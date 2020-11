Obamas vanskelige valg

VG publiserer i dag et eksklusivt utdrag fra Barack Obamas memoarer «Et lovet land». «Joe medførte sin egen risiko» og «stilen hans var gammeldags», skriver Obama. Det var ikke gitt at Biden skulle ende opp som hans visepresident.

Bli med Obama tilbake til de intense dagene sommeren 2008 etter 17 måneders intens presidentvalgkamp og en lengre rundreise i Europa og Midtøsten - og før Demokratenes årsmøte i august. Obama og familien tar noen sårt tiltrengte dager på hjemstedet Hawaii der bestemoren Toots ligger på dødsleiet.

Med i bagasjen har han ikke bare badeshorts, men skyldfølelsen som gnager ham: Er det virkelig klokt å kjempe for å bli president istedenfor å tilbringe tid med døtrene?

Han har også med seg vanskelige beslutninger: Hvem skulle han velge som visepresidentkandidat?

Les Obamas beskrivelser av hvordan han veier frem og tilbake mellom guvernør Tim Kaine og senatskollega Joe Biden: Tim, som han har et nært forhold til på den tiden, og Joe som i alle fall på papiret var hans rake motsetning.

Teksten blir en inngående analyse og litterær beskrivelse av USAs nyvalgte president Joe Biden - som en mann med varme og stort hjerte, null hemninger og med bred kunnskap. Men også som en mann som elsker lyden av sin egen stemme som holdt legendariske lange taler og en mann uten filter som skapte problemer.

Dessuten: Ville Biden si ja? Han likte ikke å spille annenfiolin, og under Obama og Bidens første møte gjorde Biden det klart at det å bli visepresident kunne være et skritt tilbake for ham.

Les det eksklusive utdraget fra boken «Et lovet land» - som lanseres over hele verden på tirsdag:

Dette er personene som Obama omtaler i teksten David Plouffe, Obamas valgkampsjef og senere rådgiver. Toots, Obamas bestemor og forsørger i oppveksten. Jon Favreau (Favs), Obamas taleskriver. David Axelrod (Axe), sjefsstrateg for Obamas valgkamp og senere rådgiver. Vis mer

«Da valgresultatet var klart, kom det mer enn 200 000 mennesker til Grant Park i Chicago for å feire. Malia var redd for at ingen skulle komme fordi det ikke var noen biler på veiene.» «Hvis jentene stakk innom, var det alltid det beste som skjedde den dagen.» «Det kjæreste jeg har. (Malia, Sasha, Barack og Michelle)»

Da jeg kom hjem fra utenlandsreisen, følte jeg meg som en astronaut eller en oppdagelsesreisende som nettopp var tilbake fra en anstrengende ekspedisjon, full av adrenalin og lettere desorientert i hverdagen. Det var bare en måned igjen til Demokratenes landsmøte, og jeg bestemte meg for å prøve å normalisere ting litt ved å ta med familien til Hawaii i en uke. Jeg sa til Plouffe at det ikke var noe å diskutere. Etter å ha drevet valgkamp i 17 måneder trengte jeg å lade batteriene, og det samme gjorde Michelle. Dessuten forverret Toots helsetilstand seg raskt, og selv om vi ikke visste nøyaktig hvor lang tid bestemor hadde, ville jeg ikke gjenta feilen jeg hadde gjort med min mor.

Men aller mest ville jeg ha litt tid sammen med døtrene mine. Så vidt jeg kunne skjønne, hadde ikke valgkampen påvirket båndene mellom oss. Malia var like pratsom og spørrelysten som alltid, Sasha like blid og kjærlig. Når jeg var på reise, snakket jeg med dem på telefonen hver kveld, om skolen, om vennene deres eller om den siste Svampebob-episoden. Når jeg var hjemme, leste jeg for dem og utfordret dem til brettspill, og av og til snek vi oss ut for å kjøpe is.

Men jeg så også fra uke til uke hvor fort de vokste, at armer og bein stadig virket litt lengre enn jeg husket, og samtalene rundt middagsbordet ble mer belevne. Disse forandringene ble en målestokk på alt jeg hadde gått glipp av – at jeg ikke hadde vært der og tatt meg av dem når de var syke, eller gitt dem en klem når de var redde, eller ledd av vitsene de fortalte. Enda så mye jeg trodde på viktigheten av det jeg drev med, visste jeg også at jeg aldri ville få tilbake denne tiden. Ofte grep jeg meg i å stille spørsmål ved hvor klokt dette var.

Jeg gjorde rett i å føle skyld. Den byrden jeg la på familien i de to årene jeg kjempet for å bli president, lar seg vanskelig overvurdere – hvor mye jeg satte min lit til Michelles styrke og foreldreferdigheter, og hvor avhengig jeg var av mine døtres usedvanlig gode humør og modenhet. Tidligere den sommeren hadde Michelle sagt ja til å ta med jentene og være hos meg mens jeg drev valgkamp i Butte i Montana 4. juli, som tilfeldigvis også var Malias tiårsdag. Søsteren min Maya og hennes familie bestemte seg også for å komme. Vi rakk å more oss den dagen, besøkte et gruvemuseum og sprutet på hverandre med vannpistoler, men mye av tiden min gikk likevel med til stemmesanking. Jentene trasket pliktskyldig ved siden av meg mens jeg hilste på folk langs byens paradegate. De sto i varmen og hørte meg tale på et stevne den ettermiddagen. Om kvelden, etter at fyrverkeriet jeg hadde lovet dem var blitt avlyst på grunn av tordenvær, holdt vi et improvisert bursdagsselskap i et møterom uten vinduer i en av de lavere etasjene på det lokale Holiday Inn. Fortroppen vår hadde gjort sitt beste for å pynte rommet med ballonger. Det var pizza og salat og en kake fra supermarkedet. Likevel – da jeg så Malia blåse ut lysene på kaken og ønske seg noe for det neste året, lurte jeg på om hun var skuffet, om hun ville se tilbake på denne dagen som et bevis på sin fars feilprioritering.

«Etter landsmøtet (i 2004 red. anm.) tok Michelle og jeg med barna på en ukes bobiltur i det sørlige Illinois. Det var jentenes første smak av valgkampturnélivet.» Foto: David Katz

Akkurat da tok Kristen Jarvis, en av Michelles unge assistenter, fram en iPod og koblet den til en bærbar høyttaler. Malia og Sasha tok meg i hånden og dro meg opp av stolen. Snart danset alle til Beyoncé og Jonas Brothers – Sasha virvlet rundt, Malia ristet på de korte krøllene sine og Michelle og Maya slapp seg løs, mens jeg viste fram noen av mine beste pappa-moves. Etter en halvtimes tid var vi alle lykkelig andpustne, og Malia kom bort og satte seg på fanget mitt.

«Pappa,» sa hun, «dette er den beste bursdagen noen gang.»

Jeg kysset henne på hodet og holdt henne tett inntil meg, lot henne ikke se at øynene mine fylte seg med tårer.

Dette var døtrene mine. Det var det jeg hadde gitt slipp på ved å være så mye borte. Det var derfor de dagene vi tilranet oss på Hawaii i august, var verdt det, selv om vi tapte litt til McCain på meningsmålingene. Å plaske i havet med jentene, la dem grave meg ned i sanden uten å måtte si at jeg hadde et telefonmøte å rekke eller dra til flyplassen – det var verdt det. Å se solen gå ned i Stillehavet med armene rundt Michelle og bare lytte til vinden og raslingen i palmene – det var verdt det.

Og å se Toot sammenkrøpet på sofaen i stuen, så vidt i stand til å løfte hodet, men likevel smile i stille tilfredshet mens oldebarna lo og lekte på gulvet, og så kjenne den blåårete, flekkete hånden hennes trykke min for kanskje siste gang.

Et dyrebart sakrament.

«Besteforeldrene mine på morssiden var fra Kansas og rømte for å gifte seg rett før angrepet på Pearl Harbor. Han tjenestegjorde i hæren under George Patton, og hun jobbet på samlebåndet i en bombeflyfabrikk.» «Bestemor og jeg sammen med mor den dagen hun mottok vitnemålet i antropologi fra University of Hawaii.»

Jeg kunne ikke helt la valgkampen seile sin egen sjø mens jeg var på Hawaii. Det var oppdateringer fra teamet, takketelefoner til støttespillere, en foreløpig skisse til landsmøtetalen som jeg skrev og sendte til Favs. Og det var den ene mest betydningsfulle beslutningen jeg måtte ta nå som jeg var nominert.

Hvem skulle jeg velge som visepresidentkandidat?

Jeg hadde snevret inn feltet til guvernør Tim Kaine fra Virginia og senatskollega Joe Biden fra Delaware. På den tiden hadde jeg et mye nærere forhold til Tim, som hadde vært den første valgte tjenestemannen utenfor Illinois til å støtte meg som presidentkandidat og hadde jobbet hardt som en av våre fremste stedfortredere under valgkampen. Det oppsto et naturlig vennskap mellom oss. Vi var omtrent jevnaldrende, hadde liknende røtter i Midtvesten, liknende gemytt og til og med liknende CV-er. (Tim hadde jobbet på en misjonsstasjon i Honduras mens han studerte ved Harvard Law School og hadde praktisert borgerrettsjuss før han gikk inn i politikken.)

Når det gjaldt Joe, kunne vi ikke vært mer forskjellige, i hvert fall på papiret. Han var 19 år eldre enn meg. Jeg stilte som en outsider i Washington, mens Joe hadde sittet i Senatet i 35 år og vært leder for justiskomiteen og utenrikskomiteen. I kontrast til min omflakkende oppvekst hadde Joe dype røtter i Scranton i Pennsylvania og var stolt av sin irske arbeiderklassebakgrunn. (Det var først senere, etter at vi var blitt valgt, at vi oppdaget at våre respektive irske aner, begge skomakere, hadde emigrert fra Irland til USA med bare fem ukers mellomrom.) Og mens jeg ble oppfattet som nøktern og behersket av vesen, en som veide sine ord, utstrålte Joe varme og var en mann uten hemninger som gjerne sa det som falt ham inn i øyeblikket. Det var et vinnende trekk, for han trivdes genuint med andre mennesker. Man kunne se det når han hilste på en forsamling – alltid med et strålende smil i det pene fjeset (tett inntil den han snakket med) – og spurte hvor de var fra, fortalte dem en historie om hvor godt han likte hjembyen deres («Beste calzonen jeg noen gang har smakt»), eller da kjenner du vel den og den («En skikkelig kjernekar, jordens salt»), smigret barna deres («Har noen fortalt deg hvor praktfull du er?») eller moren deres («Du kan ikke være en dag over 40!»), og så videre til den neste personen, og den neste, helt til han hadde berørt alle de tilstedeværende i rommet med håndtrykk, klemmer, kyss, klapp på skulderen, komplimenter og vitser.

Joes entusiasme hadde en bakside. I en by der folk likte å høre seg selv snakke, var han uten likemenn. Hadde han fått et kvarters taletid, holdt han på i minst en halvtime. Hadde han fått tildelt en halvtime, var det umulig å vite hvor lenge han ville holde på. Hans monologer under komitéhøringer var legendariske. Hans manglende filter skapte tidvis problemer for ham, som da han under primærvalgene hadde kalt meg en «velartikulert, intelligent, ren og pen fyr», et utsagn som sikkert var ment som en kompliment, men som av enkelte ble tolket som en antydning om at slike kjennetegn hos en svart mann var bemerkelsesverdige.

Men etter at jeg ble kjent med Joe, kom jeg til at hans sporadiske forsnakkelser var bagatellmessige i forhold til hans sterke sider. I innenrikspolitikken var han smart og pragmatisk og gjorde hjemmeleksene sine. Han hadde bred og dyptpløyende utenrikspolitisk erfaring. I løpet av den relativt korte perioden han deltok i primærvalgkampen, imponerte han meg med sine ferdigheter og sin disiplin som debattant og sin trivsel på den nasjonale scenen.

«Min første dag bak Resolute-skrivebordet – en gave fra dronning Victoria i 1880, laget av virke fra skroget til det britiske skipet HMS «Resolute», som ble berget fra pakkisen av et amerikansk hvalfangstskip.» «I Roosevelt-rommet med Joe Biden og staben 21. mars 2010, da helsereformloven fikk nok stemmer til å bli vedtatt. Jeg tenkte på mamma, som hadde dødd av kreft, og på alle amerikanerne som i likhet med henne hadde trengt dette så lenge.»

Fremfor alt hadde Joe et stort hjerte. Han hadde overvunnet en lei stamming som barn (noe som trolig forklarte hans store forkjærlighet for ord) og to hjerneaneurismer i voksen alder. I politikken hadde han gjort suksess tidlig og lidd forsmedelige nederlag. Og han hadde utholdt en ufattelig tragedie: I 1972, bare noen uker etter at han ble valgt inn i Senatet, var hans kone og lille datter blitt drept – og de to unge sønnene Beau og Hunter blitt skadet – i en bilulykke. I kjølvannet av dette tapet måtte hans kolleger og søsken overtale ham til ikke å gi seg i Senatet, men han fikk ordnet timeplanen slik at han kunne dagpendle med tog halvannen time mellom Delaware og Washington for å ta seg av guttene, og det fortsatte han med de neste 30 årene.

Det faktum at Joe overlevde en så stor sorg, var en honnør til hans andre kone Jill, en skjønn og beskjeden lærer som han traff tre år etter ulykken, og som tok til seg Joes sønner som sine egne. Hver gang man så Biden-familien sammen, var det åpenbart hvor mye familien betydde for Joe – hvor stolt han var av Beau, som den gang ledet påtalemyndigheten i Delaware og var en stigende politisk stjerne i delstaten, av Hunter, som var advokat i Washington D.C., av Ashley, som var sosialarbeider i Wilmington, og av de flotte barnebarna.

Familien hadde holdt Joe oppe, men det hadde også hans ukuelige lyse sinn. Vel hadde tragedien og tilbakeslagene gitt ham noen arr, skulle jeg få vite, men de hadde ikke gjort ham bitter eller kynisk.

Det var på grunnlag av disse inntrykkene at jeg hadde bedt Joe underkaste seg den første bakgrunnssjekken og møte meg mens jeg drev valgkamp i Minnesota. Til å begynne med var han motvillig – i likhet med senatorer flest hadde Joe et sunt ego og mislikte tanken på å spille annenfiolin. Møtet vårt ble innledet med at han fremla alle grunnene til at jobben som visepresident kunne være et skritt tilbake for ham (og samtidig forklarte hvorfor han ville være det beste valget). Jeg forsikret ham om at jeg ikke var ute etter en seremoniell stedfortreder, men en partner.

«Velger du meg,» sa Joe, «ønsker jeg å få muligheten til å gi deg mine beste vurderinger og oppriktige råd. Du vil være president, og jeg vil forsvare det du måtte bestemme. Men jeg vil være den siste som uttaler meg før alle store beslutninger.»

Jeg sa at det var noe jeg kunne love.

Både Axe og Plouffe var begeistret for Tim Kaine, og i likhet med meg visste de at han ville passe perfekt i en Obama-administrasjon. Men de lurte, også i likhet med meg, på om å stille til valg med to relativt unge, uerfarne og liberale borgerrettsadvokater ville innebære mer håp og forandring enn velgerne kunne takle.

«Sammen med Joe på vei til å signere Dodd-Frank, vår lov for reform av finansnæringen. Jeg holdt løftet mitt og sørget for at han alltid fikk si sin mening til sist. Til gjengjeld fikk jeg kloke råd – og en ny bror.»

Joe medførte sin egen risiko. Vi tenkte oss at hans manglende disiplin foran en mikrofon kunne resultere i unødige kontroverser. Stilen hans var gammeldags, han likte rampelyset, og han utviste ikke alltid selvinnsikt. Det ante meg at han kunne bli hårsår hvis han ikke fikk sin del av æren – en egenskap som kunne blusse opp i forholdet til en mye yngre sjef.

Men samtidig var jeg fascinert av kontrasten mellom oss. Jeg likte vissheten om at Joe ville være mer enn klar til å tjene som president hvis noe skulle skje med meg, og det kunne berolige dem som fremdeles var bekymret for min unge alder. Hans utenrikspolitiske erfaring ville bli verdsatt i en tid da vi var viklet inn i to kriger, det samme ville hans gode relasjoner i Kongressen og hans potensial for å nå velgere som fortsatt nølte med å velge en afrikanskamerikansk president. Men det viktigste var det magefølelsen fortalte meg – at Joe var hel ved, ærlig og lojal. Jeg hadde tillit til at han brydde seg om vanlige folk, og til at jeg kunne stole på ham når det stormet.

Jeg ble ikke skuffet.

Psst! Utdraget og boken «Et lovet land» er oversatt av Eivind Lilleskjæret og Gunnar Nyquist.

«Et lovet land» Memoarene til USAs 44. president Barack Hussein Obama (han ble valgt i 2008 og satt i to presidentperioder) gis ut samtidig over hele verden, tirsdag 17. november.

«Et lovet land» er første bind av Obamas memoarer. Det er ikke klart når bind to kommer.

The New York Times skrev nylig at «Et lovet land» ligger an til å bli «the biggest book of the year».

Etter planen skal Obama på bokturné - slik kona Michelle Obama gjorde i forbindelse med sin bok «Becoming» i 2018. Michelles bok solgte hele 1,4 millioner eksemplarer bare første uken den var i salg - og er nå solgt i over 10 millioner eksemplarer, ifølge BBC.

Paret fikk sammen den mest gullkantede bokavtalen noensinne for en presidents erindringer. De signerte i 2017 med forlaget Penguin Random House - og avtalen sikret dem 60 millioner dollar.

Barack Obama skrev dette på Twitter om boken: – Og jeg er stolt av denne. I «Et lovet land» prøver jeg å gi en ærlig redegjørelse for presidentskapet mitt, kreftene vi sliter med som nasjon, og hvordan vi kan helbrede splittelsen vår og få demokratiet til å fungere for alle, skriver den tidligere presidenten på Twitter.

Obama har tidligere skrevet to New York Times-bestselgere, «Å leve en drøm» og «Mot til å håpe», og ble i 2009 tildelt Nobels fredspris. Vis mer

Publisert: 15.11.20 kl. 15:39

