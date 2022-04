DEBUTERER: Jorid Mathiassen (f. 1965) gir ut roman på sitt tidligere forlag, Cappelen Damm, der hun blant annet var redaktør for Lucinda Riley i mange år. Nå jobber hun som redaktør i Bonnier.

Hjerte og smerte i norsk feelgood-satsning

Hun var forlagsredaktøren til Lucinda Riley, og nå debuterer Jorid Mathiassen med egen roman i underholdningssjangeren.

Av Guri Hjeltnes

Publisert: Nå nettopp

Det er gode grep i romandebuten «Der hvite linjer vokser», men neste gang må Mathiassen stramme stoffet og arbeide med temperatur og atmosfære.

Drama i stoffet mangler det ikke, en sentral inspirasjon og hendelse i romanen er byggingen av den såkalte Blodveien, et veistrekk nordøst for Rognan i Saltdal, der krigsfanger fra Jugoslavia ble tvangssendt til hardt arbeid for okkupasjonsmakten.

Det mangler ikke på gode ambisjoner hos Jorid Mathiassen, norskfilolog og forlagsredaktør, som nå altså debuterer med romanen «Det hvite linjer vokser».

Mathiassen var i mange år feelgood-dronningen Lucinda Rileys norske forlagsredaktør på Cappelen Damm, og Rileys stil og fortellergrep har nok vært en inspirasjon.

Mathiassen er en voksen debutant og kan både nordnorsk og serbisk historie, og har akslet seg på å skape to parallelle tidsplan og historier, i samtidens Norge og i det naziokkuperte Norge.

I samtiden (2009) flytter Linnea fra Oslo til den fiktive øya Hjartøy i Nordland for å finne en ny start i et gammelt hus som tilhører familien til en venninne.

Linnea etablerer seg helt uvitende om landsdel og historien, men den nøster hun langsomt opp, samtidig som hun blir kjent med naboer og et lite personalgalleri i lokalsamfunnet, hvoriblant – akk, en usedvanlig sympatisk alenepappa.

I krigsårene (1942) dreier historien rundt Marie fra Hjartøy og hennes dramatiske liv etter at hun reiser til søsterens familie på en gård for å gi en hjelpende hånd i arbeidet. Her finnes en fangeleir med serbiske krigsfanger som blir plaget og hundset. Lokalbefolkningen har sympati med fangene og stikker til dem mat i skjul. Det er farefullt og strengt forbudt å hjelpe fange.

Marie forelsker seg i den unge fangen Jovan som drømmer om å rømme.

De to historiene veksler fram og tilbake, mens små biter pusles og binder sammen samtid og fortid. Hemmeligheter kommer for en dag.

Også Jovans familie i Jugoslavia ved krigens start skildres, ja forfatteren legger ut tråder her og der.

Å skape ulike miljøer og la tidslinjene krysse er et klassisk plot i underholdningssjangeren, der Lucinda Riley har eksellert med omfattende research og eksotiske miljøer verden over, og med romantikk selvsagt.

Cappelen Damm har da markedsført Mathiassen som «en norsk Lucinda Riley». Det er en munnfull og synes unødvendig å klistre på en debutant.

Jorid Mathiassen har åpenbart et brennende engasjert hjerte for sitt stoff som er viktig og mektig. Hun har gjort research og skrevet en kort roman om store temaer.

I partier fenger det!

Men romanen er spekket med detaljerte beskrivelser og forklarende fortellinger om hva som skjer. Det er lite «show don’t tell». Forklaringene tar ut temperaturen i stoffet.

De to plotene med Linnea og Marie nærmer seg fint hverandre, om enn går det fort og enkelt framover i blant. Historien rundt Marie er kompleks og rik, og her makter forfatteren å skape overraskelser. Fortellingen rundt Linnea, til tross for sympatisk figur, er forutsigbar.

Men bevares, det er mye å tenke over. Mathiassen skriver til tider godt, og hun vil finne mange lesere i et stoff som favner vidt – om fanger og tvangsarbeid, brutalitet og krig, smerte og hjerte, sorg og glede.

Det er all grunn til å tro at Jorid Mathiassen har mer å fare med, ved neste korsvei.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes