Drepende kjedelig fra David Lagercrantz

David Lagercrantz er ute med første bind i en ny krimserie som er helt og holdent hans egen. Hvordan går det? Ikke særlig bra, dessverre.

Av Ingvar Ambjørnsen

Publisert: Nå nettopp

David Lagercrantz er mannen bak den eventyrlige suksessen «Jeg er Zlatan», som da den kom ut på svensk i 2011 solgte en halv million innbundne eksemplarer allerede før jul.

Lagercrantz var også modig nok, kanskje gal nok, til å plukke opp hansken etter avdøde Stieg Larsson – og skrive det fjerde bindet i den såkalte Milleniumserien. Og det femte. Og det sjette. Til til dels sterk kritikk og skarpe protester, både fra Larssons familie, lesere og forfatterkollegaer.

Da er du tøff.

Info «Obscuritas» Forfatter: David Lagercrantz Sjanger: Krim Forlag: Gyldendal Sider: 416 Vis mer

Nå er han ute med «Obscuritas», første bind i en ny krimserie, og det begynner så lovende.

Det er sommeren 2003. I Stockholm blir en fotballdommer slått i hjel med en stein rett etter en kamp. Saken synes opplagt.

Giuseppe Costa, faren til et av Sveriges nye store talenter blir pågrepet rett ved åstedet. Full, tilgriset og kranglevoren. Under kampen har han dessuten vært i klammeri med dommeren, som har sin bakgrunn fra Afghanistan. Men i avhør nekter Costa blankt. Politiet får ikke hull på ham.

Lagercrantz sender inn sin «spesialenhet», som i utgangspunktet virker svært så lovende:

Den unge politikvinnen Micaela Vargas fra drabantbyen Husby, kjenner Costa fra oppveksten. Hun har dessuten kred, med en bror som er en kjent kriminell. Og har innvandrerbakgrunn som Costa selv.

Med seg får hun professor Hans Rekke – en verdenskjent avhørsekspert, tidligere konsertpianist. En mildest talt eksentrisk person skal det vise seg.

Og når sporene fører i retning Kabul og Talibans sinnssyke krig mot musikk, instrumenter og musikere, skulle man tro det var dekket for et skikkelig fyrverkeri av en spenningsbok.

Men dessverre. Lagercrantz får rett og slett ikke fyr på lunta.

Etter en lovende start på samarbeidet, går den geniale professoren til sengs med en bærepose pulver og piller av alle slag, og der blir han liggende handlingslammet og utslått helt til rundt side 250, mens Vargas inntar rollen som en slags blanding av psykiatrisk sykepleier, forstadssnut og ufrivillig venn.

Ja, så ille blir det etter hvert med den pianospillende avhørseksperten, at jeg som leser blir engstelig for at Vargas kanskje kan komme til å måtte skifte bleie på ham i neste kapittel.

Det slipper vi heldigvis, men det vi får er en thriller aldeles blottet for spenning av noe slag.

Jeg synes det er synd. Lagercrantz sikter seg inn på et seriøst prosjekt, men klarer rett og slett ikke å levere.

Bind to kan ikke bli dårligere enn dette. Det får være en mager trøst.

Anmeldt av: Ingvar Ambjørnsen