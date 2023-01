ÅRETS BESTE: Britiske Gillian McAllisters «Feil sted, feil tid» er solgt til 32 land og ble kåret til en av årets beste thrillere i 2022 av avisene The New York Times og The Guardian. Nå kommer den på norsk.

Bokanmeldelse: Smart thriller

Hva ligger bak et drap? Denne originale thrilleren forsøker å gi noen av svarene.

«Feil sted, feil tid» har blitt forfatter Gillian McAllisters store internasjonale gjennombrudd.

Boken er solgt til 32 land, og ble kåret til en av årets beste thrillere i 2022 av avisene The New York Times og The Guardian.

Plotmessig er ikke det vanskelig å forstå.

McAllister har tatt tak i et spørsmål mange har stilt seg når noe traumatisk skjer: Hva om man kunne reist tilbake i tid og forhindret hendelsen?

For Jens tilfelle handler det om å hindre at sønnen, seksten år gamle Todd, blir drapsmann.

Dagen etter at hun har blitt vitne til at Todd knivstikker en voksen mann, våkner hun opp til at det har blitt dagen før. Neste gang hun våkner, befinner hun seg to dager før hendelsen.

Fanget i en tidssløyfe forsøker Jen å finne svarene på hva som gjorde at hennes skoleflinke og rolige sønn tydde til en slik dramatisk handling.

Psykologiske thrillere som tar for seg forbrytelsens DNA er fortsatt populære, men det store antallet utgivelser har gjort det vanskeligere å skille seg ut.

McAllisters bok er et unntak.

«Feil sted, feil tid» kombinerer tidsreise-romanen med elementer fra domestic noir, og virker også inspirert av filmklassikeren Groundhog Day, hvor Bill Murray våkner opp til den samme dagen igjen og igjen.

Det er smarte grep som skaper en thriller som i begynnelsen er svært oppslukende. Leseren føler med Jens’ desperate kamp for å redde sønnens fremtid, og hennes fortvilelse når hun oppdager detaljer hun overså i fortiden.

Det overordnede temaet er kjærlighet, den kjærligheten vi kjenner for våre nærmeste familiemedlemmer og hvor sårbar den kjærligheten kan gjøre oss. Et tema McAllister har utforsket på ulikt vis i alle thrillerne hun så langt har skrevet.

Historien har flere gode vendepunkter. McAllister skriver effektivt og lettlest, men noen steder bruker hun for mye tid på uvesentligheter. Jens tanker har også en tendens til å bli noe gjentagende.

Det gjør at fortellingens innledende fortryllelse slipper litt taket etter hvert som hendelsene skrider frem.

Språklig beveger hun seg mellom det helt klisjéaktige, og spennende språkbilder. Den norske oversettelsen er fint ivaretatt av Line Gustad Fitzgerald.

Historien tar seg opp mot slutten. Siste kapittel fungerer godt, og understreker bokens tema.

«Feil sted, feil tid» oppleves som en klassisk kriminalroman med amatøretterforskeren i hovedrollen, og med eksistensielle spørsmål som får leseren til å reflektere underveis i lesingen, for hva ville man selv ha gjort om man plutselig kunne gå tilbake i tiden?

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei