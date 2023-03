FRA BOKEN: Den tredje boken i H.L. Phoenix’ «Arkin»-serie heter «Valget» og er akkurat kommet i salg.

Fargeterapi som virker! Bokanmeldelse: H.L. Phoenix: «Arkin»-serien: «Valget»

Fantasyserien «Arkin. Lysets vokter» er fargesprakende og full av visuelt potensial.

Arkin-serien er en portalfantasy med en parallell virkelighet som noen få utvalgte har tilgang til – i dette tilfellet den ensomme gutten Arkin.

Bøkene er skrevet og illustrert av Helge Lee – under pseudonymet H.L Phoenix.

Serien har sin særegne visuelle identitet som er magisk vakker, med dramatisk bruk av farger og lys/skygge.

Info BARNEBOK: «Arkin. Lysets vokter nr. 3. Valget» Forfatter: H.L. Phoenix (Helge Lee) Sjanger: Grafisk fantasyroman Passer for barn fra 8 år

Forlag: Egmont

Sider: 222

Pris: 299 kr. Vis mer

Kjøp boken H.L. Phoenix « Valget » Norli 262,- Til butikk ARK 262,- Til butikk

Serien må leses fra begynnelsen av, og den første boken er den mest følelsesmessig engasjerende.

Arkin har mistet begge foreldrene, og savnet etter moren holder på å sluke ham helt. Han må bo hos farmor som er helt uinteressert i ham, og på skolen har han ingen.

Alle nærbildene av en tynn gutt med store Sad Sam-øyne i en hettegenser brenner seg fast på netthinnen til leseren.

Det gjør også fargebruken preget av kraftige farger som får en dempet effekt gjennom svartfargen mellom serierutene.

Det er som å stirre inn i en intens regnbue, og det gjør faktisk noe med hodet. Fargene kryper inn og gir hverdagstankene en sprekere valør.

MANNEN BAK: Det er Helge Lee som skjuler seg bak pseudonymet H.L. Phoenix.

Rutene er kuttet opp i de utroligste former, og det er dramatisk lys og vinkling hele tiden.

I tredjeboken får Arkin vite at han er den utvalgte som skal ta opp kampen mot den onde Nemeroth. Han må løse en rekke gåter helt på egen hånd og tar flere modige valg.

Det skjer egentlig mye, likevel kjennes det som at tempoet er det samme som i den sorgtunge førsteboken.

For det er synd at denne fortellingen har så dårlig driv. Noe som også er tydelig i den tredje boken.

Mange tegninger på veldig mange sider beskriver de samme situasjonene.

TRE BØKER: Arkin-serien er solgt til Danmark og Sverige, og er vinner av Siri Pettersens «Ravneringene»pris. Den første boken er trykket i 10.000 eksemplarer.

Forfatterens favorittgrep med nærbilder av øynene som speiler det personene ser eller tenker på, får altfor mye plass. Skoene til Arkin har fokus i overdrevent mange ruter.

Selv om form og farge kommuniserer fart og spenning, dveles det for lenge ved enkeltscener.

H.L. Phoenix har utgitt én bok i serien siden den første kom i 2021, og den fjerde boken kommer i 2024.

Man får en følelse av at fortellingen er dratt ut i det lengste for å romme flest mulig bøker. Som leser er det et bedre utgangspunkt for en serie at førsteboken er så fullendt og engasjerende god at man ønsker seg flere.

Gjennom forordet og setninger som innleder de mangfoldige kapitlene og delene, insisteres det på at alt er levende og magi finnes.

Arkin fungerer godt som trøst for alle som føler seg annerledes og ensomme, nesten som selvhjelpsbøker å regne med sin fargeterapi. Men som litteratur hadde bøkene vært bedre om ikke iveren etter å selge flest mulig av dem hadde tatt overhånd.

Anmeldt av: Kristine Isaksen

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post