensens «Bare en natt til» ble en av 2018s mest solgte bøker, Mina Jacobsens «Bullet Journal» ble fjorårets hemmelige bestselger med nærmere 30.000 solgte eksemplarer og Karen Elene Thorsens «Fattig student» ble fjorårets femte mest solgte nye bok, er det blitt influencerbonanza i bokbransjen: Sjekk listen over hvem som gir ut bok nederst i saken!

En av dem er Mads Hansen som etter låtsuksessen med «Sommerkroppen» ble kontaktet av fem-seks forlag.

– Det var tydelig at her skulle det smis mens jernet var varmt. Jeg fikk inntrykk av at det nesten var samme hva slags bok det var jeg skulle gi ut, det var navnet de var opptatt av. Det er vel litt som når plateselskap gir ut låt med realitydeltagere i det øyeblikket de lander på Gardermoen etter å ha vært med på «Paradise».

Erling Kagge kom på døren

Men da Erling Kagge selv troppet opp hjemme hos Mads Hansen med polfarersekk full av bøker og ideer, ble Mads Hansen overtalt. 18. september debuterer han som forfatter.

– Da sjefen sjøl kom hjem til meg, føltes det litt som når du skal velge klubb som fotballspiller: Hvis du er ønsket nok, så gjør de også sitt for å få deg. Erling Kagge virket genuint interessert – og tenkte også mer langsiktig enn de andre. Selv var jeg opptatt av at det ikke skulle komme for tett på «Sommerkroppen», for det kan bli litt vel mye Mads Hansen i monitor, mener Hansen.

Og hva slags bok ble det til slutt?

– Jeg ville absolutt ikke gi ut en selvbiografi, det føler jeg er et statement som sier: Hei, mitt liv er så interessant at det er verdt å betale penger for å lese om det. Men altså, jeg møter meg jo selv litt i døren her. For det er jo en historie om eget liv, ler Hansen.

Åpner opp om privatlivet

For første gang skal han nemlig åpne opp om mannen bak alle insta/blogg-krigene, «Sommerkroppen», instagramsuksessen – og noe annet krutt som han ikke vil avsløre.

VGTV-PROFIL: Mads Hansen er kjent fra VGTVs «Spårtsklubben», fikk en superhit med «Sommerkroppen» i 2018 – og 2020 blir året han blir forfatter. Foto: THOMAS ANDREASSEN

– Det handler om å eie historien selv. Jeg har vært helt bevisst på å skjerme alt om privatlivet, men hvis jeg noen gang skulle åpne opp, måtte det bli i en bok. Mange tror sikkert jeg gjør det av kommersielle hensyn, men nå tenker jeg mest på at det er litt all right at folk kan vite hvem jeg er. At jeg ikke bare er en gjøgler som krangler med bloggere.

Selv påstår han at den første boken han kommer til å lese, er sin egen, men det ryktes at det er bitte litt overdrevet.

– Ja, jeg har lest «Zlatan»-biografien, innrømmer Hansen som nå selv får mange tilbakemeldinger fra sine følgere at den første boken de skal lese er Mads Hansens bok.

– Og sånn sett er det jo positivt, at vi kanskje åpner bokverdenen for en ny generasjon.

Det er også forlagenes mantra.

– Det er mange unge lesere som kjøper sin første bok fordi en de følger på Instagram eller YouTube gir ut bok. Og om vi kan få nye generasjoner til å lese bøker, er det vidunderlig, sier forlegger Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge.

– Influencerne er i direkte kontakt med sine følgere, har mange dedikerte fans – og i tillegg en kanal å profilere boken sin fra. De er folk som engasjerer mange, de har noe å si – og de blir hørt.

– Mads Hansen mener det ikke er samsvar mellom kvalitet og salg når det gjelder influencerbøkene, er det slik at forlagene nesten gir ut hva som helst – bare det er et godt navn som de vet selger?

– Det vil som alltid være en kamp mellom forlagene for å få de beste navnene, men du får meg aldri til å si at vi gir ut noe som ikke er av god kvalitet. Vi prøver å henvende oss til alle med en idé, og de fleste av disse influencerne og bloggerne lever jo av å skrive, de lever av å lage innhold som folk vil ha. Det er skriftkultur i et nytt medium, sier Ørbeck Sørheim.

– Influencerne er forfattere som gir ut bøker

Sakprosasjef Reidar Mide Solberg i Gyldendal kan bekrefte at forlagene kjemper om de største influencernavnene.

– Ja ja, det er klart vi gjør! Influencer- og bloggbøker er blitt viktige for forlagene av to grunner: Den ene er økonomisk – fordi de selger bra. Men den andre er vel så viktig: For oss som breddeforlag er det viktig å nå ut til alle type lesere. Dette er bøker som treffer ekstremt mange unge lesere, og bøker som de unge både liker og kjenner seg igjen i, sier Mide Solberg – som ikke liker den negative tonen mange bruker når det snakkes om influencerbøker.

– Vi er ikke glad for den nedsettende tonen noen bruker om denne type bøker. For oss er dette unge skribenter med noe på hjertet – de er forfattere som gir ut bøker.

Han er ikke helt med på at influencerbøker selger bra selv om kvaliteten er dårlig.

– Det stemmer ikke at samme hvor dårlig en influencerbok er, så selger den bra, men siden disse forfatterne har spesifikke målgrupper og mange fans, vil den uansett selge en del bare på navnet.

Kommersiell sjef Jonathan Orral i Ark mener influencerbøkene er viktig for hele bransjen.

– Som med alle andre utgivelser som bidrar til å øke leselyst og er med på å styrke bokas posisjon, er denne typen bøker viktig for bransjen. Det er stor bredde i bokutgivelsene i Norge, men utviklingen er at influenserbøker stadig blir mer populære og har vært med på å prege bestselgerlistene de siste årene, sier Orrall.

Her er noen av årets influencerbøker:

Mads Hansen: «Min instastory» (Kagge)

Alder: 36

Følgere på Instagram: 438.000

Gir ut bok i midten av september

Skriver om: Instagram, seg selv, bloggkrigene – og andre ukjente feider og hvordan «Sommerkroppen» ble til.

Victoria Skau: «Journal for skoleåret 2020/2021» (Kagge)

Alder: 21

Følgere: 74.000 abonnenter på YouTube og 33.000 på Instagram

Gir ut bok 12. juni

Skriver om: En kombinasjon av en journal og hennes egen vei til å bli en kjent Yoububer – der det har vært både mobbing, dårlig selvtillit og kjærlighetssorg. En steg for steg-bok til å få sitt aller beste skoleår.

Asbjørn Sandøy: «Kokkejævel» (Kagge)

Alder: 42.

Følgere: 15.000 på Instagram og har en av Norges mest populære blogger.

Gir ut bok i august.

Skriver om: Fortellinger fra hverdagslivet: om tøff oppvekst i Vesterålen, kokkeyrket og om det vonde tapet av to barn. Ja, og så hans beste oppskrifter.

Mina Jacobsen: «Bullet Journal 2021» (Aschehoug)

Alder: 19

Følgere: 85.000 på YouTube og 56.000 på Instagram.

Skriver om: En kreativ alt-i-ett-planlegger der hver måned har et nytt tema og et fast oppsett – men du selv fyller inn, fargelegger og lager lister og notater. Vår tids skoledagbok som i fjor solgte veldig bra – og som nå setter standarden for de andre forlagenes «kopier» med Victoria Skau og Snillegucci (bare se omslagene).

Emma Ellingsen: «Emma» (Aschehoug)

BLE FØDT SOM GUTT: Emma Ellingsen ble født som Tobias, men har alltid visst at hun var jente. Emma ble først kjent gjennom TV-serien «Født i feil kropp» og er nå en Norges største youtubere. Foto: Frode Hansen

Alder: 18.

Følgere: 405.000 på YouTube og 590.000 på Instagram

Gir ut bok i september.

Skriver om: Hennes fortelling om å bli født i feil kropp, om veien opp til å bli en av Norges største youtubere, men også masse tips og triks om YouTube og Instagram.

Anniken «Annijor»Jørgensen: «Og så kom regnet» (Gyldendal)

Alder: 23

Følgere: En av Norges største bloggere og har 270.000 følgere på Instagram

Skriver om: Etter å ha gjort stor salgssuksess med selvbiografien «Bare en natt til», gir hun ut roman som handler om 23 år gamle Nathalie som sliter med angst og synes overgangen mellom ungdom og voksen er vanskelig.

Dajana Tomanovic: «FaceTime: Bli din egen make-upartist» (Gyldendal)

Foto: Thomas Andersen / TV 2

Alder: 32

Følgere: 100.000 på Instagram

Gir ut bok i september

Skriver om: Bok for dem som allerede kan det grunnleggende innen make-up fra en av Norges største make-upartister. Blant annet 15 «looks» med kjendiser som Anniken Jørgensen, Alexandra Joner og Sophie Elise.

Sophie Elise Isachsen: «Ting jeg har lært» (Pilar)

ERFAREN: Sophie Elise har gitt ut to bøker som har solgt bra – og nå kommer hun med sin tredje. Hun har byttet forlag fra Cappelen Damm til Pilar. Foto: Mattis Sandblad

Alder: 25

Følgere: 440.000 på Instagram og 48.000 på YouTube

Gir ut sin tredje bok til høsten

Skriver om: Omtales som litterær selvbiografi – der hun skriver om det å vokse opp, bli et helt menneske, skape normale relasjoner når mange allerede har dannet seg et annet bilde av hvem hun er. Om identitet og utsende, terapi og selvkritikk.

Desirèe «fitfocus» Andersen: «Desirèes sunne matpakkebok» (Pilar)

Alder: 37

Følgere: 60.000 på Instagram

Gir ut bok i august

Skriver om: Følger opp boken «Fit på 30 dager» med en matpakke-oppskriftsbok med blant annet forslag til ferdige matbokser.

Kristiane Aateigen: «Snillegucci planlegger: Lev ditt beste liv» (Cappelen Damm)

(Foreløpig omslag)

Alder: 28

Følgere: 35.000 på Instagram

Gir ut bok 15. oktober.

Skriver om: Nok en planlegger – der hver måned har et nytt tema – der du selv kan sette ditt personlige preg på sidene. Og temaet er: hvordan leve ditt beste liv. Målgruppe 15+

Karolina Maria Griciute: «Glow og grøss» (Cappelen Damm)

Foto: Boris Henriksen

Alder: 24

Følgere: 538.000 følgere på Instagram

Gir ut bok 20. august.

Skriver om: Norges nye make-up-stjerne gir deg sminketips til hverdag, fest og Halloween. Steg for steg. Målgruppe 10–20 år.

