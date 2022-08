NYTT PAR: I all hemmelighet har Erlend Loe og Herman Flesvig samarbeidet om å skrive en biografisk barnebok om Herman.

Hemmelig samarbeid: Herman Flesvig med bok om oppveksten

En dag banket komiker Herman Flesvig (30) på døren til forfatter Erlend Loe (53). Nå kommer de med en biografisk barnebok om Hermans oppvekst.

– Herman er nok en del rarere enn jeg trodde, sier forfatter Erlend Loe om komiker Flesvig.

I all hemmelighet har de to jobbet med boken som får tittelen «Herman: Historier fra en udiagnostisert oppvekst». Boken har ikke stått på noen høstlister, men kommer allerede i oktober.

Flesvig har en klar plan bak boken:

– Jeg hadde lyst å skrive en bok til alle som føler seg annerledes, sier han i en kommentar via forlaget Bonnier.

Det er nå gått to år siden komikeren banket på døren til Erlend Loe.

GIR UT BOK: Herman Flesvig har lenge ønsket å gjøre noe for barn og unge i samme situasjon som han. Nå gir han ut barnebok med forfatter Erlend Loe.

– Etter det har han bare fortsatt å komme. Han setter seg ned og snakker, forteller Loe om samarbeidet.

Det er Loe som fører boken i pennen, og den er illustrert av Bård Sletvold Torkildsen. Men det handler om Herman.

– Det blir både skummelt og gøy å vise fram innsiden av det rotete hodet mitt, men jeg håper boken kan være både morsom og nyttig for barn og de som engang har vært barn, sier Herman Flesvig i pressemeldingen.

Flesvig har både som komiker og programleder snakket åpent om ADHD-diagnosen - både på godt og vondt - og på Instagram omtaler han i kjent stil samtalene med Erlend Loe som terapi:

– Har gått i terapi hos Erlend Loe i to år. Det eneste han fikk ut av det var en slags biografi om meg i barnebokform, skriver han på Instagram.

Det har vært stor rift blant norske forlag om å gi ut bok med Flesvig som ble allemannseie etter «Førstegangstjenesten» på NRK.

Men boken er utviklet på eget forlag, Daphne, sammen med Flesvigs manager Laila Robe Ludvigsen.

Hun forklarer at Herman liker å ha full kunstnerisk frihet og eierskap til egne prosjekter.

– Han har lenge hatt et stort ønske om å fokusere sin tid, energi og kreativitet på å utvikle og produsere prosjekter han har lidenskap for, sier Ludvigsen i en pressemelding.

Boken utgis av Daphne i samarbeid med Bonnier norsk forlag som er svært fornøyd med å ha sikret seg Flesvig.

– Han er blant Norges viktigste forbilder. Det gir en ekstra dimensjon at boken behandler et så viktig tema – at Herman ufarliggjør det å være litt annerledes. Dette er en bok for barn mellom 5 og 99 år, sier sakprosa-sjef Andreas Hatlevik i Bonnier.

I tillegg til «Førstegangstjenesten» er Flesvig kjent for mange gjennom podkastene «Friminutt» og «Storefri» som han lager sammen med Mikkel Niva.

Erlend Loe har utgitt en rekke kritikerroste bøker etter debuten med «Tatt av kvinnen» i 1993. Gjennombruddet kom med «Naiv.Super» (1996) som ble en stor suksess både i Norge og internasjonalt. Loe står også bak barnebøkene om truckføreren Kurt, samt flere andre populære barnebøker.

I fjor fikk han terningkast 6 for denne barneboken: «Rumpehumor i særklasse!»

