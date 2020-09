LONDONER: Karl Ove Knausgård flyttet til London for tre år siden – og har akkurat flyttet inn i nytt hus med kona Michal Shavit og til sammen syv barn på mellom 1,5 og 16 år. Han stortrives i byen: – Det er mye spenninger her, mye som skjer, men en veldig levende by som jeg liker godt, sier han. Foto: Nina E. Rangoy

Karl Ove Knausgård: – Aldri vært på et så bra sted i livet

LONDON/OSLO (VG) Hjemme med syv barn skrev Karl Ove Knausgård (51) romanen «Morgenstjernen» i en rasende fart under lockdown i London.

Camilla Norli

Nina E. Rangoy (foto)

Nå nettopp

En roman, en forfatter, en forlagssjef og syv barn under samme tak. Samt pandemien som truer utenfor hos oss alle.

Det er Karl Ove Knausgårds hverdag i London.

– Det høres sikkert ut som veldig mange barn, men det er egentlig ikke det. Det der er et merkelig fenomen, sier Karl Ove Knausgård til VG på telefon.

– Det funker som bare det.

Han sitter i sin egen bakhage. Under en parasoll. Vi hører fuglekvitter og lyden av en sigarett som trekkes inn. VGs journalist fikk ikke reise over på grunn av coronaepidemien, men VGs London-baserte fotograf møtte Karl Ove Knausgård på hans nabolagskafé og blomsterbutikk «You don’t bring me flowers» i Hither Green sørøst i London. Her tar han gjerne en kaffe etter å ha levert 6-åringen på skolen.

KJØPER BLOMSTER TIL KONA: Karl Ove Knausgård på den kombinerte kafeen og blomsterbutikken i nabolaget i London – der han pleier å kjøpe buketten «Elton John» til kona Michal. Foto: Nina E. Rangoy

Kjøper blomsterbuketten «Elton John»

Og her kjøper han gjerne blomster til det nye huset han og kona Michal Shavit nylig har flyttet inn i sammen med Karl Oves fire barn, Shavits to barn – og deres ene felles barn på halvannet år. Buketten han pleier å kjøpe går under navnet «Elton John» – og er fargerik og flashy.

– Sier det noe om stilen i huset, lurer fotografen?

– Det sier vel mer om kona mi, smiler han.

Han er på et bra sted i livet. Faktisk bedre enn noensinne.

les også Karl Ove Knausgårds nye liv i London: Ble far for femte gang

– Jeg har aldri vært på et så bra sted som jeg er nå, alt er veldig bra, forteller han på telefon.

– Og jeg hadde aldri i mine villeste drømmer sett for meg at jeg skulle komme på et sånt sted i forfatterskapet mitt. Å utgi bøker er det jeg vil, men det er fortsatt ingen selvfølge for meg.

For han identifiserer seg så sterkt med forfatteren som ikke klarer å skrive, at han egentlig ikke skjønner at han skal ut med en ny roman. Den første store romanen siden seksbindsverket «Min kamp», som gjorde ham til internasjonal superstjerne, kom ut i går og fikk et begeistret terningkast 5 av VGs anmelder.

Les VGs anmeldelse av «Morgenstjernen» her: Storslått leseropplevelse!

– Det å ikke klare å skrive sitter så dypt i meg. Hver gang jeg skal gå i gang med noe nytt, står jeg foran den samme avgrunnen som da jeg var 20 år. Og jeg begynner provisorisk på noe jeg tenker ikke kan bli en skikkelig roman. Men så blir den ferdig, og så blir den gitt ut. Jeg tror nesten ikke at det er sant.

Skrev romanen på noen måneder

Men denne gangen fikk han fart på skrivingen. «Morgenstjernen» er stort sett skrevet fra januar til juni i år, og størstedelen under coronalockdown i London.

– Da den var ferdig i juni, tenkte jeg: Har jeg skrevet dette? Mye kom til på slutten da alle var inne i husene sine, gatene var tomme – og hele London stengt ned.

For Karl Ove Knausgård og kona Michal Shavit, som er forlagssjef, betydde det også alle syv barna hjemme mens de selv skulle jobbe.

– Rent praktisk delte vi dagene i to, slik at vi begge fikk jobbet fire timer hver – og resten gikk med på å holde ting i gang.

SUPERSTJERNE: Både norsk og internasjonal presse flokket seg rundt Karl Ove Knausgård som holdt åpningstalen under bokmessen i Frankfurt i fjor høst. Her med sin nye kone Michal Shavit, som selv er forlagssjef, på den røde løperen. Foto: Camilla Norli

– Vi vi vet jo alle nå hvordan det var. Man fikk et annet slags familieliv, der alle var sammen og nære hverandre hele tiden. Samtidig var det en merkelig dobbelthet mellom det nære og det fjerne, det koselige og det uhyggelige utenfor. Massedød, stille gater, masker og alt det der.

Stemningen tok steget inn i Knausgårds nye roman.

– Morgenstjernen er et symbol på noe man ikke helt vet hva er, noe uhyggelig, noe foranderlig. Alt er annerledes nå- Den politiske situasjonen i USA, klimaendringene, pandemien. Det skjer så mye utenfor hverdagslivet, men likevel lever vi de små livene våre som om ingenting hender.

Denne gangen har han ikke skrevet om seg selv.

MANGE KARAKTERER: I den nye romanen ser han verden fra mange synsvinkler. Vi møter blant annet litteraturprofessoren Arne, presten Kathrine, unge Iselin som treffer Vår Herre på Burger King, sykepleieren Solveig som opplever at en organoperasjon må avbrytes når donoren våkner til live og den kyniske journalisten Jostein som tror at han har fått sitt livs sak i fanget. Foto: Nina E. Rangoy

– Det jeg har skrevet før er verden sett fra én persons synsvinkel. Her er perspektivet mange ulike blikk på de samme hendelsene. Jeg har skrevet nok om meg selv. Jeg ville lage et kor av stemmer om den samme virkeligheten.

– Har det vært befriende?

– I begynnelsen var det vanskelig, for hvordan tenker en kvinne på 40? Jeg følte det ble stivt og dødt. Jeg måtte egentlig bare bestemme meg for å drite i det og bare si at dette kan en kvinne på 40 år tenke. Da begynte det å bli interessant og levende. Og jeg opplevde at noe skjedde i skrivingen. Det var frigjørende, men det tok litt tid å bli fri.

Sjekk: Topp ti: Norges ti heteste forfattere i utlandet

Om ekskonas sinne: – Opp til henne å si hva hun vil

Likevel er den den første vi møter i romanen litteraturprofessoren Arne som er på ferie på Sørlandet med kunstnerkona Tove og barna. Tove blir manisk og må legges inn på lukket avdeling. De som har fulgt Knausgårds forfatterskap, kan ikke unngå å tenke på føljetongen om Karl Ove og Linda Boström Knausgård – hans tidligere kone – som vi har lest om i «Min kamp» og årstidskvartetten.

– Sånn må det bare være. Jeg kan ikke komme unna egne erfaringer. Det kan ligne lite grann på meg, men Arne er ikke meg, Tove er ikke ekskona mi og barna er ikke mine barn.

– Men du bruker dine erfaringer med psykisk sykdom og hvordan det påvirker en familie?

– Det er vel snakk om en følelse av kaos som tar over – som man selv ikke ser når man er midt inne i det. Det er en erfaring som har vært sentral for måten man opplever trygghet og utrygghet på. Hva som skjer når noen forandrer seg og forandrer personlighet og karakter, det er den utryggheten jeg beskriver.

LITTERÆRE FORBILDER: – Forfattere som Agnar Mykle, Ulf Lundell og Knut Hamsun skrev bøker der det nok var et tynt skille mellom forfatter og jeg-forteller, og de skrev bøker som får deg til å leve ut egne følelser. Det var de bøkene som gjorde at jeg ville bli forfatter. Det handler om å komme nærme livet, om rå livskraft – og det var den veien jeg ville gå. Foto: Nina E. Rangoy

Senest i mai snakket ekskona Linda Bostrøm Knausgård ut i The Guardian om hvor sint hun ble over det Karl Ove Knausgård skrev om henne i «Min kamp»:

– Jeg syntes bøkene objektivt sett var veldig gode, men på et personlig plan var jeg virkelig sint over hvordan han så på meg. Blikket hans på meg var så begrenset, han så bare det han ville se. Det var som han ikke kjente meg i det hele tatt. Å lese det føltes som å miste noe, sa hun til The Guardian.

Da vi spør Knausgård om hvordan han synes det er å høre dette, svarer han at han ikke har lest det.

– Men jeg er veldig for at man skal si hva man vil. Det er opp til henne hva hun sier, hva hun tenker. Jeg skrev en bok om vår familie, jeg tok meg den friheten å skrive om oss, så jeg er ikke i en posisjon til å kommentere.

Kommer ikke til å skrive om skilsmissen

I vår kom også Linda Bostrøm Knausgårds roman «Oktoberbarn» ut på norsk – og VGs anmelder skrev at den blant annet kunne leses som en hudløs skilsmissehistorie og ga terningkast 6. I boken skriver hun om elektrosjokkbehandlingen hun ble utsatt for og sorgen etter skilsmissen med Karl Ove Knausgård.

les også Linda Boström Knausgård om skilsmissen: – Ting kunne vært annerledes

Selv har ikke Knausgård noen planer om å skrive hverken «Min kamp 7» eller noen skilsmisseroman.

– Det kommer aldri til å skje. Jeg har sagt det som er å si.

– Hva synes du om at Linda skriver om skilsmissen?

– Jeg er tilhenger av forfatterens frihet til å skrive om hva de vil, og at forfatteren selv tar ansvar for det de gjør, sier Knausgård og understreker:

– Det var aldri min mening at «Min kamp» skulle være en utlevering av privatlivet, jeg skulle gjerne vært alt det der foruten. Jeg så kanskje ikke da konsekvensene av å skrive direkte om mitt eget liv. Eller jeg så det, men ikke omfanget av det.

Men det er et tilbakelagt kapittel. Livet hans stopper ikke selv om bøkene stopper på side «3000-et-eller-annet», som han sier.

– Hadde jeg skrevet «Min kamp» nå, ville den sett helt annerledes ut.

I GANG MED NESTE ROMAN: Karl Ove Knausgård sier han et sug i seg etter å komme tilbake til karakterene i «Morgenstjernen», men vil ikke svare på om det er snakk om en oppfølger. – Men jeg skriver på en ny roman, ja, sier han til VG. Foto: Nina E. Rangoy

I «Morgenstjernen» lar han en stor stjerne stige opp på himmelen over disse menneskene vi møter – og som ikke vet om det er et tegn på noe godt eller ondt.

Skulle skrive krim under pseudonym

– Jeg husker ikke akkurat hvordan ideen dukket opp, men jeg husker at da vi for flere år siden startet forlaget Pelikanen, hadde vi en idé om at jeg skulle skrive en kriminalroman under pseudonym som skulle selge masse og dermed finansiere forlaget. Og ideen til den var:

– Hva skjer dersom en gruppe djeveldyrkere faktisk klarer å mane frem djevelen.

Det ble aldri noen kriminalroman, men ideen lever videre i «Morgenstjernen» – som tilfeldigvis endte opp med sidetallet 666.

– Jeg elsker tegn, og dette må da være et tegn! Det er ikke sånn at jeg tror at djevelen har en finger med i spillet her, men det passer nesten for godt. Jeg får ta det som et bra tegn for dette prosjektet.

I Bibelen refererer Morgenstjernen faktisk både til Jesus og djevelen, det vil si engelen Lucifer som faller ned på jorden.

– Hva skjer da om stjernen kommer tilbake, hva skjer om du putter den på himmelen som en konkret hendelse, sier Knausgård som også tar turen innom dødsriket i den nye romanen.

For i lyset av døden blir livet her og nå så forferdelig viktig.

Men hva tror Knausgård selv skjer etterpå, hva skjer når vi dør?

– Jeg spurte en gang en hjernekirurg om det samme: Om hva han egentlig tror skjer etterpå, og han svarte: «Ingenting». Han var totalt bastant. Samtidig har jo mennesket fra tidenes morgen trodd at det finnes noe etterpå.

– Men det får vi aldri vite. Den eneste måten å takle døden på, er å være, å leve her og nå.

ALLEREDE ROCKESTJERNE: Her er Karl Ove Knausgård i Oslo for å presentere første bok i romanserien «Min kamp» i 2009. Storverket på seks bind gjorde ham til internasjonal litterær superstjerne. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Publisert: 19.09.20 kl. 12:26

Les også