PRISET ETTER SIN DØD: Beate Grimsrud skrev årets beste roman, mener Bragejuryen. I kveld ble hun tildelt den prestisjetunge litteraturprisen Brageprisen etter sin død. Foto: Annemor Larsen

Hedres med Brageprisen etter sin død: − Beate ville likt dette

Beate Grimsrud er i kveld tildelt Brageprisen 2020 for romanen «Jeg foreslår at vi våkner» som kom ut bare tre måneder før hun døde 1. juli i år.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er første gang Brageprisen deles ut til en posthumt, og Bragejuryen skriver i sin begrunnelse for årets beste roman at den «rommer alt man håper skal befinne seg mellom to permer når man åpner en ny bok.»

Beate Grimsrud fikk oppleve å bli hyllet med terningkast 6 i VG og flere andre medier for romanen «Jeg foreslår at vi våkner» da den kom i april. Hun fikk også oppleve å nå toppen av bestselgerlistene. 1. juli døde hun etter en tids sykdom bare 57 år gammel.

Les VGs anmeldelse her: «Sprekeste og mest underholdende norske roman på lenge»

– Hun fikk oppleve suksessen boken fikk da den kom, og det er vi veldig glade for. For henne var det så viktig å bli lest, å nå ut – og derfor ville hun også likt dette. Hun hadde tenkt at nå ville hun nå enda flere lesere, sier hennes bror Bjørne Grimsrud til VG.

Han sier at familien kjenner både på stolthet og vemod i dag.

– Vi er fantastisk glade og stolte for at hun får prisen, samtidig som vi kjenner på et savn og vemod. Hun snakket alltid om det å gi ut en ny bok som å sende et nytt barn ut i verden. Man visste aldri helt hvordan det skulle gå, men med sin siste roman nådde hun langt, sier Bjørne Grimsrud.

Sjekk de andre Brageprisvinnerne nederst i saken!

RØRT: Bjørne Grimsrud, som er påtroppende direktør for Transportøkonomisk Institutt (TØI), tok i dag mot Brageprisen på vegne av sin søster Beate Grimsrud. Foto: Terje Pedersen / NTB

I mai sendte han og familien flere bilder av boken på toppen av bestselgerhyllene i norske bokhandlere til Beate, som bodde i Stockholm. Tidligere hadde Grimsrud vunnet kritikernes gunst, vunnet Augustprisen og blitt nominert til Nordisk råds litteraturpris flere ganger (for «En dåre fri» og «Å smyge forbi en øks»), men ikke nådd toppen av bestselgerlistene.

– Hun likte det veldig godt, vi snakket om all den positive omtalen og at leserne ville ha boken. Det er godt å tenke på i dag. Hun hadde jo jobbet flere år og veldig hardt med stoffet. Hun var en forfatter som var opptatt av at det som skulle formidles skulle være en opplevelse, sier Grimsrud som synes Bragejuryen har fått med seg dette:

«Vinnerromanen er rett og slett et overflødighetshorn av skarpe formuleringer, presise observasjoner, svimlende filosofiske tanker og vilter fantasi.», skriver juryen som også kaller boken en «litterær lesefest».

les også Norske bokhandlere: Dette er årets beste bøker 2020

– Mange ville nok ha satt punktum for romanen mye tidligere enn det Beate gjorde. Hun jobbet hardt med stoffet på mange plan, og lot oss i familien lese snutter og avsnitt gjennom flere år før den kom ut til slutt.

– Opplevde du at hun var redd for ikke å bli ferdig med romanen siden hun var alvorlig syk den siste tiden?

– Ja, hun var nok redd for det, men samtidig var det ikke slik hun levde. Hun dvelte ikke ved alvoret ved sykdommen og tenkte alltid fremover. Det betydde jo mye for oss, det betydde noe for kvaliteten på tiden vi hadde sammen. Senest i vinterferien sto hun på slalåm sammen med meg og mine barn.

– Hun var opptatt av livet her og nå, og alt som skulle komme, hun tenkte ikke på muligheten for at hun ikke kom til å leve, sier Grimsrud – som forteller at det ikke var viktig for Beate Grimsrud å fortelle om seg selv.

MINNESTIPEND: I Beate Grimsruds ånd har familien og vennen Lotta opprettet et minnestipend for å hjelpe unge, lovende nordiske forfattere. Foto: Maja Hattvang

– Hun brukte jo erfaringer fra eget liv i romanene sine, men som inspirasjon og kilde. Det var ikke viktig å fortelle noe om seg selv, det hun var opptatt av var å skrive noe som var bra. Vi diskuterte jo virkelighetslitteraturdebatten, men for henne handlet alt om å skrive god litteratur.

I romanen «Jeg foreslår at vi våkner» får hovedpersonen vite at hun har kreft, og bragejuryen trekker frem at Grimsrud skriver «åpenhjertig og usentimentalt om prosessen fra syk til potensielt frisk, med et livsbejaende holdning som gir språket en særegen kraft.»

– Det betydde mye for henne å oppleve mottagelsen boken fikk, og jeg vet at hun ville likt dette. Hun ville nok ha benyttet anledningen til å takke alle som hadde hjulpet henne med å komme i mål. Samtidig ville hun nok sagt at prisen sikkert ikke var helt ufortjent heller, smiler Grimsrud.

Familien og vennen Lotta har opprettet et minnestipend i Beate Grimsruds navn for unge, lovende nordiske forfattere.

– Hun var opptatt av at hun hadde selv blitt hjulpet fram og ville gi noe tilbake. Selv som anerkjent forfatter tok det mange, mange år før hun selv tjente penger som forfatter, sier Bjørne Grimsrud til VG.

Beate Grimsrud vant Brageprisen for beste skjønnlitterære bok, her er de andre Brageprisvinnerne:

Årets beste barne- og ungdomsbok:

Jenny Jordahl: «Hva skjedde egentlig med deg?»

Juryen sier: «Årets vinnerbok er en viktig bok som engasjerer gjennom flere sanser: Den presise dialogen mellom personene illustreres av levende tegninger, og er intens i både form og innhold. Tydelig fargebruk, ordløse oppslag og en visuell framstilling av hovedpersonens indre forsterker de ulike følelsene hennes.»

Les VGs anmeldelse her! Klokt om fedme for barn

Årets åpen klasse: Nyttebøker voksne og barn/ungdom:

Thomas Horne: «Den store klimaguiden»

Juryen sier: «Årets vinnerbok løser nesten tusen små og store klimaregnestykker. Svarene viser oss hvilke klimavalg vi kan ta i hverdagen som kommer kloden til nytte. Er det noe poeng i å bytte ut dieselbilen med en stor Tesla? Bør folk slutte å spise kjøtt?» Juryen mener boken er tilgjengelig og lett å lese - og at «i en tid der temperaturen på kloden stiger i takt med havet, kan en bok knapt bli nyttigere enn dette».

(Saken oppdateres med prisvinnere fortløpende)

Publisert: 26.11.20 kl. 17:40

Les også

Mer om Litteratur Brageprisen