Magisk verden under vann. Bokanmeldelse: Hans Jørgen Sandnes: «Ned i dypet. Krypto 1»

Hans Jørgen Sandnes er en av Norges mest kjente barnebokillustratører og står bak superpopulære «Detektivbyrå nr. 2». Når går han solo med en ny barnebokserie om Ophelia som er oppslukt av havmostre og sjøormer.

Kristine Isaksen

Nå nettopp

Forfatterdebuten til illustratør Hans Jørgen Sandnes byr på en problemfri tilværelse og et fascinerende fagfelt. Men virkelig medrivende eller spennende blir tegneserieboken aldri.

Kryptozoologi er læren om ukjente dyr som man ikke har tradisjonelle bevis for har eksistert. Ophelia er oppslukt av havmonstre og sjøormer. Med sitt sjøgrønne hår og fosterfamiliebakgrunn er hun en annerledes hovedperson.

Tegneseriebok 9–13 år Forfatter: Hans Jørgen Sandnes

Tittel: «Ned i dypet. Krypto 1»

Forlag: Gyldendal

Tegneserie 9–13 år

Sider: 152 Pris: 149 kr. Vis mer

Glad og fornøyd, trygg på seg selv og alltid på høyde med situasjonen. Ophelia er en sympatisk, men ikke en særlig troverdig barneheltinne. Sammen med den gamle fiskeren Bernhard i nabohuset drar hun på oppdagelsesreiser til havbunnen og slumper til å løse en forsvinningssak.

Alt er enkelt og problemfritt i bygda Saltvik. Alle er greie med hverandre. Tenåringssøsteren med pannebånd og rosa tyggegummi kunne vært en sjalu følelsesbombe, men livet i den nye familien er harmonisk fra første stund av.

TEGNE-SUKSESS: Hans Jørgen Sandnes er illustratøren som har satt liv til millionselgende serie Jørn Lier Horsts serie «Detektivbyrå nr. 2». Nå debuterer Sandnes selv med egen bokserie. Foto: Atle Holtan/Gyldendal

Bildene er fulle av myke bevegelser og glade ansikter i avstemte og dempede farger. Utformingen av tegneserien er helhetlig og proff. Sandnes er en erfaren illustratør og har også et helt mediehus i ryggen på bøkene sine.

Havet finnes i absolutt alle nyanser av grønt, og her er mange vakre illustrasjoner å studere. Ofte bølger også rammene til tegneserierutene. Havet er en viktig biperson i boka og den mest mangslungne.

Fortellingen har troverdighetsbrister. Ophelia sovner på brygga etter nattens sjømonsterjakt og rekker å være med på en ubåtreise og spise kjeks med naboen før de nyslåtte foreldrene begynner å lete etter henne.

De tenker kanskje at ingenting farlig kan skje i bygda, og det gjør de rett i. Her finnes ikke en eneste vond tanke eller handling. Men slike brister gjør det vanskelig å leve seg inn i handlingen og personene.

En parallellhistorie om en gutt som stuper i vannet og forsvinner er heller ikke godt integrert, og bremser den gode leseflyten.

KRYPTO: Kryptozoologi er læren om ukjente dyr som man ikke har tradisjonelle bevis for har eksistert. Her fra boken. Foto: Hans Jørgen Sandnes

Målgruppa for tegneserien er barn i den såkalte slukealderen. Treffer et forlag med en serie her, kan den bli en gullgruve - slik «Detektivbyrå nr. 2» var for Gyldendal før de mistet Jørn Lier Horst til Stordalens Strawberry Publishing. Håpet er kanskje at Lier Horsts makker Sandnes kan fylle dette hullet.

«Ned i dypet» har en fortelling og en hovedperson som ikke tar helt tak i leseren. Men det kan jo være at det grønne havet og kryptozoologien trekker lesere fra bok til bok i lange tider framover.

Andre bok i serien kommer i oktober. Den koster dobbelt så mye som første bok.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Publisert: 04.05.20 kl. 11:01

