KINOFILM: «Hør her’a!» kommer på kino høsten 2023 og er basert på Gulraiz Sharifs bestselgerbok med samme navn. Fra høyre: Mohammed Ahmed (spiller Mahmoud), Liza Haider (spiller Ali), regissør Kaveh Tehrani og forfatter Gulraiz Sharif.

Ny norsk storfilm: Måtte utsette Pride-relaterte scener

Innspillingen av den nye norske storfilmen «Hør her’a!» er i gang for fullt, men produksjonen måtte avlyse de planlagte Pride-relaterte scenene etter barskytingen i Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Filmen er basert på Gulraiz Sharifs suksessbok «Hør her’a!» fra 2020 – som ble den aller mest utlånte boken på bibliotekene i Oslo i fjor.

Da VG skulle besøke filmsettet, var det meningen at de skulle spille inn Pride-relaterte scener, noe som måtte avlyses på grunn av skytingen i Oslo natt til lørdag.

– De som har lest boken, vet at en av personene i filmen får en åpenbaring i møte med Pride – og mange i vår stab er berørt av den tragiske hendelsen. Det går personlig inn på folk. Samtidig gir det oss en følelse av å gjøre noe viktig, for tematikken vi tar opp i filmen er veldig relevant, sier produsent Yngve Sæther i Motlys til VG.

Han håper nå at filmen kan bli et bidrag i kampen for større toleranse.

BESTSELGER: Gulraiz Sharif (38) er fra Oslo og jobber som lærer. Hans «Hør her’a! er solgt til flere land, blant annet Tyskland der Die Zeits anmelder kaller den «en smart og kompleks ungdomsroman om identitetsspørsmål i den vakreste Kanak*-gettostil.» (kanak = tyrkisk-tysk dialekt).

– Vi håper den kan bidra til at man kan være den man er og elske den man vil. Filmen tar opp tematikken på en underholdende og glad måte som gir håp, og det trenger vi nå, sier Sæther.

Han understreker viktigheten av bøker og populærkultur.

– Filmen kan være med på å bidra i riktig retning og skape forbilder som gjør at det blir lettere for mange å være den de er. Vi håper å nå ut med et budskap til et størst mulig publikum, sier Sæther.

FILM FOR VÅR TID: Produsent Yngve Sæther i Motlys tror «Hør her’a» kommer til å begeistre et stort og mangfoldig publikum. – Dette er en film for vår tid.

Produksjonen skulle både spille inn scener under selve Pride-feiringen i Oslo lørdag, og også flere scener som er relatert til dette denne uken.

– Vi avventer situasjonen og håper selvsagt at Pride-paraden blir avviklet på nytt i løpet av sommeren, både fordi det vil være et viktig statement som betyr mye for svært mange mennesker, men også slik at vi kan få den med i filmen, sier Sæther.

Gulraiz Sharifs debutbok «Hør her’a» ble en av de største boksuksessene i 2020; den fikk en drøss med terningkast 5 og er belønnet med blant annet Kulturdepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur.

Bakgrunn: – Jeg trodde ikke boken skulle kicke så mye «ass»!

Kronprinsesse Mette-Marit er en av de som er begeistret for boken, og hun har uttalt følgende i et bokbad med Gulraiz Sharif:

LO OG GRÅT: Kronprinsesse Mette-Marit mener «Hør her’a» bør bli pensum – både for ungdom og voksne.

– Det er en av de klokeste, fineste og skjønneste ungdomsbøkene jeg har lest. Den burde stå på pensum, ikke bare for ungdom, men for voksne. Jeg ble så begeistret, lo av starten, følte meg tatt på kornet – og gråt selvfølgelig masse, sier kronprinsessen i samtalen som ligger ute på Kongehusets nettsider.

Nå skal boken Sharif delvis skrev på sin mobiltelefon, nå enda bredere ut når strømmetjenesten Viaplay lager kinofilm sammen med produksjonsselskapet Motlys og filmdistributør Arthaus.

Det er Kaveh Tehrani som har regien, og dette blir hans debut som spillefilmregissør etter en rekke kritikerroste kortfilmer. Han er kjent for sin satiriske humor, og han har lovet forfatter Gulraiz Sharif å beholde humoren og den frekke tonen fra boken.

– «Hør her’a!» skal bli et moderne, rikt og fornøyelig portrett av en herlig familie fra Oslo øst, det skal bli en komedie med et stort hjerte, sier Tehrani som selv kjenner seg igjen i det å ikke passe inn i Norge i dag.

– Jeg vil lage en film for alle som kjenner på det. En film som vil engasjere både de med og uten pakistanske røtter.

Det handler om 15 år gamle norsk-pakistanske Mahmoud fra Groruddalen.

FIKK HOVEDROLLEN: Mohammed Ahmed (snart 14) fra Drammen sier han kjenner seg veldig igjen i Mahmoud – som han skal spille i filmen. Til venstre: Regissør Kaveh Tehrani.

Han er klar for to måneder med sommerferie, men da onkelen kommer på besøk fra Pakistan, må Mahmoud stille opp og vise ham alt Oslo har å by på. Samtidig har lillebror Ali en hemmelighet som setter Mahmoud og familien på prøve.

Etter en stor jakt på barne- og ungdomsskoler i Oslo og omegn, fant de med hjelp av castingbyrå til slutt sin Mahmoud:

Mohammed Ahmed (snart 14) fra Drammen skal både være tøff i trynet og sårbar i rollen, og han sier til vg at det er både krevende og gøy.

Han beskriver Mahmoud slik:

– Han er morsom, sarkastisk, tar vare på lillebroren sin og får null fred, sier Mohammed til VG via produksjonen – og legger til at han kjenner seg veldig igjen i karakteren:

– Jeg er basically Mahmoud. Vi har samme snakkemåte, men ikke samme familie. Han har somalisk bestevenn. og det har jeg også, forteller den unge skuespillerdebutanten.

Forfatter og lærer Gulraiz Sharif klyper seg i armen over alt som skjer med boken hans.

– Tenk at min Mahmoud skal få snakke på den store skjermen. Jeg debuterte jo som forfatter med denne boken, og så skjer alt dette fantastiske. Jeg er i mild sjokktilstand, sier Gulraiz Sharif.

Filmen skal lanseres på kinoer over hele landet høsten 2023, og vil deretter vises på Viaplay.