TRES AMIGOS: Abid Raja falt for Odd-Magnus Williamson og Per-Olav Sørensen sine ideer med én gang.

Abid Rajas «Min skyld» blir TV-serie: − Fallhøyden er stor

Flere store aktører har kjempet om rettighetene til å lage film eller TV av Abid Rajas bestselgerbok «Min skyld». Nå er avtalen i boks.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er et drømmeprosjekt slash marerittprosjekt, sier Odd-Magnus «Odda» Williamson (41) til VG.

Det er han som er manusforfatter når Abid Rajas selvbiografi «Min skyld» skal utvikles til en stor dramaserie på strømmetjenesten Viaplay – som vant kampen om rettighetene.

– Drømmeprosjekt fordi det er den perfekte historie: Det er både Charles Dickens og Askeladden satt i vår egen tid, og den ultimate amerikanske heltehistorien.

– Mareritt fordi det er forbanna vanskelig. For det er et ekte liv vi snakker om, og det føles viktig å ivareta historien. Fallhøyden er stor, men jeg liker å ha press på meg, sier Williamson.

Sjekk VGs anmeldelse av boken her: Vond og rystende selvbiografi

STORSATSING: TV-serien blir en storsatsing på Viaplay med blant annet regissør Per-Olav Sørensen (t.h) og manusforfatter Odd-Magnus Williamson på laget. Abid Raja er overveldet over alt som skjer med boken.

«Min skyld» ble fjorårets desidert mestselgende bok, og Abid Rajas historie om egen barndom og tøffe kamp bare fortsetter å selge. Lydboken, som Abid selv har lest inn, er også mest lyttet til av alle bøker i Storytel, og nå skrives det et nytt kapittel.

TV-serien utvikles av The Global Ensemble Drama – med regissør Per-Olav Sørensen på laget sammen med manusforfatter Odd-Magnus Williamson.

Abid Raja har snart ikke flere ord igjen til å beskrive suksessen.

– Det er mirakuløst overveldende. Boken har rundet 100.000 solgte, men med en TV-serie vil mitt budskap nå ut til veldig mange flere – både i Norge og internasjonalt, sier Raja.

Abid Raja falt for Sørensen og Williamsons ideer med en gang.

– Altså, de hadde meg ved «hello», ler Raja.

– Per-Olav har et sjeldent blikk for det følelsesmessige, og selv om Odda kanskje er mest kjent som morsom mann, så har vi sett sider av ham som er ekstremt dype, ikke minst i den siste filmen hans, «Ingenting å le av».

– Dessuten trenger vi en som ikke ser bare det sørgelige i dette, sier han.

FRA MORO TIL DYP: Odd-Magnus Williamson er ikke lenger bare kjent som moromann. Her fra filmen «Ingenting å le av» som han skrev manus til og spilte i – og som han selv beskriver som en «emosjonell rollercoaster».

Odd-Magnus Williamson leste «Min skyld» veldig tidlig – og la etterpå ut et bilde av Abid sammen med Tom Cruise på Instagram.

– Jeg skrev noe sånt som at «lurer på om Tom Cruise vet at det er han som står ved siden av en superhelt», sier Williamson.

– Det er jo Abid som har gjort Mission Impossible». Nemlig å vokse opp som førsteminoritets kid med en megavanskelig sykdom i et nådeløst Norge og møtt all mulig motstand, men som likevel vant prinsessa og halve kongeriket. Dette er en historie som treffer oss alle, sier Williamson.

FORFATTER OG MANUSFORFATTER: Odd-Magnus Williamson, til venstre, leste «Min skyld» veldig tidlig – og la etterpå ut et bilde av Abid sammen med Tom Cruise på Instagram.

Per-Olav Sørenensen ble overveldet da han leste boken første gang.

– Jeg begynte å gråte. Den slår hardt og presist midt i mellomgulvet, sier regissøren som for øvrig akkurat nå gjør stor suksess på Netflix med filmen «Royalteen».

Han fikk umiddelbart en idé om hvordan Abids historie kunne løses filmatisk.

– Den vil jeg ikke avsløre her, men det er noe vi trodde såpass på at vi slang oss med i konkurransen om rettighetene. Selv om jeg egentlig ikke hadde store forhåpninger, da, sier han og utdyper:

– For jeg hadde jo skjelt ut Abid Raja i avisene da han var kulturminister, så jeg tenkte kanskje at han ikke likte meg så godt, sier Sørensen.

– Raja forstår ikke kulturlivet, uttalte han blant annet til VG i 2020.

Men nå er utviklingen av serien godt i gang, og de ser for seg et tidsperspektiv på to år.

– Det som er sikkert er at vi ønsker å lage en TV-serie som viser en annen mannlig muslimsk rollemodell enn det som har vært vanlig på film og TV de siste tiårene, sier Sørensen.

Abid Raja understreker at selv om det er viktig for ham hvordan livshistorien forvaltes, så er han opptatt av å gi filmskaperne kunstnerisk frihet.

– Og hvem skal spille Abid Raja hvis du får bestemme?

– Hehe, det eneste jeg kan si er at det i alle fall ikke kommer til å bli Abid som spiller Abid.