Hadia Tajik slår tilbake mot sexy-kritikk

«Hva er det med en kvinnekropp med klær på fra topp til tå, som gjør den så seksuell for enkelte?», spør Hadia Tajik (37) i et motsvar til helgens saftige kritikk.

Lørdag fikk politiker Hadia Tajik (Ap) kritikk av fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo (43) ved Universitetet i Stavanger i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

Hun mente omslaget på Tajiks nye bok, «Frihet» ga inntrykk av at kvinner må være seksualiserte for å lykkes i politikken.

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad svarer Tajik på kritikken fra fakultetsdirektøren, og skriver at kronikken ikke kan leses på en annen måte at selv påkledd byr hun på kroppen sin.

«Jeg hadde skjønt om anklagen kom fra en litt konservativ pakistansk mann. Håret henger fritt og halsen er åpen. Men den kommer fra en kvinnelig norsk akademiker. Hun synes jeg burde vært mer konform», skriver hun.

«Arbeiderpartipolitikere går tross alt oftere i rødt enn i grønt, understreker hun. Hun mener jeg burde kledd meg mer som Jonas Gahr Støre. En utmerket mann og partileder, selvsagt, men også en mann som er 20 år eldre enn meg», skriver Tajik.

En av dem som delte Høibos kronikk, var tidligere Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen (63).

«Ifølge ham ligner bildet av meg på franske Boudoir-fotografier», skriver Tajik og oppløyser at hun selv måtte google begrepet.

Hun fant ut at det er bilder fra franske kvinners omkledningsrom, der damene gjerne er halvveis avkledd. Hun beskriver det som «litt fascinerende at Braanen har greie på franske, småerotiske bilder», og at han ansvarliggjør henne for assosiasjonene sine.

Selv peker hun på at hun er fullt påkledd og i svært lite erotiske kulisser.

«Litt blonder er tydeligvis alt som skal til», skriver Tajik.

