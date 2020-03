NY TID: Maja Lunde tror ikke verden blir den samme etter corona. Foto: Line Møller

Maja Lunde skriver virusroman: - Kjenner på en lammende redsel

Maja Lunde (44) har ikke klart å skrive et ord på den siste boken i klima-kvartetten etter coronautbruddet: Boken handler nemlig om virus - en pandemi som gjør hennes hovedpersoner foreldreløse i år 2100.

Plutselig tråkket hun inn i sin egen roman. Fiksjon ble virkelig - eller: Virkeligheten, nåtiden og hverdagen ble fiksjon.

– Det oppleves som fiksjon, det som skjer nå. Sperrebånd, varsler, antibac - og jeg kjenner på en lammende redsel. Det er trist det som skjer i Italia og skummelt å se hvordan det eksploderer i USA og England. Jeg er redd for selve viruset, sykdommen kan være så brutal, og for at økonomien vår kollapser fullstendig. Mange jeg kjenner er permittert, kulturbransjen sliter utrolig - og det hele er uforståelig og uvirkelig, sier Maja Lunde på telefon fra sitt hjemmekontor på Godlia.

– Hele verden er i en sjokktilstand. Det er en tøff tid, sier Lunde.

Men redselen blander seg også inn med den nye hverdagen som stort sett utspiller seg innenfor husets fire vegger.

– Ja, vi må la den nye hverdagen ta plass, og jeg tror det er viktig å koble av innimellom - og prøve å holde litt avstand til det som skjer. De siste par dagene har jeg kjent på en merkelig normalitet i det nye livet og vært flinkere til å ta pauser fra nyhetene. For om man går for mye inn i det, så blir det overveldende. Jeg prøver å være til stede her hjemme, i den lille flokken vår på fem, hvor vi har fått mer tid til hverandre på godt og vondt, sier Lunde.

Tre år sammenhengende på topp

Sukessen med «Bienes historie» - den første boken i Klima-kvartetten - vil ingen ende ta: I Tyskland alene har hun solgt over 1,5 millioner bøker - og denne uken har «Bienes historie» ligget utrolige 3 år sammenhengende på den tyske bestselgerlisten. Det er historisk! Også bok to og tre, «Blå» og «Przewalskis hest» ligger inne på topp 50 i Tyskland.

Denne uken skulle hun egentlig feire de tre historiske årene med sin tyske forlegger - med stor middag i Oslo. Slik ble det ikke.

– Jeg blir jo litt lei meg over alt som blir avlyst. Men i tøffe tider er det ekstra hyggelig med noen gode nyheter. Jeg er stolt og glad for at bøkene treffer så mange der ute i verden. Jeg håper mine romaner kan bane vei for mange andre norske bøker i årene som kommer, sier Maja.

FEIRER TRE ÅR PÅ BESTSELGERLISTA: Maja Lunde er blitt historisk: «Bienes hisorie» har ligget tre år sammenhengende på den tyske bestsegerlista denne uken. Istedenfor stor fering med forleggeren - blir det feiring hjemme med flokken på fem på Godlia. Foto: Line Møller

Disse to første ukene på hjemmekontor, med tre gutter (på 9, 11 og 15 år) på hjemmeskole, har hun sittet på hjemmekotoret og skrevet så det spruter. Men altså ikke ett ord fiksjon. Ikke ett ord på den nye romanen som etterplanen skal komme høsten 2021.

Skal skrive om virus

– Jeg har skrevet hver dag, men bare om det som skjer nå. Det er umulig å skrive skjønnlitteratur. Jeg har jo jobbet, tenkt og reseachet til den fjerde romanen i kvartetten i over et år, men siden utgangspunktet for den er en virusepedemi, er det spesielt vanskelig nå som vi står midt opp i dette selv.

Hun har spurt seg om det som skjer, gjør fiksjonen overflødig.

– Men samtidig vet vi jo at vi trenger fortellinger nå mer enn noen gang. Både for å kunne speile det som skjer, få hjelp til å sette ord på alle følelsene vi baler med, og for å kunne flykte fra virkeligheten, sier Lunde.

Den fjerde og siste boken bygger på de andre tre romanene og foregår i 2100 - 12 år etter fremtidshistorien i «Bienes historie» og er satt til Svalbard.

– Der vil vi treffe noen av etterkommerne til noen vi har møtt i «Blå» og «Przewalskis hest» - som nå kobles sammen. Og selv om det er en pandemi som er utgangspunktet for boken, er det planter, frø og alt som gror som er temaet - slik insekter, vann og dyr har vært tema i de første tre bøkene, forteller Lunde - som blant annet skriver om frøbanken på Svalbard som hun har besøkt under researchen.

– All verdens matfrø er samlet i et frøhvelv på Svalbard med tanke på dårlige tider. Og dårlige tider er det i mine romaner, det spiller en sentral rolle i fortellingen. Sammen med menneskelige relasjoner.

Absurd med pandemi på ekte

Hun har ikke lyst til å si for mye om den fjerde og siste boken.

– Utgangspunktet for fortellingen er en pandemi. Det bryter ut et virus i et sårbart samfunn, og barn blir stående igjen foreldreløse - og vi følger dem videre. Ellers er det litt vanskelig å snakke om nå, og det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Vi har jo gjennom kulturen blitt eksponert for mange pandemiromaner og filmer - der verden trues av en stor fare, der man må sette alt annet til side. Og vi har jo alltid tenkt på det som fiksjon. Så er vi der plutselig. Det er absurd, abstrakt - og vanskelig å ta innover seg at det faktisk skjer her og nå.

Det er ikke første gangen fiksjon og virkelighet har rykket nærmere hverandre i Maja Lundes univers. Romanen «Blå» som kom ut i 2017 dreide seg blant annet om tørke og mangel på vann.

– Og da sommeren 2018 ble en forferdelig tørkesommer, tenkte jeg mye på hvordan det jeg hadde skrevet om også handlet om vår nåtid - og ikke den fremtiden jeg skrev om, sier Maja - som med stor interesse følger med på hvordan coronautbruddet påvirker jordkloden vår.

Verden blir ikke den samme etter corona

– Vi vet jo allerede nå at mellom 50 - 100.000 færre mennesker vil dø som følge av dårlig luft på grunn av coronautbruddet. Himmelen over Beijing er blå igjen. Jeg prøver å finne litt trøst i tanken på at når denne krisen er over, har vi mulighet til å starte på nytt - med grønnere valg.

– Så du tror ikke bare det blir back to business as usual?

– Jeg håper krisen vil forandre noe til det bedre, slik at ikke redselen og tapene vi nå opplever er fullstendig forgjeves. Et konkret eksempel er at mange flyreiser vil bli spart i årene som kommer, fordi vi nå er blitt bedre på digitale møter.

Lunde tror krisen og unntaktstilstanden minner oss på hva som er viktigst i livet.

– Jeg tror mange av oss kjenner på takknemlighet over alt vi faktisk har, og jeg håper vi tar med oss den takknemligheten ut av krisen - og at den former valgene vi tar for oss selv - og valgene som får vil få innvirkning på våre barn og barnebarn. Nei, jeg tror ikke verden blir den samme etter corona.

