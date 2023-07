«Fifty Shades of Grey»-forfatter E.L. James sliter med bedragersyndrom

E.L. James (60), forfatteren bak den kjente romanserien «Fifty Shades», forteller til The Times at suksessen med 165 millioner solgte bøker ikke hjelper på hennes lave selvtillit.

James uttrykker at hun ofte føler seg feig, til tross for at hennes «husmorporno»-romaner inneholder skildringer av sadomasochisme, underkastelse og dominering.