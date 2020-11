UTSOLGT: Det finnes ikke flere «Kongen forteller» på lager på grunn av coronaproblemer ved trykkeriet i Latvia. Foto: Fra boken

Corona-trøbbel for «Kongen forteller»

Førsteopplaget på Harald Stanghelles bok «Kongen forteller» er revet bort, bestillingene står i kø - og forlaget venter nå fortvilet på nye opplag som er forsinket på grunn av coronapandemien.

I oktober ble «Kongen forteller» av Harald Stanghelle den mest solgte sakprosaboken - og den fjerde mest solgte boken uansett sjanger i Norge. Det viser Bohandlerforeningens bestselgerliste for hele måneden.

Men i forrige uke ble det krisestemning hos Kagge forlag: Bestillingene fra bokhandlere over hele landet raste inn, men for andre uke på rad hadde de ikke bøker på lager.

På grunn av corona har trykkeriet i Latvia nemlig hatt problemer med å levere like raskt som før - og i skrivende stund venter Kagge på 25.000 nye eksemplarer av Stanghelles «Kongen forteller».

– Førsteopplaget av boken ble revet bort - og vi kan nå skilte med et totalopplag på 45.000 bøker. Men de to siste opplagene på 15.000 og 10.000 har latt vente på seg. Trykkeriene har utfordringer som alle andre, de har folk i karantene - og sliter med bemanningen og nye tilpassede coronarutiner. Det samme har også de som produserer papir, der er det også forsinkelser. Vanligvis er jo ikke dette et problem, men siden etterspørselen på denne boken er så stor, har vi havnet i en lite ønskelig situasjon, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge til VG.

Salget eksploderte

For fra bokhandlerne tikker bestillingene inn, og det er nå over 7500 bestillinger på boken - som er utsolgt de fleste steder.

– Det er virkelig en uvanlig situasjon. Vi klarer rett og slett ikke å levere nok bøker på grunn av corona. Vi trodde vi hadde trykket nok, men nå har vi vært tomme en god stund. For mens trykkeriene før kunne levere et nytt opplag på to uker, kan det nå ta fire-fem uker, opplyser Sandsmark.

Hun forteller at interessen for kongeboken eksploderte da den ble lansert i midten av oktober.

– Vi visste at dette kunne bli en bok mange ønsket seg til jul, men etterspørselen gikk rett til værs. Boken lar oss se nye sider av Kongen, samtidig som den viser ham frem som et menneske av kjøtt og blod. Gjennom boken får jeg også et inntrykk av at han på en måte er et naturtalent i rollen som konge, sier Sandsmark.

VGs anmelder ga terningkast 5 til boken og skrev at «tidenes norske influencer er nemlig helt konge!».

– Jeg tipper Kongen selv lo litt da VGs anmleder kalte ham for «tidenes influencer», ler Sandsmark.

– Uvant å toppe bestselgerlistene

Boken er skrevet av den tidligere Dagbladet- og Aftenposten-redaktøren Harald Stanghelle. Det er faktisk hans forfatterdebut - i en alder av 64 år.

INTERVJUBOK: Harald Stanghelle har laget intervjubok med kong Harald - og i oktober var det den sakprosaboken som solgte aller mest her i landet. Foto: Fra boken

– Ja, dette er må være en spesiell situasjon for en debutant. Jeg har aldri skrevet bok før, og jeg hadde ikke tenkt å gjøre det heller. Så da er det jo veldig fint å se at det er så stor etterspørsel, sier Stanghelle som synes det er en uvant situasjon å være i.

– Jeg er vant til mye rart, men ikke vant til å ligge på toppen av bestselgerlistene, sier Stanghelle til VG.

Han understreker:

– Jeg vet inderlig godt at dette har med hovedpersonen i boken i gjøre, og ikke forfatteren. Men for meg er det i alle fall veldig hyggelig.

Stanghelle forteller at han svarte ja til å skrive boken da forlegger Erling Kagge spurte ham om dette under et besøk på Theatercafeen.

– Jeg svarte raskt ja i trygg forvisning om at kongen ville si nei. Men det gjorde han jo ikke, så nå ligger altså resultatet her.

Så gjenstår det å se om «Kongen forteller» går helt til topps igjen denne uken, etter at Sophie Elise Isachsen gikk forbi ham og tok førsteplassen forrige uke etter et stort forhåndssalg av boken «Ting jeg har lært».

– Jeg har i alle fall fått noen uoffiselle rapporter om at alt tyder på at salgslistene på fredag uansett blir hyggelig lesning, sier Stanghelle.

God oktober for Kagge

Forlagssjef Jorunn Sandsmark i Kagge satser nå på at de får nye opplag ut i butikk i løpet av få dager. I tillegg til Stanghelles bok om kong Harald, venter forlaget også på 18.000 nye eksemplarer av annen bok som har solgt mer enn forventet: Terje Tvedts «Verdenshistorie». Dessuten venter de også på nye opplag av «Verdens beste Liverpool», en sakprosabok for unge som har gått litt under radaren, men ligget på bestselgerlistene de siste tre ukene.

– Vi selger også veldig bra av «Solvokteren» av Maja Lunde og Lisa Aisato, «Min instastory» av Mads Hansen, «Hellstrøms hemmeligheter» og Erika Fatlands bok «Høyt», som alle er inne på bestselgerlisten, men her har vi heldigvis fått de nye opplagene i tide - så vidt.

Publisert: 10.11.20 kl. 10:03

