SATSER VIDERE: Petter Stordalens forlagsgruppe vokser. Nå satser de også i Sverige. Foto: Nina Eirin Rangøy

Stordalen-forlagene utvider til Sverige

Det er et år siden Petter Stordalen inntok den norske bokverdenen. Nå vil han satse videre i Sverige.

Publisert: 12.02.19 10:15 Oppdatert: 12.02.19 12:05







Stordalens forlagsgruppe, som etterhvert fikk navnet Strawberry Publishing, inntar nå Sverige.

- Å bygge et selskap handler alltid om mennesker, og dette er enda viktigere i en bransje som så til de grader handler om relasjoner. Vi jakter kun på ansatte med ekstreme ferdigheter, derfor har vi det siste året møtt svenske forlag, bransjemennesker og forfattere for å finne vårt «dream team». Nå er førsterekke på plass, og vi har store ambisjoner, sier Petter Stordalen i en pressemelding fra Strawberry publishing.

Alle tre nyansatte er hentet fra den svenske forlaget Forum som ble grunnlagt i 1944 og er en del av Sveriges største forlagshus, Bonnier. Sara Lindegren blir salgs- og markedssjef i selskapet, Anders Sjöqvist er ansatt som publisistisk sjef for sakprosa - og Karin Linge Nordh er ansatt som publisistisk sjef for skjønnlitteratur. Sistnevnte kommer fra stillingen som ansvarlig forlegger for svensk skjønnlitteratur og har jobbet med suksessforfattare som Camilla Läckberg, Viveca Sten, Mons Kallentoft.

– Jeg har elsket hvert sekund av mine 21 år hos Bonnier og Forum, men brenner av lengsel etter å få skape noe nytt sammen med Strawberry Publishing, sier Linge Nordh i en uttalelse.

SVENSKE JORDBÆR: Karin Linge Nordh (f.v), Sara Lindegren, og Anders Sjöqvist går fra toppstillinger i det svenske forlaget Forum -for å starte en svensk avdeling av Strawbery publishing. Foto: Nils Petter Nilsson/Strawberry Publishing AB

Det er ikke kjent om hun eller de andre to tar med seg noen av forfatterne de har jobbet med over til Strawberrys svenske avdeling.

– Vi kommer ikke til å uttale oss om hvilke forfattere vi ønsker å utgi, sier forlegger Magnus Rønningen i Strawberry publishing til VG.

– Mener alvor

Vebjørn Rogne i det norske bokbransjemagasinet BOK365 sier til VG at Strawberrys siste skritt, viser at Stordalen mener alvor.

– Dette er en tung rekruttering som blir lagt merke til i svensk bokbransje, og den viser at Stordalen & Co mener alvor. Samtidig holder de seg til sin hovedstrategi: Å satse på bestselgere. Det kan de fort få ved å hente de tre nøkkelmedarbeiderne fra Forum – et av Sveriges desidert mest kommersielt innrettede forlag, sier Rogne som utdyper dette i en kommentar hos Bok365.no: - Et lite jordskjelv.

Stordalen har bare i år kjøpt opp både Bastion og Juritzen forlag. Forlagsgrupperingen består nå av forlagene Pilar, Armada, Capitana, Canoa, Pioner (tidligere Juritzen) og Bastion. Forlegger Jonas Forsang sier at de sikter på 100 millioner i omsetning i Norge i 2019.

– At alle de tre kommer fra Forum er en ren tilfeldighet, men det sier selvsagt mye om det Forum har fått til de siste 15 årene, sier forlegger Jonas Forsang i pressemeldingen.

Han opplyser at de jakter på flere personer til Sverige-satsningen.

– Aller viktigst en CEO, og det vi jakter på er en ambisiøs leder med et nært forhold til både kalkulator og firmakultur, bransjeerfaring er ikke noe krav. Nå løfter vi blikket for å finne resten av teamet som skal definere vår satsning i Sverige, sier Jonas Forsang.

– Et nytt kapittel for Forum

Forlagssjef Adam Dahlin i Forum fikk beskjed i går om at tre av forlagets nøkkelpersoner forlater stillingene sine og går til Strawberry. Han sier til det svenske bokmagasinet Svensk Bokhandel beskjeden kom plutselig - og at Forum nå går inn i et nytt kapittel.

– Vi får si grattis til Petter Stordalen som har gjort en fantastisk rekruttering. Det er tre medarbeidere som har stått meg nære og som har vært en viktig del av Forums framgangshistorie de siste årene. Vi skriver et nytt kapittel i Forums historie nå, sier han til SvB.se.