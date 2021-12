NY HARRY HOLE-BOK: Jo Nesbø bekrefter at han kommer med en 13. bok i serien, eller tragedien om, Harry Hole - som nærmer seg slutten.

Jo Nesbø avslører ny Harry Hole-bok: Lever som uteligger

Jo Nesbø (61) har passert 50 millioner solgte bøker på verdensbasis. Nå avslører han at det kommer en ny bok om Harry Hole.

Publisert: Nå nettopp

Til VG forteller forfatteren at den kommende boken starter slik:

– Harry våkner i en bungalow i Laurel Canyon i Los Angeles og ser en katt med en mus i munnen som står og stirrer på ham.

– Harry har et langt stort skjegg, han er nesten ugjenkjennelig. Han har bråvåknet av at dama som eier eiendommen står i døra og sier det er en telefon fra Oslo. Det er Katrine Bratt – hun må snakke med ham med en eneste gang, forteller Jo Nesbø til VG.

VG møter Nesbø på Harry Holes stamsted Restaurant Schrøder over et karbonadesmørbrød – etter kåringen av Årets ålreite – som i år ble rus-rettighetsforkjemper Arild Knutsen – der også Nesbøs datter, Selma, var til stede for første gang.

NESBØ JUNIOR: Selma Nesbø (21) var med da pappa Jo Nesbø tradisjonen tro delte ut Harry Hole-stiftelsens pris «Årets ålreite» på Restaurant Schøder denne uken.

61-åringen har akkurat vært og klatret i Spania og hvis alt går etter planen blir det Thailand i julen – som vanlig.

Der skal han starte skrivingen av den nye Harry Hole-boken for fullt.

– Ja, nå setter jeg med ned og begynner på en ny Harry Hole-roman. Det er bestemt, og jeg har allerede skrevet noen linjer, bekrefter Jo Nesbø overfor VG.

Jo Nesbø har nå passert 50 millioner solgte bøker på verdensbasis, og er oversatt til mer enn 50 språk. Bare i Norge har bøkene om Harry Hole blitt solgt i over fem millioner eksemplarer.

Privat har forfatterskapet gjort Nesbø styrtrik. Ifølge nye skattetall, har Nesbø passert 321 millioner i formue.

Han har tidligere sagt at det nærmer seg slutten for Harry Hole. I forrige bok, «Kniv», ble Harry utsatt for det verst tenkelige og fikk kjørt seg på alle mulige måter.

les også Les VGs anmeldelse av boken «Kniv»: Knivskarp spenning!

Da vi forlater ham i «Kniv» sitter han på Gardermoen, er egentlig på vei hjem, men vil vekk fra det som har skjedd. Han kikker opp på avgangstavlen og bestemmer seg for å la en terning avgjøre hvor han skal dra i verden.

– Den terningen har trillet lenge, for å si det sånn. Men hvilken by? Ja, jeg kan vel si det:

– Når vi møter Harry igjen har han levd som uteligger i den byen i verden hvor det kanskje er lettest å overleve som uteligger, nemlig Los Angeles.

Bakgrunn: 20 år med Harry Hole: Les hele historien bok for bok

– Du har sagt at vi nærmer oss slutten for Harry nå, hvor er du i universet nå?

– Vi nærmer oss slutten. Harrys verden har kollapset. Han har bare et par holdepunkter igjen.

– Det ene er Oleg som er hans sjelefrende og stesønn, og som har gått i Harrys fotspor og blitt politimann. Og så er det jo som mange lesere har skjønt, også slik at han har en biologisk sønn i Oslo, forteller Jo Nesbø.

TRAGEDIEN OM HARRY HOLE: Allerede etter den tredje boken, «Rødstrupe», skrev Jo Nesbø den lange og hele historien om Harry. Tragedien om Harry Hole, har Nesbø omtalt den som. Her Harrys stamsted, Restaurant Schrøder.

Han sier at det har vært som å treffe igjen en gammel venn å begynne å jobbe med Harry igjen.

– Ja, det er som med gamle venner, det er akkurat som om det ikke har gått en dag siden vi så hverandre sist. Men nå er Harry en såpass påtrengende karakter at han forsvinner jo aldri helt for meg. Han er der hele tiden, han eksisterer på en måte i hodet og fantasien min.

– Er det derfor slutten tar litt lengre tid enn du hadde planlagt, at det er vanskelig å skulle forlate ham for godt?

– Både ja og nei. Historien går sin gang. Jeg har jo visst helt siden tredje bok, «Rødstrupe», hvordan det skulle gå og hva som kommer til å bli slutten på serien. Men det har kanskje gått litt langsommere enn jeg trodde det skulle. Det har blitt flere bøker ut av det enn jeg trodde den gangen, sier Nesbø.

– Så han eldes jo litt langsommere enn forfatteren, ler Nesbø.

– Så hvor gammel er Harry blitt nå?

– Det spør om ikke Harry nå bikker 50. Fortsatt en ung fyr på 50, sier Nesbø.

– Så kommer det uunngåelig spørsmålet: Er dette, nummer 13, siste bok?

– Her kan du bare skrive: «Han smiler overbærende» som svar, smiler han overbærende.

Det er foreløpig ikke bestemt når boken skal utgis.