MØRKE: Tore Renberg fikk tilgang både på et tungsinn og et raseri da han skrev om Tollak i boken som norske bokhandlere har stemt fram som vinner av Bokhandlerprisen. Foto: Signe Christine Urdal

Bokhandlerne: Tore Renberg har skrevet årets beste roman

Norske bokhandlere har talt: Tore Renberg (48) har skrevet den beste boken i år og vinner Bokhandlerprisen 2020.

Tore Renberg vinner Bokhandlerprisen for romanen «Tollak til Ingeborg» i hard konkurranse med forfattere som Lars Mytting, Karl Ove Knausgård, Maja Lunde og Zeshan Shakar.

– Herregud, ja, det er fantastisk! Jeg hadde innstilt meg på at dette var for tøff konkurranse. For 2020 har vært et skikkelig håpløst år for alle, men et skikkelig sterkt år for litteraturen i landet vårt, sier Tore Renberg på telefon fra Stavanger.

VGs anmelder ga et entusiastisk terningkast 6 for «Tollak til Ingeborg» og skrev: «Herre jemini, Tore!».

Selv har han grublet litt over hva det er som gjør at landets bokhandlere stemte frem nettopp boken om den gamle, rasende, stridige Tollak som årets vinner.

– Tollak fører nærmest en vendetta mot samtiden og en stridig kamp mot alt og alle han har rundt seg. Men jeg tror faktisk han er mer i kontakt med tidsånden enn jeg har trodd. Det står jo blant annet en rasende mann borte i USA som nekter å overgi seg, som nekter å grine, nekter å tape.

– Så du sier at Tollak er litt som Trump?

– Hehe, njei. Men det er noe med menn og dette fatale raseriet mange har i seg. Boken blir en slags studie i det mannlige talentet for sinne, bitterhet, stolthet, stahet og vold. Samtidig som Tollak også har evne til kjærlighet og dyp sorg – og denne dobbeltheten tror jeg er gjenkjennelig for mange.

Ble deppa

Han havnet et litt mørkt sted mens han skrev romanen om Tollak, gamlingen som er i ferd med å dø, men som har en grusom hemmelighet som han trenger å fortelle før han forlater denne verdenen.

– Ja, det et er jo mørkt, og jeg er en forfatter som lar meg veldig sterkt smitte av eget materiale. Når jeg skriver om Hillevågsgjengen smitter deres energi over på meg, og når jeg skriver om denne stridige mannen, preger det meg.

– Jeg har fått tilgang til et tungsinn og et raseri, og det er et sted det ikke er godt å være. For meg er det et tegn på at jeg jobber bra, men kona mi har noen ganger spurt: «Har du vært lenge med Tollak i dag?» Jeg ble jo deppa, sant, sier Renberg som takker kona Hilde for hele tiden å bringe ham tilbake til hverdagen.

VINNER FOR ANDRE GANG: I 2008 vant Renberg Bokhandlerprisen for «Charlotte Isabell Hansen». Han blir dermed den sjette forfatteren som har fått prisen to ganger sammen med Kristian Kristiansen, Roy Jacobsen, Erik Fosnes Hansen, Lars Saabye Christensen og Per Petterson. Foto: Marie von Krogh

– Hun jobber i psykiatrien og har en sånn fin måte å ta det på. Gjerne med et smil og et lite klyp, hun tuller litt med meg og sier at jeg må komme ut i verden igjen: «Du har barn, kone, mor» og sånne ting. Hun minner meg på det fellesskapet som jeg har, men som Tollak ikke har, sier Renberg og påpeker.

– Sånn sett er det jo interessant at denne prisen går til den svarteste boken av de ti! Men nå sier jo leserne mine at de blir glad i Tollak likevel. Og det er da jeg tenker på litteraturens gevinst. Den gjør oss i stand til å forstå andre mennesker.

Litteraturen ble redningen

Tore Renberg bestemte seg for å bli forfatter allerede som ung gutt, og tro ikke at han ga opp drømmen selv om store forlag refuserte ham syv år på rad.

– Jeg kan nesten ikke forklare det, men viljen min var så sterk. Jeg hadde en naiv tiltro til at bare jeg øvde nok, så ville jeg klare det. Så etter å ha vært på skolen og ute og syklet og fartet med venner, gikk jeg hjem og skrev dikt og noveller. Og ble refusert både da jeg var 16, 17, 18, 19, 20, 21 år.

Bak alle forsøkene lå også noe annet. En oppvekst med uro og rus i familien.

– Alt det der lå i bånn for skrivetrangen. Det var et slags desperat forsøk på å forstå hvorfor mennesker gjør så utrolig mye vondt mot hverandre. Så for meg har det alltid vært et personlig og privat utgangspunkt for skrivingen.

– Litteraturen var en redning, understreker Renberg.

– Ikke kødd med mora mi

I både fjorårets roman «Ingen tid å miste» og årets roman skriver han om gamle hovedpersoner.

– Jeg er 48 år nå, og har en helt annen siktlinje til de som er 70, 80 og 90 år nå enn tidligere. En slags annen forståelse av hva det å bli eldre handler om. Tenk på alle forandringene som skjer så utrolig raskt nå, for de gamle er det nærmest umulig å henge med. Jeg har sett min mor gå frem til en parkeringsautomat for å legge på penger, men så vil den parkeringsautomaten at hun skal trykke på en app på telefonen for å betale. Det gjør meg både sint og lei meg når hun ikke forstår hva hun skal gjøre og kanskje bare kjører derfra uten å parkere.

– Ikke kødd med mora mi, har jeg lyst til å skrike. Bare tenk på hvor slitsomt og fornærmende det må være; alt du kan, alt du har lest, alt blir tatt fra deg. Og erstattet av apper.

Derfor tenkte Renberg: Hva om en av dem sier nei, dette blir jeg ikke med på.

– Som Tollak sier i romanen: «Eg er Tollak til Ingeborg. Eg høyrer fortida til. Eg har ingen planar om å finne min plass nokon annan stad.»

Feiring av bokhandlerprisen corona-style blir å dele en flaske sprudlende med den nevnte kona, eller som Renberg sier:

– «Cava med kånå»! Og så blir det å sitte for meg selv når alle har gått på skole og jobb – og tenke: Okei, vi tar 25 år til, da, sier Renberg som i år feirer 25-årsjubileum som forfatter.

Psst! «Tollak til Ingeborg» er faktisk den første nynorskboken som har vunnet Bokhandlerprisen siden Tarjei Vesaas vant for «Bruene» i 1967.

