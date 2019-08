20 ÅR SIDEN KNALLDEBUTEN: Romanen «Muskat» som Kristin Valla ga ut i 2000 er en av debutene folk fortsatt snakker om. Nå er hun tilbake med ny roman nesten 20 år etter. Foto: Birgit Solhaug

Knall-comeback 20 år etter «Muskat»: Bokanmeldelse: Kristin Valla: «Ut av det blå»

Kristin Valla har skrevet et gripende og originalt foreldreportrett – og slutten er så spennende at du må lese begynnelsen om igjen.

Kristine Isaksen

Faren og de to brødrene til Elin dør i et skred da hun er ti år. Når Elin rydder i barndomshjemmet etter morens død, finner hun dokumenter som indikerer at det var noe annet som skjedde med faren. Romanen er en engasjerende mysteriefortelling, og en stor bok om sorg, trøst og ekte kjærlighet.

Husker du «Muskat»? Eventyrlige debuter

Moren er den egentlige hovedpersonen. Hun blir beskrevet som en fjern og melankolsk estetiker. Som nipper til sherry mens hun sluker tv-serier – gjerne Dynastiet – og kjøper dyre designting til seg selv og hjemmet.

«Lille Skaugum» kaller sambygdingene huset deres. Tankene går til Pia Tjeltas mesterlige rolletolkning av rederfru Nyman i tv-serien «Lykkeland». Tidsepoken er tidvis den samme, men settingen er i Nordland, litt utenfor Mo. Familieforretningen er jernverket, hvis marked svinger like mye som oljeprisen.

Det er merkelig at ikke Elin er mer opptatt av tingene etter moren da hun rydder boet. Hun jobber i motemagasin, men går ikke i taket av å finne originale Ralph Lauren-buksedresser fra 70-tallet slik kollegaen gjør. Sorgen etter skredulykken har satt seg fast i tak og vegger, og ødelagt forholdet mellom mor og datter.

ÅR 2000: Kristian Valla fotografert i forbindelse med debutboken «Muskat» som fikk mye oppmerksomhet og ble hovedbok i Bokklubben Nye Bøker. Valla har blant annet jobbet som redaksjonssjef i motemagasinet Costume og redaktør av Aftenposten-magasinet «K». Foto: Karlsen, Veronica / KulturOgUnderholdning, SCANPIX

Elin oppleves som følelsesmessig nummen og utenpå seg selv. Hun skjønner knapt selv hvorfor hun jobber med det hun gjør eller hvem hun er forelsket i. Det oppleves som en svært sannferdig skildring av et sønderrevet og ensomt menneske. Etter hvert skal hun lære seg å finne trøst i ting slik moren gjorde. Og finne kjærlighet.

Boka har passe tempo, men særlig i begynnelsen er det lagt inn noen dramatiske frampek som alt for desperat prøver å hekte leseren på fortellingen. Forordet er en halvgod amerikansk katastrofefilm verdig og er helt unødvendig. Fortellingen avdekker lag på lag i personene på troverdig vis, og er mer enn nok for leseren.

De lett fordøyelige sommerbøkene er allerede glemt. Nå er tiden for å kåre årets høstbøker. «Ut av det blå» er en mørk og klok roman man har lyst til å være lenge i.

Om forfatteren: Kristin Valla (f. 1975 i Finneidfjord, Nordland) er journalist og forfatter. Hun debuterte med romanen «Muskat» (Aschehoug, 2000) Vis mer

Publisert: 09.08.19 kl. 08:51

