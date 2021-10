FORFATTER: Bertine Zetlitz (46) debuterer med ungdomsromanen «Top girl».

Som en amerikansk sitcom! Bokanmeldelse: Bertine Zetlitz: «Top girl»

Bertine Zetlitzs ungdomsbokdebut er som en amerikansk sitcom: Rask å lese og full av stereotyper og overdreven humor.

Av Kristine Isaksen

Publisert: Nå nettopp

Bertine Zetlitz er popsangeren oppvokst på Frogner i Oslo som på begynnelsen av 2000-tallet herjet bestselgerlistene og ga ut flere spelemannsvinnende album. Nå er hun aktuell med en roman for ungdom om prestasjonspress i cheerleading-miljøet i Oslo.

Ellinor Tiedemann lager konkurranser av alt og vil alltid være best: på skolen, på cheerleading. Venninnene synes hun får for mye oppmerksomhet og straffer henne med utfrysning.

FAKTA: «Top girl», aldersgruppe 12–16 år Forfatter: Bertine Zetlitz

Illustratør: Fam Irvoll

Tittel: Top girl

Ungdomsroman

Forlag: Aschehoug

Sider: 210

Pris: 299 kr. Vis mer

Ellinor begynner å drømme om at hun mister tennene, for hun er i ferd med å miste kontrollen over tilværelsen. Når hun på en trening faller og vrikker ankelen, klarer hun ikke å stå opp av senga igjen når ankelen er leget. Hva er det som tynger henne?

«Top girl» er litt sosialrealisme og litt «den første boka om norsk cheerleading».

Ungdomsboka tar opp relevante problemer i tiden som sosial utestengning og den strenge disiplinen mange unge pålegger seg selv – ofte etter krav fra omgivelsene.

les også Bertine Zetlitz med brutalt ærlig bok: – Inspirert av å være tenåringsmamma

Miljøet er umiskjennelig Oslo vestkantsk, med foreldre i fine jobber og materiell overflod. Foreldrene til Ellinor motsetter seg alt som ikke er «normalt», og særlig moren er en dampveivals:

«I vår familie har vi faktisk ekstremt sterke psyker. Vi legger oss aldri, ALDRI ned!»

Hun er den siste som vil innse at Ellinor har dysleksi og trenger å snakke med en psykolog. Hun prøver også å unnslippe dysleksitesten ved å skylde på en frisørtime, og er i det hele tatt en ganske overdreven og hysterisk person. Egentlig er det bare Ellinor som framstår som en troverdig person av kjøtt og blod i boka.

les også Fått med deg denne sekseren? Barnebok i eliteserien!

Hvert av de korte kapitlene punkteres av et slags heiarop som gir en pekepinn til hva som kommer til å skje. Heiaropet om psykologen sier ingenting om hvor viktig han faktisk blir for Ellinor: GAMMAL MANN, GAMMAL MANN, GAMMAL MANN GJØR SÅ GODT HAN KAN! DOKTOR, DOKTOR, SVEIN!

Heiaropene virker ironiske på personenes, handlingens og sportens vegne. Det er vanskelig å få sympati for personene når forfatteren selv gjør narr av dem. Kapitlene teller ned dagene til NM, men det er ikke så spennende å få vite hva som skjer i NM fordi det føles ikke som at noe står på spill.

Treneren sier at om kroppen sier stopp, bør hjernen presse den videre. Mens psykologen Doktor Svein er opptatt av at kropp og hjerne må ta hensyn til hverandre. Det er først når Ellinor innrømmer dysleksien hun har klart å skjule i så mange år og begynner å leve etter Doktor Sveins filosofi, at hun klarer å møte verden igjen.

Top girl er hun på toppen i midten av pyramiden som blir kastet høyt i luften av de andre. Cheerleading er en sportsgren i vekst her til lands, og det er bra at den finnes i bøker.

Omslaget, som klesdesigneren Fam Irvoll har laget, er genialt fordi det sier mye om handlingen på en tilsynelatende enkel måte.

«Top girl» tuller seg litt bort og sitter ikke lenge på minnet.

Men det kan være god terapi å lese om Ellinors fall og måten hun reiser seg på for dem som presser seg selv for hardt.

Anmeldt av: KRISTINE ISAKSEN