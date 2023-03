NY BOK: Erna Solberg har tidligere utgitt boken «Mennesker, ikke milliarder» - og er nå ute med boken «Veien videre».

Gjespende kjedelig! Bokanmeldelse: Erna Solberg: «Veien videre»

Hvor kjedelig går det egentlig an å skrive om politikk?

Hun nærmer seg 40-tallet på meningsmålingene, og leder Norges suverent mest populære parti.

Torsdag slipper hun boken «Veien videre. Politikk for nye utfordringer».

Men Høyres leder Erna Solberg har såvisst ingen planer om å benytte anledningen til å komme med spennende politiske utspill eller store vyer.

For henne er moderasjon og pragmatisme svaret på de aller fleste spørsmål.

Slikt blir det ikke politiske brannfakler av. Snarere et politisk brannslukningsapparat.

Info BOKANMELDELSE: «Veien videre . Politikk for nye utfordringer» Forfatter: Erna Solberg i samarbeid emd Lars Øy Forlag: Kagge Sjanger: Sakprosa Sider: 210 Pris: 429 kr. Vis mer

Jeg har lenge mistenkt at Erna Solbergs snusfornuftige og ikke-ideologiske tilnærming til politikken er en hovedforklaring på velgersuksessen hennes.

Etter å ha lest denne boken er jeg enda sikrere på akkurat det.

Å lese «Veien videre. Politikk for nye utfordringer», er som å overvære et søvndyssende politisk foredrag, komplett med kulepunkter og utfyllende avsnitt.

Samme tralten

Solberg peker ut fire hovedtemaer og utfordringer. Henholdsvis økt tilgang på arbeidskraft, hvordan bruke arbeidskraften mer rasjonelt, omstilling i næringslivet og tillitsamfunnets utfordringer.

Hvert tema blir tilgodesett med 40-50 sider tekst, og her går det i en og samme tralten.

Konservatisme ifølge Erna er ikke det samme som å holde fast i prinsipielle holdninger. Det er å finne pragmatiske løsninger, jobbe mer effektivt og få flere i arbeid.

Det er ikke så viktig om det er private eller det offentlige som løser oppgavene, eller for å si det med et typisk Solberg-sitat:

«Den beste eieren av en bedrift er den som kan drive den best.»

Slapp og tannløs

Slik kveles effektivt ethvert tilløp til interessante ideologiske debatter, og virkelig politisk fornyelse. Noe store partier som havner i opposisjon ellers gjerne benytter anledningen til.

Det er ikke greit å vite hvem denne boken egentlig er skrevet for.

Den handler svært lite om Erna Solberg selv, og bortsett fra at hun nevner tidligere Høyre-formann Sjur Lindebrække én gang, får vi aldri vite hvem som er Solbergs egne politiske forbilder.

Denne slappe og tannløse boken gjør ingen noe klokere.

Hvilke planer Erna Solberg har for den videre utviklingen av Norge når og hvis hun i 2025 vender tilbake til statsministerens kontor, fremkommer heller ikke med særlig tydelighet.

For å sitere forfatteren selv: «Det eneste sikre er at fremtiden vil by på stadig nye dilemmaer.»

Erna Solberg klarer mesterstykket å få tåkefyrsten Jonas Gahr Støre til å fremstå som en krystallklar visjonær.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk